Movies Anywhere lance une fonctionnalité de partage de films en version bêta

Le service de visualisation tout-en-un Movies Anywhere a annoncé mardi une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de partager jusqu’à trois films par mois avec d’autres, bien que la fonctionnalité puisse être lancée trop tard pour les recommandations actuelles de distanciation sociale.

Movies Anywhere, qui permet aux utilisateurs de combiner leurs bibliothèques de films en une seule plateforme, permettra bientôt aux utilisateurs de partager ces films avec d’autres.

Movies Anywhere est un “casier numérique” qui permet aux utilisateurs de combiner les achats de diverses vitrines en ligne, comme iTunes, Amazon ou Microsoft, en un seul service de visualisation.

La nouvelle fonctionnalité, baptisée Screen Pass, permettra aux utilisateurs de partager temporairement leurs films avec des amis ou la famille, leur donnant accès à leurs titres sans nécessiter d’achats ou de locations supplémentaires. Tous les destinataires auront besoin d’un compte Movies Anywhere et d’un appareil mobile Apple ou Android.

Les destinataires de vos films partagés auront sept jours pour accepter une offre de partage, puis 14 jours pour accéder au film et 72 heures pour finir de le regarder une fois qu’ils auront commencé. Comme mentionné précédemment, trois actions sont fournies par mois, qui seront réinitialisées au début du mois suivant. Bien qu’il n’y ait pas de limite sur le nombre de fois qu’un titre individuel peut être partagé, les actions inutilisées ne seront pas reportées au mois suivant.

Tous les films ne sont pas compatibles avec Screen Pass, mais la fonctionnalité sera lancée en version bêta avec plus de 6 000 titres – environ 80% des films disponibles via les services compatibles avec Movies Anywhere. Les films pris en charge seront déterminés par les studios.

Avec Apple, Amazon et Microsoft, Movies Anywhere est soutenu par de nombreux grands studios et plateformes de streaming, tels que Disney (qui en est propriétaire), Sony Pictures Entertainment, Warner Bros.et Twentieth Century Fox.

Screen Pass sera lancé dans une version bêta fermée avec un petit pool de tests à 16 heures. Heure de l’Est (13 h, heure du Pacifique) mardi, avec une bêta ouverte à venir début mai.

Un déploiement complet est prévu pour la fin de l’été ou le début de l’automne, bien qu’un représentant de Movies Anywhere ait déclaré à CNET que la société s’efforce de “le déployer tôt” si possible dans ces circonstances “sans précédent”.