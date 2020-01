Naim Mu-So 2 est la quintessence d’un haut-parleur Hi-Fi connecté

Naim a tout mis en œuvre pour repenser son haut-parleur Hi-Fi connecté Mu-So. Ce qui était déjà un orateur impressionnant, devient extraordinaire dans sa deuxième incarnation.

Mu-So 2 et iPhone 11 Pro Max en streaming sur AirPlay 2

Cela fait plus de cinq ans que le premier Naim Mu-So a fait ses débuts. Depuis que Naim ne reposait pas sur ses lauriers. Au lieu de cela, il a passé le temps à repenser méticuleusement le Mu-So 2. Tellement en fait, que le Mu-So 2 est nouveau à 95% en interne, malgré les similitudes à l’extérieur.

Tout a été amélioré, du design raffiné aux commandes, de la qualité sonore à la connectivité. Après notre examen de l’original, nous ne sommes pas allés chercher une deuxième génération. Mais maintenant que nous le faisons, nous sommes heureux que ce soit ici.

Conception

Le Mu-So 2 est un haut-parleur carré, long et large et de poids important. L’aluminium constitue en grande partie le corps avec une calandre interchangeable à l’avant. La calandre est disponible en noir par défaut mais est disponible en vert olive, rouge terracotta et bleu paon. Le dernier est peut-être notre préféré du groupe.

Au sommet du Mu-So 2 se trouve sa roue de contrôle surdimensionnée emblématique. Nouveau dans la deuxième génération: un capteur de proximité qui illumine automatiquement le volant à l’approche de votre main. Plus proactif que réactif.

Molette de commande Mu-So 2

La rotation de l’anneau ajuste le volume du haut-parleur, tandis qu’une série de boutons tactiles contrôlent la lecture et les entrées. En haut se trouvent tous vos préréglages programmés. Vous trouverez ci-dessous les différentes entrées parmi lesquelles vous pouvez choisir. Enfin, le bouton de lecture / pause, les commandes avant et arrière se trouvent au centre.

Nous aimons utiliser la molette de commande car elle est à la fois simple et intuitive à utiliser. Notre seul scrupule peut être la lumière vive, mais cela peut être atténué et ne l’impose pas autrement.

En parlant de lumières, tout le haut-parleur repose sur un bloc acrylique transparent, comme la première génération, et s’allume de l’intérieur. Ne vous inquiétez pas, car il est également dimmable.

Dissipateur thermique en aluminium Naim Mu-So 2

À l’arrière de l’enceinte se trouve le même dissipateur thermique en aluminium massif que nous avons vu auparavant sous la forme d’une pléthore de lattes verticales sur toute la longueur de l’enceinte pour un refroidissement passif.

Entrées à gogo

Il y a plus d’entrées que vous n’auriez jamais besoin sur le Mu-So 2, en s’appuyant sur la dernière génération. Sur le côté se trouve un port USB pour tous les supports USB. Les autres entrées câblées sont situées en bas. C’est loin d’être idéal si vous devez fréquemment connecter des appareils. C’est l’un de nos rares problèmes avec le Mu-So 2, mais quelque chose que nous pouvons facilement ignorer.

Inports inférieurs du Mu-So 2

Ces ports inférieurs incluent des relais tels que Ethernet 10/100, audio optique, 3,5 mm auxiliaire et alimentation. HDMI-ARC est une nouveauté du groupe. L’ARC permet au Mu-So 2 d’être utilisé de manière beaucoup plus transparente comme barre de son. Avant de devoir recourir à des connexions auxiliaires ou optiques. L’ARC non seulement le simplifie, mais de peur que l’ensemble du système AV ne soit contrôlé par une seule télécommande.

Le seul problème avec l’utilisation du Mu-So 2 comme barre de son légitime est sa hauteur. Devant un téléviseur standard, le Mu-So 2 sera probablement trop haut, obscurcissant la partie inférieure du téléviseur. Faites monter votre téléviseur ou sur un support, ce n’est pas un problème.

Les entrées câblées sont les bienvenues. mais nous ne doutons pas que beaucoup se tourneront vers le sans fil avec le Mu-So 2. mis à jour. Naim a remanié la connectivité sans fil pour inclure la prise en charge du Wi-Fi double bande à 2,4 et 5 GHz.

L’application Mu-So

Les utilisateurs peuvent diffuser Tidal à partir de l’application Mu-So, de Spotify via Spotify Connect, de la radio Internet, de l’audio via Bluetooth ou, plus excité pour les utilisateurs d’Apple – AirPlay 2.

AirPlay 2

Utilisation d’AirPlay 2 avec le Mu-So 2

Via AirPlay 2, les utilisateurs peuvent diffuser sur le Mu-So 2 aux côtés de tout autre haut-parleur AirPlay 2 d’autres fabricants. Personnellement, je peux diffuser en continu la barre de son Sonos Play dans le salon, le HomePod dans ma cuisine, le Safe & Sound au plafond et le Mu-So 2 dans mon studio, tous simultanément pour un son dans toute la maison.

