Mophie lance la nouvelle Powerstation exclusive à Apple avec entrée Lightning

Mophie a dévoilé un trio de nouveaux packs de batteries portables exclusifs à Apple avec des câbles Lightning intégrés et des entrées d’une capacité allant jusqu’à 8000 mAh.

La nouvelle gamme de batteries Powerstation exclusives à Mophie

Les nouvelles batteries portables incluent la Powerstation, la Powerstation Plus et la Powerstation Plus XL mises à jour qui diffèrent en termes de capacité et de fonctionnalités.

Centrale électrique

La Powerstation de Mophie a une capacité de 6 000 mAh qui peut fournir jusqu’à 32 heures d’autonomie supplémentaire à l’iPhone en déplacement. Il dispose d’une sortie USB-C de 18 W pour charger rapidement l’iPhone ou l’iPad. Le port USB-C sert également d’entrée pour recharger rapidement la batterie interne aux côtés de l’entrée Lightning. Il y a ensuite un port USB-A supplémentaire pour charger simultanément un deuxième appareil.

Powerstation a une entrée Lightning, une entrée / sortie USB-C et une sortie USB-A

La Powerstation mise à jour est disponible en noir, gris, bleu marine et rose avec une finition en tissu texturé qui offre une sensation confortable et protège contre les rayures et les éraflures.

Il est disponible en noir, gris, bleu marine et rose clair.

Powerstation Plus

Powerstation Plus dispose d’un câble Lightning intégré

La Powerstation Plus s’appuie sur la Powerstation mais intègre un câble Lightning capable de fournir une puissance de charge rapide de 18 W lorsqu’il est utilisé avec un iPhone. Le câble est caché à l’arrière du chargeur derrière un couvercle magnétique, qui peut être relevé pour y accéder. Il, comme le Powerstation, dispose d’une batterie de 6000 mAh.

Il est disponible en coloris noir, gris, bleu marine et rose.

Powerstation Plus XL

Powerstation Plus XL a le même que le Powerstation Plus mais ajoute une sortie sans fil Qi et une batterie plus grande

Enfin, il y a la Powerstation Plus XL. Il a la même entrée Lightning, un port USB-C double entrée / sortie, une sortie USB-A et un câble Lightning intégré, mais ajoute également un chargeur sans fil de 5 W.

Il est renforcé avec une capacité de 8 000 mAh qui peut fournir jusqu’à 42 heures d’autonomie à un iPhone.

Comme les autres, il est disponible en coloris noir, gris, marine et rose.

Disponible dès maintenant

Les trois nouvelles Powerstations sont désormais disponibles sur Mophie, Apple.com et dans certains Apple Stores. Ils sont tous équipés d’une charge Priority + qui transmet l’alimentation à vos appareils avant de charger la Powerstation, de quatre LED pour afficher l’état de charge et la capacité restante, en tant que batteries lithium-polymère rigoureusement testées.

Prenez la Powerstation pour 59,95 $, la Powerstation Plus pour 79,97 $ ou la Powerstation Plus XL sans fil pour 99,95 $.