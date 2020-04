Ne comptez pas sur les rapports d’un «iPhone 12» retardé

Des rapports parallèles ont tous récemment affirmé qu’Apple avait décidé de “retarder la production de masse” de son prochain “iPhone 12”, mais ces rapports n’apportent aucune preuve significative que cela pourrait entraîner un lancement sensiblement tardif. Voici pourquoi.



«iPhone 12» s’affiche à partir d’une combinaison de conceptions CAO divulguées et d’informations prétendument divulguées

Les plans d’Apple pour 2020 se sont certainement heurtés à une tempête parfaite de défis. La pandémie de COVID-19 introduit des complications dans la planification et la production de nouveaux matériels et de la chaîne d’approvisionnement en composants complexes qui alimente ses chaînes de production, et alimente une situation économique mondiale difficile qui aura un impact négatif significatif sur les ventes de chacun dans le monde.

Cependant, ces rapports alarmistes affirmant avec confiance que Apple savait “retarder la production de masse” de nouveaux iPhones a prudemment limité leurs remarques à une supposée période de “montée en puissance” pendant laquelle les téléphones sont prêts à être lancés, apparemment à partir de juillet. L’idée que le début de la “rampe de production de masse” de “l’iPhone 12” pourrait être retardé de quelques semaines n’est guère matérielle, même si elle pouvait être établie pour être vraie.

Apple peut accélérer sa production de pré-lancement ultérieure pour fournir un approvisionnement suffisant pour compenser un démarrage plus lent que d’habitude. Au cours des années précédentes, Apple a fréquemment accéléré ou modifié ses plans de production en réponse à une demande plus importante que prévu pour des modèles spécifiques. L’augmentation ou la diminution de la production est un art auquel Apple s’est révélé extrêmement compétent, même dans des circonstances difficiles impliquant des ralentissements économiques ou des crises de la chaîne d’approvisionnement.



Apple a lancé l’iPad 2 malgré la dévastation de la chaîne d’approvisionnement qui a frappé le Japon en 2011. Source: BHPEnglish

Les dirigeants d’Apple l’ont souvent noté dans les conférences téléphoniques trimestrielles de la société, soulignant spécifiquement une demande plus importante que prévu pour un produit particulier ou un modèle spécifique dans une gamme d’appareils. Rien n’indique que les partenaires de l’usine d’assemblage d’Apple ne pourront pas fonctionner à des volumes de production normaux au second semestre de cette année.

En outre, la pression pour constituer une offre de lancement adéquate avant la mise en vente de l’iPhone 12 est également réduite cette année simplement parce que la demande est susceptible d’être plus faible que d’habitude. Plutôt que de courir “iPhone 12” dans une tentative désespérée de rattraper les combinés Android 5G comme ces mêmes sources l’avaient prédit, les ventes de smartphones de cette année ont déjà considérablement ralenti, et les impacts financiers sur les acheteurs potentiels du monde entier vont certainement réprimer demande de pointe.

Plutôt que d’entraîner un lancement retardé qui pourrait menacer Apple de rater complètement la saison des fêtes, car certains analystes ont flotté comme un “pire scénario”, il semble qu’Apple soit confortablement positionné pour lancer “l’iPhone 12” comme prévu. Apple l’a déjà fait avec les lancements précédents et la gestion des catastrophes de la chaîne d’approvisionnement précédentes, et il peut le gérer car il a les ressources pour organiser un accès prioritaire aux services de test, de production et d’expédition.

On ne peut pas en dire autant des fabricants de téléphones de niveau inférieur qui faisaient à peine des bénéfices alors que l’économie était florissante et que la demande atteignait des sommets sans précédent. Samsung et Huawei continueront-ils de concentrer leurs ressources sur la construction de prototypes de pliage fantaisistes qui coûtent des milliers de dollars et ne se vendent qu’à un public restreint d’utilisateurs? Comparez cela à Apple, qui vend chaque année un nombre considérable de ses iPhones haut de gamme, même pendant les cycles de ralentissement économique.