Il est facile et fonctionne à partir de n’importe quel appareil Apple tel qu’Apple TV, Mac, iPhone et iPad. Surtout lorsque le Mu-So 2 est une option haut de gamme, il lui permet de jouer agréablement avec d’autres appareils déployés dans toute la maison.

AirPlay 2 présente des avantages supplémentaires: il fonctionne via HomeKit. Il vous suffit d’ouvrir l’application Accueil, d’appuyer sur Ajouter un accessoire, et elle apparaîtra prête à recevoir un nom et une chambre.

Siri contrôlant le Mu-So 2

Une fois ajouté à HomeKit, le haut-parleur peut être contrôlé via Siri. Augmentez ou baissez le volume, contrôlez la récupération ou lancez une liste de lecture en utilisant simplement votre voix. Vous pouvez appeler l’enceinte par son nom ou en fonction de la pièce dans laquelle elle se trouve. Sans effort, en particulier avec Siri si accessible sur le matériel d’Apple.

Exemple de scène HomeKit dans l’application Home avec le Mu-So 2

HomeKit vous permet même d’associer l’enceinte à des scènes. Peut-être qu’une scène de fête transforme vos lumières Hue en couleurs amusantes, ferme les stores et commence à lire votre liste de lecture “fête” à fort volume. Ou votre scène “d’exercice” ferme les stores, baisse les lumières et monte votre liste de lecture à haute intensité. Nous aimons utiliser le haut-parleur pour notre scène du matin. Lorsque notre alarme se déclenche, notre haut-parleur entre en action avec notre liste de lecture tôt le matin pour nous mettre dans une ambiance positive pour la journée à venir.

Performances audio

Comme indiqué, Naim a repensé une grande partie de l’armoire du Mu-So 2. Ce faisant, Naim a réussi à augmenter la rigidité pour altérer les vibrations ou résonances qui émanent. Il a également géré un espace interne supplémentaire supplémentaire de 13%, ce qui aide à pousser les basses encore plus loin. Lors de nos tests via plusieurs méthodes d’entrée, l’augmentation des basses était facilement perceptible.

Ce haut-parleur est également passé de 450 à 475 watts de puissance. La dernière génération était bruyante, et ce modèle est encore plus fort. Nous ne pouvions pas dépasser le volume maximum de 75% dans notre maison. Pas en raison de la qualité audio, mais du niveau de confort à ce volume.

Pour améliorer encore l’audio, Naim a boosté le DSP. Le processeur de signal numérique exécute désormais 2 000 millions d’instructions par seconde, contre un maigre 150 MIPS sur l’unité gen-one.

Cela permet une meilleure audio et d’autres fonctionnalités telles qu’un algorithme de compensation de pièce pour aider lorsqu’il est placé contre un mur. Nous n’avons remarqué que de petits changements ici, et ne faisons probablement pas autant que le réglage TruePlay de Sonos ou l’égaliseur automatique HomePods.

L’effet cumulatif de tout ce qui précède est un son plus fort et plus défini avec une scène sonore plus importante. Il ne fait aucun doute que c’est l’un des haut-parleurs au son le plus impressionnant que nous ayons testé.

Les basses sont suffisamment puissantes pour se sentir dans votre intestin, et une performance acoustique épurée de notre liste de lecture a fait frissonner le dos.

Naim Mu-So 2 est livré avec une télécommande

Quel que soit le genre de votre choix, Mu-So 2 offre. Nous aimons nos haut-parleurs Marshall bien qu’ils excellent mieux avec le rock, tandis que le Mu-So 2 s’intègre dans tous les tests.

Même si nous avons utilisé l’appareil comme barre de son. En regardant Zombieland 2, la musique de fond était vibrante, les coups de feu et les explosions étaient puissants et grondaient, tandis que le dialogue était clair et clair. Grande séparation des couches.

Devriez-vous en acheter un

Naim a évalué le Mu-So 2 dans le haut de gamme. Encore plus que le Mu-So original. Mais ce n’est pas sans justification. Il a amélioré chaque détail de l’expérience originale.

Naim Mu-So 2

Si vous deviez évaluer tous les composants séparément, vous seriez beaucoup plus cher à atteindre le même niveau de performance que le Mu-So 2.

Nous avons été impressionnés par les performances du Mu-So 2, en particulier en ce qui concerne les utilisateurs d’Apple et d’AirPLay 2.

Avantages

Plusieurs entrées

Prise en charge d’AirPlay 2 et de HomeKit

Audio increible

D’innombrables améliorations par rapport à la première génération

Design élégant avec grilles interchangeables

Un son massif

Possibilité d’être utilisé comme une barre de son

Les inconvénients

Les ports inférieurs sont difficiles d’accès

Peut être trop grand pour une barre de son sur certains téléviseurs

Évaluation: 5 ouf sur 5

Où acheter

Pour récupérer le Naim Mu-So 2, vous pouvez vous aventurer sur Amazon où il coûte 1599 $> ou vous pouvez également le trouver sur Adorama où il est à un prix similaire.