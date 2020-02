Mous et les mérites d’un système de boîtier modulaire

Pour la dernière génération d’iPhones, le fabricant de boîtiers Mous a poussé vers son système de montage magnétique Limitless 3.0 pour fournir une gamme modulaire et protectrice.

Composants du système de boîtier modulaire Mous

Quand je cherche un étui, je le recherche bien fait, en utilisant des matériaux de qualité. J’en ai également besoin pour protéger correctement mon appareil et prendre en charge la charge sans fil.

“Nice to haves”, inclut des éléments comme un look unique, éventuellement une sorte d’intégration de portefeuille, un profil mince, un couplage avec des lentilles Moment et fonctionne facilement avec diverses montures.

Il y a beaucoup d’excellents cas là-bas, qui répondent à un sous-ensemble de mes besoins. Mous, ne coche pas toutes les cases non plus, mais avec son système de montage Limitless 3.0, c’est une excellente option en optant pour une approche plus modulaire que la plupart.

L’affaire Mous

Mous commence par un simple étui à enfiler. De face, il a l’air très simple avec peu de flair. Un examen plus approfondi révèle cependant les détails.

Les bords supérieur et inférieur du boîtier dépassent légèrement plus que les côtés

Par exemple, il dépasse légèrement du bas et du haut du téléphone à l’avant pour être plus protecteur lors des chutes et pour maintenir le téléphone surélevé lorsqu’il est face vers le bas sur une table. Il garde également les côtés près du téléphone pour le garder plus confortable à tenir.

Lorsque vous le retournez, plusieurs matériaux haut de gamme différents sont incrustés dans le boîtier. J’ai opté pour le cuir noir, mais il y a aussi un cuir blanc, un superbe noyer, un beau bambou et une fibre aramide robuste. Tous ont fière allure et peuvent s’adapter à une variété de styles personnels.

À l’intérieur du boîtier se trouve une doublure en microfibre, un stockage pour deux cartes SIM et un outil de retrait, et AiroShock pour la protection contre les chocs

Si vous retirez l’étui du téléphone, vous voyez qu’il y a aussi un support caché à l’intérieur où vous pouvez ranger deux cartes SIM supplémentaires et un outil de retrait de carte SIM. Même si les nouveaux iPhones prennent en charge les cartes SIM doubles, si vous êtes un voyageur fréquent, cela peut toujours être très pratique.

De l’intérieur, vous pouvez voir la doublure AiroShock qui est d’une couleur vert menthe. Cela aide à absorber les chocs en cas de gouttes. Mous ne donne pas une hauteur de chute spécifique contre laquelle il a été testé, mais si l’on en croit un clip vidéo en boucle de leur site, vous pouvez lancer votre téléphone en l’air sans aucun problème.

Nous vous déconseillons d’essayer par vous-même.

Limitless 3.0

La dernière caractéristique qui tue le boîtier Mous est son système de montage Limitless 3.0. À l’arrière de chacun de ses boîtiers se trouve un quatuor d’aimants. Ils sont suffisamment espacés pour conserver le support de charge sans fil, mais ils ont suffisamment de force pour s’accrocher à une variété d’accessoires différents.

Le porte-cartes Mous au dos d’un iPhone 11 Pro Max

Mous a un support de ventilation, un support d’aspiration, un support mural, un portefeuille à rabat et un portefeuille pour cartes qui sont tous magnétiquement attachés à l’arrière du boîtier du téléphone.

Limitless 3.0 est une itération de son support magnétique d’origine Limitless, ce qui signifie que bien que similaires, ils ne sont pas les mêmes. Il n’y a pas de compatibilité descendante – vous ne pouvez pas utiliser un boîtier Limitless 3.0 avec un support Limitless 2.0 ou vice versa.

Le support mural Mous

Le support mural est un simple anneau avec un adhésif à l’arrière pour le fixer à un mur, une table ou une armoire. Je l’ai monté sur mes armoires de cuisine pour voir mon téléphone mains libres pendant la cuisson.

Le porte-cartes Mous est mince, contient deux cartes, est enveloppé de cuir et se connecte magnétiquement à l’arrière du boîtier du téléphone

J’ai pris le portefeuille de cartes ainsi que le portefeuille Flip parce que je voulais des options. Le porte-cartes est petit, mince et peut être parfait pour contenir une à deux cartes lorsque je sors. Je souhaite qu’il puisse contenir trois cartes, car je voyage habituellement avec ma carte de débit, ma carte de crédit et ma carte d’identité.

