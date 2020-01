Morgan Stanley relève l’objectif de prix AAPL à 368 $ sur le potentiel des mises à niveau de l’iPhone 5G

La perspective de l’actualisation de l’iPhone 12 compatible 5G pour 2020, ainsi que d’un pic de cycles de remplacement, a incité Morgan Stanley à augmenter ses estimations de prix pour Apple, montrant que les analystes sont confiants dans la fortune du fabricant d’iPhone pour l’année à venir.

Dans une note aux investisseurs vue par AppleInsider, Morgan Stanley a augmenté son estimation pour Apple à un nouvel objectif de prix de 368 $, un bond considérable par rapport aux 289 $ proposés par la firme en octobre. L’augmentation a été stimulée par un certain nombre de facteurs, mais principalement pour «refléter le pic des cycles de remplacement des smartphones et le prochain cycle de mise à niveau 5G».

Le cycle de remplacement de “l’iPhone 12” a atteint près de quatre ans, à la suite d’une transition du marché des subventions vers les plans de versement, ainsi que d’un ralentissement du rythme des changements technologiques, écrit l’analyste Katy Huberty.

Pour le cycle de cette année, qui est censé inclure la prise en charge de la 5G, la nouvelle connectivité et la durée de vie de la batterie plus longue anticipée aideront à «activer de nouvelles fonctionnalités», telles que les applications de réalité augmentée. Des offres d’échange agressives subventionnant les mises à niveau pour les propriétaires d’iPhone existants suggèrent que les cycles de remplacement «ne peuvent pas s’étendre beaucoup plus et peuvent commencer à se réduire».

Alors que l’iPhone est toujours un facteur majeur pour l’entreprise, Huberty souligne la moindre dépendance à l’égard des ventes du smartphone à l’entreprise, les bras Services et Wearables représentant désormais 27% des revenus et 37% des bénéfices selon Morgan Stanley. Les estimations des ventes d’iPhone pour l’année 2021 ont été portées à 215 millions, sur la base d’un cycle de remplacement de 3,7 ans, un chiffre inférieur au cycle de quatre ans prévu pour 2020.

Ces améliorations, ainsi que la modification du calcul de la somme des pièces de l’entreprise, ont entraîné une variation multiple du ratio cours / bénéfices à 22,2 et une augmentation soudaine de l’objectif de prix de 289 $ à 368 $. La société est toujours notée «Surpoids».

Les perspectives améliorées pour Apple sont présentées dans une note où Morgan Stanley met en garde contre les problèmes avec l’industrie informatique, suggérant qu’il pourrait y avoir “une nouvelle décélération des dépenses informatiques 2020” en raison des révisions du budget des entreprises.

Dans la même note, CDW est rétrogradé à 124 $ et “sous-pondéré” en raison du ralentissement de la demande de PC, IBM a été déplacé en “poids égal” en raison du ralentissement de la croissance du cœur et d’une réduction multiple de 13x à 12x, et HPE a reçu des estimations de ventes inférieures et un objectif de prix réduit pour une croissance prévisionnelle du chiffre d’affaires.

Apple devrait “continuer à surpasser ses pairs matériels” pour l’année.