La récession de 2008 et ses “vents contraires macroéconomiques mondiaux” ont amené de nombreux experts à s’inquiéter des perspectives d’Apple, étant donné qu’il commençait tout juste à vendre son nouvel iPhone à un prix nettement supérieur à celui d’autres téléphones concurrents qui se vendaient en grand nombre. Cependant, ce n’est pas Apple qui a été le plus durement touché par cette récession. Ce sont les fabricants de produits de base à bas prix qui ont connu une baisse de leurs volumes de vente qui a écrasé leurs faibles marges de rentabilité.

De même, l’impact économique dévastateur d’un si grand nombre de travailleurs ne pouvant pas travailler affectera plus sévèrement les fabricants de téléphones à petit budget, car les problèmes économiques ne seront pas assez répartis. Aussi malheureux et injuste que cela soit, les plus durement touchés seront les pauvres et ceux qui sont déjà en difficulté.

La raison pour laquelle Android a une plus grande part de marché unitaire n’est pas uniquement le résultat de la préférence des acheteurs, c’est parce que beaucoup de gens ne peuvent pas se permettre un iPhone. La grande majorité des appareils Android se vendent très peu, à moins de 300 $ en moyenne.

Apple propose désormais un téléphone économique de très haute qualité dans le nouvel iPhone SE, au prix de 399 $. Cela séduira les utilisateurs d’iPhone plus anciens et certains utilisateurs d’Android qui recherchent un bon téléphone à un bon prix.

L’iPhone SE est nettement plus que la plupart des androïdes. Le poids de l’impact financier frappera les autres fabricants de téléphones plus durement qu’Apple car il n’y a pas un seul grand marché pour les téléphones. Il existe des marchés bas de gamme, des marchés de niveau intermédiaire et des marchés haut de gamme, les acheteurs se comportant chacun différemment, ne sautant pas sur l’échelle économique et ne changeant pas rapidement de plate-forme.

Comment peut-on se permettre un iPhone à 999 $?

Au cours de la dernière saison des fêtes, la gamme de produits Apple de téléphones a été divisée presque également en tiers entre l’iPhone 11 de niveau intermédiaire; les deux modèles d’iPhone 11 Pro; et tous les autres iPhones qu’il continue de vendre, y compris l’iPhone XR et les modèles antérieurs avec un bouton d’accueil. Ce n’était pas une anomalie; Les ventes d’Apple ont constamment basculé vers le haut de gamme, ce qui a entraîné le prix de vente moyen des iPhones pour atteindre près de 800 $ ces dernières années.

Apple n’a que l’orteil sur le marché intermédiaire. Ses ventes d’iPhone qui ont coûté environ 400 $ ne représentent qu’une très petite tranche de ses ventes globales. Cela va complètement à l’encontre du récit médiatique qui insiste sur le fait que personne ne se soucie plus des smartphones, qu’ils sont tous une marchandise et que les acheteurs se comportent tous de la même manière en voulant payer le moins possible pour l’appareil qu’ils utilisent plus souvent que tout autre bien. Ce n’est pas vrai du tout.



Les ventes d’iPhone X n’ont pas été décevantes comme l’avait prédit Nikkei

En fait, les mêmes sites médiatiques poussant l’idée que les iPhones “pourraient être retardés” cette année – attribués uniquement aux “personnes familières avec les plans d’Apple” – utilisaient également ce même type de sourcing anonyme comme base pour affirmer plus tôt qu’Apple avait été “réduire sa production” les années précédentes en réponse à une demande “décevante” pour ses nouveaux iPhones. C’était faux également.

Mais comment se fait-il que des gens ordinaires achètent des centaines de millions d’iPhones à des prix élevés? En partie, certains acheteurs d’Apple sont des gens qui ne se soucient pas vraiment des prix et pour lesquels 999 $ sont faciles à payer. Samsung et Huawei ont également des acheteurs moins conscients des prix, bien que beaucoup moins nombreux.

Mais la réponse la plus importante à la façon dont Apple vend tant d’iPhone coûteux est qu’un achat de 999 $ qui dure deux ans est assez facile à justifier à 40 $ par mois. C’est encore moins si vous considérez qu’il aura toujours une valeur d’échange importante après la fin de ces deux années. La plupart des gens paient plus que cela pour leur service mobile.