Le portefeuille Mous Flip qui peut être installé dans un support

Cependant, c’est là que le Flip Wallet entre en jeu. Il est plus substantiel et offre une expérience plus proche du folio. Il protège l’avant de votre téléphone et peut soutenir votre téléphone en mode paysage pour regarder un film ou une émission de télévision.

L’intérieur du portefeuille Mous Flip Wallet

Il y a de petites fossettes en silicone à l’arrière qui aident à garantir que les aimants ne donnent pas, une bande élastique au centre pour contenir de l’argent, trois poches pour les cartes et une plus grande poche pour contenir les cartes de visite, les reçus, l’argent ou d’autres petits objets .

Si vous avez un étui auquel est toujours attaché un portefeuille folio, il ajoute beaucoup de volume lorsque vous n’en avez pas nécessairement besoin. Vous n’avez pas besoin de transporter votre portefeuille dans votre maison. En étant amovible, il peut être retiré en cas de besoin et remis en place en sortant de la porte.

J’ai toujours aimé les étuis de style portefeuille, mais avec des cartes à l’arrière, le chargement sans fil est interdit. Avec le portefeuille de cartes ou le portefeuille à rabat, les cartes peuvent être retirées.

Se sentir sans limites

L’utilisation du système Limitless 3.0 avec l’étui Mous sur mon iPhone 11 Pro Max a été une libération. Je peux utiliser des supports magnétiques propres et simples à la maison et dans la voiture. Je peux casser l’un ou l’autre des portefeuilles dans le dos en sortant de la maison.

Tout – l’étui, les montures, les portefeuilles – sont parfaitement impeccables. Ils sont élégants et j’ai l’impression que mon téléphone est très bien protégé pendant leur utilisation.

Mais ce n’est pas parfait. La famille d’étuis ne prend pas en charge les objectifs Moment, je dois donc passer à mon étui robuste Nomad lorsque je prévois de prendre des photos avec ces objectifs.

L’affaire n’est pas non plus la plus mince que nous ayons vue. Il est élégant, mais ajoute encore un volume substantiel par rapport à un iPhone nu – mais ce sont des compromis pour le support magnétique et une protection suffisante.

L’étui Mous Limitless 3.0 en cuir noir

Une chose que j’espère que Mous explore est l’idée d’une monture Qi. Il est agréable que le boîtier prenne en charge le chargement sans fil, mais est décevant qu’aucun des supports ne le supporte directement, ce qui nous oblige à le brancher. Il existe de nombreux supports de chargement sans fil magnétiques et nous souhaitons que Mous ait le sien pour prendre en charge le système de montage Limitless 3.0.

Devriez-vous acheter l’étui Mous et les accessoires Limitless 3.0?

Il y a beaucoup d’étuis pour iPhone sur le marché si nous voulions mal décrire mal l’écosystème des étuis trop arrosés. Nous ne pouvons pas facilement dire “oui, c’est le cas que tout le monde devrait acheter” simplement parce que chacun a des exigences différentes, des goûts différents et des préférences différentes.

Ce que nous pouvons dire en toute confiance, c’est que l’étui Mous est très protecteur, a une grande attention aux détails, a de superbes caractéristiques et touches, et dispose d’une variété d’accessoires utiles qui se fixent magnétiquement.

De nombreux étuis pour iPhone roulent sur tous les bureaux AppleInsider. Bien que Mous ne remplisse pas tout ce dont j’ai besoin dans un cas, il se rapproche le plus possible.

Avantages

Grande protection contre les chutes

Les accessoires de portefeuille sont bien conçus

Diverses options de montage magnétique disponibles

Relativement mince

Stockage SIM interne

Boutons latéraux facilement enfonçables

Excellentes options de matériaux pour le dos

Prend en charge la charge sans fil

Les inconvénients

Pas le cas le plus mince autour

Pas de monture Qi Charing

Le porte-cartes ne contient que deux cartes

Évaluation: 4.5 sur 5

Où acheter

L’étui Mous Limitless 3.0 en divers matériaux est disponible sur Amazon pour les derniers iPhones à partir de 44,99 $. Il existe également des portefeuilles, des supports et des protecteurs d’écran disponibles à partir de 19,99 $. Rendez-vous sur Amazon pour découvrir toute la gamme.