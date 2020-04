Morgan Stanley recoupe les estimations de l’AAPL alors que les espoirs d’une forte reprise des consommateurs s’apaisent

Morgan Stanley a déclaré vendredi qu’il réduisait les attentes d’Apple au cours de l’exercice 2021 afin de mieux s’aligner sur la vision macroéconomique de la banque selon laquelle la croissance du PIB serait plus marquée que prévu, en grande partie en raison d’une reprise prolongée des consommateurs, tant aux États-Unis qu’à l’étranger.

Le MacBook Air 2020 d’Apple sera crucial pour la reprise financière d’Apple, selon Morgan Stanley

Dans une note aux investisseurs vue par AppleInsider Morgan Stanley analyste Katy Huberty estime qu’Apple “continuera à surpasser ses pairs” dans un marché difficile. Huberty estime qu’Apple est “le mieux placé” pour rétablir son activité au moins à ce qu’elle a déjà livré.

Les défis auxquels Apple doit faire face à court terme se résument à une cause principale: une demande des consommateurs plus faible dans tous les domaines. La note de Huberty vendredi intègre la fermeture des magasins de détail Apple en dehors de la Chine, tout au long du mois d’avril.

Huberty estime que le trafic piétonnier mondial de détail reviendra en mai, mais atteindra 50% des niveaux historiques jusqu’à la fin août. Cela s’améliorera à 70% au cours du trimestre de septembre et jusqu’à 85% jusqu’à la fin de la saison des vacances 2020. Certaines de ces ventes perdues se déplaceront en ligne, mais Huberty suppose que seulement environ 30% des ventes perdues seront capturées.

La note comprend également la prédiction selon laquelle la croissance du PIB aux États-Unis et en Chine sera inférieure aux prévisions précédentes, compte tenu d’un aplatissement du coronaviruscurve plus lent que prévu à travers le monde. L’impact sur Apple sera aggravé par trois facteurs liés à la contraction du PIB. Premièrement, le trafic de détail en Amérique du Nord devrait rester «plus faible plus longtemps», que Huberty et Morgan Stanley dans leur ensemble devraient chuter de plus de 95% en glissement annuel jusqu’à la fin du mois de mai. De plus, les clients interrogés suggèrent que seulement 22% des consommateurs indiquent qu’ils sont susceptibles de mettre à niveau leur smartphone au cours des six prochains mois, contre 53% qui prévoyaient de le faire au cours du trimestre de l’année précédente.

Enquêtes sur les intentions d’achat de smartphones, réalisées entre 2018 et 2020 – source Morgan Stanley

Morgan Stanley voit peut-être le plus problématique pour Apple une nouvelle extension des cycles de mise à niveau des smartphones. En partie à cause de la pandémie de coronavirus, et en partie à cause d’autres facteurs, Huberty voit la périodicité de remplacement de l’iPhone devenir à peu près la même que le marché actuel des PC à 4,3 ans en moyenne entre les remplacements, au moins à court terme.

En raison des multiples facteurs, Huberty prévoit 181 millions de livraisons d’iPhone au cours de l’exercice 2020 qui se terminera en septembre. Le cycle de remplacement devrait se raccourcir un peu à 3,9 ans pour l’exercice 2021 avec l’avènement de l’iPhone 5G 5G et Huberty prévoit en conséquence 207 millions d’envois d’iPhone. Les deux sont inférieurs aux estimations précédentes de 192 millions et 224 millions, respectivement.

Apple devrait continuer de payer ses employés pendant la fermeture du magasin. Il devrait également investir dans la recherche et le développement.

L’iPhone 12 5G pourrait être expédié plus tard que prévu, mais toujours en 2020

Huberty note qu’il y a eu beaucoup de discussions sur la chaîne d’approvisionnement récemment, en ce qui concerne la production de “l’iPhone 12.” Elle ne considère pas les rapports comme inexacts, mais plutôt comme un «rattrapage par rapport aux attentes» et Apple ajustant les quantités de production en réponse à la conjoncture économique.

Alors qu’elle prédit que “l’iPhone 12” sera disponible en 2020, elle pense également qu’il pourrait arriver un peu plus tard qu’en septembre, avec une date de livraison plus proche de celle de l’iPhone X en novembre, par rapport à celle de septembre de l’iPhone 11 Pro. .

Les services Apple, son bilan et l’App Store sont positifs

Principalement en raison des commandes mondiales de «rester à la maison», Morgan Stanley constate une augmentation de la croissance des revenus dans l’App Store. Huberty enregistre une croissance des revenus de 20,6% sur l’App Store jusqu’à fin février, en avance sur les prévisions précédentes. Jusqu’au 29 mars, la croissance des revenus devrait être supérieure à 15% en glissement annuel, ce qui constitue également une amélioration. Parmi les autres points positifs nets pour Apple, notons une “augmentation globale” pour Apple TV + au cours des dernières semaines, la demande d’ordinateurs portables en raison du travail des installations à domicile et la demande de smartphones 5G en Chine.

Croissance des revenus de la catégorie de produits Apple en 2020 et 2021 – crédit Morgan Stanley

Les facteurs cités qui contribueront à la reprise d’Apple sont les principaux taux de fidélisation de la clientèle d’Apple et un bilan qui permettra à Apple d’investir de manière disproportionnée par rapport à ses concurrents même dans un long ralentissement du marché. Elle prévoit également qu’Apple poursuivra ses efforts de rachat d’actions et rachètera 20 milliards de dollars d’actions trimestriellement.

En raison de tous les facteurs positifs et négatifs, Huberty a réduit les objectifs de cours des actions Apple à 298 $, contre 328 $ précédemment. Ceci est basé sur un multiple estimé de 3,2 valeur / ventes sur du matériel mature comme l’iPhone, l’iPad et le Mac; un multiple de 4,2 EV / ventes sur les appareils portables, la maison et les accessoires, y compris l’Apple Watch et les AirPods, et un multiple de 6,9x EV / ventes sur les services d’Apple. Dans l’ensemble, cela se résout en un multiple EV / ventes cible de 4,1x, et un multiple bénéfice / bénéfice cible de 19,9.

À l’heure actuelle, à 11 h 00. L’heure de l’Est, l’action Apple vaut 242,63 $ par action, en baisse de 1,1% (2,30 $) sur la journée en volumes de négociation supérieurs à la moyenne. Dans l’ensemble, le NASDAQ est également en baisse de 1,1%.