NBCUniversal propose 20 $ de location de films de 48 heures sur 24

NBCUniversal offrira aux personnes qui ne peuvent pas aller au cinéma la possibilité de regarder de nouvelles sorties théâtrales à la maison pour 20 $ pendant deux jours, mais il n’est pas encore clair si les fonctionnalités arrivent sur iTunes.

Trolls World Tour

L’épidémie de coronavirus en cours a forcé la fermeture de nombreux cinémas et autres entreprises, alors que les gouvernements du monde entier tentent de limiter la propagation du virus. La forte réduction des salles de cinéma a conduit à la possibilité que les films perdent de l’argent le week-end d’ouverture, car moins de gens pourront payer pour aller les voir au cinéma lui-même.

Comme solution de contournement, NBCUniversal offrira la possibilité de louer de nouveaux films et ceux encore dans les cinémas à la maison. Annoncée lundi, cette initiative se traduira par des films d’Universal Pictures et le label spécialisé Focus Features sera proposé dès le 20 mars, dont “The Hunt”, “The Invisible Man” et “Emma”.

Le “Trolls World Tour” de DreamWorks Animation, qui devait initialement ouvrir aux États-Unis à partir du 10 avril, sera parmi les premiers films à être proposés en streaming depuis son lancement en salle dans le cadre des nouveaux plans. Les locations de films seront disponibles pour des périodes de 48 heures, au prix de détail suggéré de 19,99 $ aux États-Unis et à des prix équivalents sur d’autres marchés.

Le géant des médias a précisé que les locations seront proposées via Comcast et les services de vidéo à la demande de Sky, “ainsi qu’avec un large éventail de partenaires à la demande”. Il n’y a aucune mention des services spécifiques qui proposeront les locations. Même si les locations iTunes ne sont pas incluses, il existe une variété d’autres options parmi lesquelles les utilisateurs d’iPhone devraient pouvoir choisir.

“Universal Pictures propose une gamme large et diversifiée de films, 2020 n’étant pas une exception. Plutôt que de retarder ces films ou de les diffuser dans un paysage de distribution difficile, nous voulions offrir aux gens la possibilité de visionner ces titres à la maison qui sont à la fois accessibles. et abordable “, a déclaré le PDG de NBCUniversal, Jeff Shell. “Nous espérons et croyons que les gens iront toujours au cinéma dans les cinémas là où ils sont disponibles, mais nous comprenons que pour les gens de différentes régions du monde, cela devient de moins en moins possible.”