La connexion personnelle que les gens ont avec l’appareil mobile qu’ils transportent le plus souvent est directement liée à la valeur que cela leur apporte en termes d’accès aux informations, de recherche d’itinéraire, de recherche de ressources, de recherche d’emploi, de rencontre, de jeux et de tellement plus. Cela permet de justifier beaucoup plus facilement le coût de la mise à niveau régulière d’un iPhone. Les ventes d’Apple d’iPhones coûteux sont bien plus élevées que ses ventes de Mac à prix similaire ou d’iPad et de montres Apple qui démarrent à des prix beaucoup plus bas.

Bien que cela semble si «raisonnable», l’indignation suscitée par les médias à propos du prix haut de gamme de l’iPhone est vraiment absurde. Apple n’oblige pas les acheteurs à payer pour des iPhones de plus en plus chers. En revanche, les iPhones à bas prix n’ont jamais été aussi bon marché ou de meilleure qualité. Apple a introduit de nouveaux niveaux de prix plus élevés avec des fonctionnalités qui ont attiré les acheteurs; ses clients ont voté avec leur argent pour des iPhones plus sophistiqués, signalant qu’ils veulent dépenser plus si la qualité est là.

La même chose ne s’est pas produite pour les fabricants Android. En fait, la tendance chez les androïdes a été une retraite vers les téléphones de niveau intermédiaire autour de 300 $. Les fabricants d’Android se sont également concentrés sur les ventes à volume élevé mais à très faible valeur vers les pays émergents, où de nombreux utilisateurs peuvent à peine se permettre de payer l’équivalent de 99 $ pour un téléphone. Ces marchés sont susceptibles d’être très durement touchés par la détresse économique, ce qui ralentit le cycle de remplacement et retarde les achats.

La base installée d’Apple ne sera pas la plus durement touchée par les turbulences économiques

Alors que l’impact des turbulences économiques provoquées par la pandémie actuelle commence à se manifester, il semble certain que les plus durement touchés seront ceux qui ont déjà du mal à justifier tout nouvel achat de quelque nature que ce soit, plutôt que ceux qui peuvent financer un nouvel achat et se permettre facilement d’en avoir. le plus beau téléphone qu’ils souhaitent, tandis que leurs autres projets de dépenses en vacances, restaurants, événements sportifs, concerts et autres dépenses discrétionnaires de divertissement sont limités par les quarantaines et les blocages.

Le segment d’Apple du marché qui a payé en moyenne près de 800 $ pour de nouveaux iPhones, dont près d’un tiers de ses acheteurs qui ont acheté un iPhone 11 Pro à 999 $ et plus au cours du dernier trimestre, sont les moins susceptibles d’être matériellement affectés par un ralentissement économique temporaire survenu ce printemps.

Cela suggère une poursuite des tendances que nous avons déjà constatées et qui montrent que les gens, dans l’ensemble, dépensent beaucoup moins pour beaucoup de choses tout en continuant à dépenser à peu près la même chose – ou plus – pour l’électronique grand public et les achats connexes. Le fait d’être coincé à la maison a renforcé la valeur d’avoir accès à l’apprentissage à distance, aux communications vidéo, au divertissement et aux interactions sociales que de nombreuses personnes obtiennent à partir de leur smartphone ou iPad.

Apple est également parfaitement positionné pour bénéficier de l’augmentation des ventes de jeux et d’applications de productivité sur l’App Store, car les utilisateurs sont obligés de travailler à la maison et de se divertir de manière isolée. Le calendrier de toutes les nouvelles offres de services d’Apple semble brillant rétrospectivement, Apple Card, TV +, News + et Apple Arcade étant tous complètement terminés juste avant que le monde ne se verrouille avec des restrictions pandémiques.

Ainsi, alors que beaucoup attendent et espèrent peut-être même que la pandémie de COVID-19 sera ruineuse pour Apple, il est utile de rappeler la performance d’Apple en 2008, et en particulier sa performance par rapport à ses pairs. Apple préférerait que l’économie mondiale se déroule sans ces problèmes, mais elle semble certainement être bien mieux positionnée que toute autre société de technologie grand public.

En outre, contrairement aux entreprises qui faisaient à peine de l’argent avant la pandémie et qui ne sont plus en mesure de vendre ou d’offrir quoi que ce soit, Apple a une base installée de près d’un milliard d’utilisateurs qui sont déjà abonnés à une variété d’abonnements en cours. Et bien que bon nombre de ses magasins de détail soient fermés, il est toujours facile de commander du nouveau matériel. Apple n’a même pas eu beaucoup de mal à attirer l’attention sur son lancement d’une série de nouveaux produits au cours des dernières semaines de la pandémie. D’autres entreprises ne peuvent pas prétendre cela.

Changement d’optique du lancement de “l’iPhone 12”

Au cours des dernières saisons de vacances, les mêmes sources qui tentent maintenant de suggérer que “l’iPhone 12” pourrait être retardé travaillaient pour suggérer que les téléphones moins chers de Huawei et d’autres incitaient les acheteurs à passer à Android. Ils ont même promu l’idée que les acheteurs en Chine boycottaient activement les iPhones par patriotisme. Mais ces tendances supposées ne se sont pas matérialisées comme prévu.

Au lieu de cela, les déclarations d’Apple sur la question étaient correctes: les acheteurs retardaient leurs achats en raison de l’incertitude économique et des taux de change défavorables. Quand Apple et ses partenaires opérateurs et détaillants ont introduit des prix plus favorables avec des taxes plus faibles et de nouvelles options de financement, les ventes d’Apple en Chine ont rebondi, malgré une forte poussée de Huawei pour expédier plus de téléphones sur le marché intérieur chinois afin de compenser le ralentissement des ventes ailleurs. .

L’incertitude économique et le dollar de plus en plus fort continueront de peser sur Apple et de rendre son activité difficile. Mais la pandémie offre également un répit face à la pression de vendre constamment plus d’iPhone que l’année précédente. Une performance aussi simple que possible sera plus acceptable cette année compte tenu des circonstances. De plus, il établira Apple avec une comparaison encore plus favorable l’année prochaine, une fois que le monde commencera à mieux comprendre comment faire face aux pandémies, même si le nouveau coronavirus continue de revenir de façon saisonnière.

Donc, plutôt que d’être considéré comme un “supercycle” à faire ou à mourir qui dépend entièrement de la 5G ou du LiDAR d’Apple ou d’une autre fonctionnalité, le lancement de cette année de “l’iPhone 12” a la pression détendue pour simplement être un succès pour être conservé. temps.

En parallèle, le récent lancement de l’iPhone SE signifie qu’Apple attirera un nombre accru de mises à niveau des téléphones plus anciens et des utilisateurs d’Android, un impact qui pourrait diluer son prix de vente moyen, mais augmentera probablement ses volumes unitaires. Étant donné que de nombreux groupes de marchés se concentrent sur les volumes unitaires sur les revenus et la taille plus importants de la base installée, cela pourrait encore atténuer la négativité dirigée vers la baisse des ventes d’Apple.

En réduisant les attentes du lancement de l’iPhone 12 d’Apple, il sera de plus en plus facile pour Apple de commercialiser son nouveau téléphone 5G et de commencer à déployer une base installée d’appareils utilisant des puces A14 et des capteurs LiDAR capables d’améliorer les fonctionnalités de réalité augmentée. Tout achat différé passera très probablement au prochain cycle de l’iPhone, plutôt que de passer à Android, tout comme nous l’avons vu au cours des deux dernières années d’incertitude économique concentrée en Chine.

Le lancement d’Apple «iPhone 12» sera également pris en charge par les opérateurs de téléphonie mobile du monde entier qui ont travaillé pour déployer la couverture initiale 5G. Parce que la base d’acheteurs installée d’Apple représente la crème du marché – les utilisateurs qui sont les plus susceptibles de dépenser plus pour un service de données mobiles plus rapide – les opérateurs continueront de promouvoir les iPhones par leur propre intérêt, au-delà de celui déjà contractuellement exigé par Apple.

De plus, les détaillants qui espèrent augmenter leurs ventes de vacances après une année désastreuse feront sans aucun doute la promotion des produits Apple comme ils l’ont fait les années précédentes, sachant que le fait d’amener les gens à acheter un iPhone ou un iPad entraînera probablement également d’autres ventes. Cela aide à clarifier pourquoi Apple ne retardera pas nonchalamment son lancement de “l’iPhone 12” en 2021 – ce n’est pas vraiment une option.