Neil Young dénonce le MacBook Pro «Fisher-Price» pour la production musicale

Le célèbre musicien Neil Young s’est plaint de la production de musique moderne sur le MacBook Pro d’Apple, déclarant que l’audio du portable était “de qualité Fisher-Price” et pas assez bon pour une production musicale de haute qualité et référençant Steve Jobs dans Apple produisant pour “les consommateurs, pas de qualité. ”

Neil Young est en croisade pour la qualité audio depuis un certain temps, y compris à un moment donné en défendant l’audio haute fidélité avec ses services PonoPlayer et PonoMusic. Cependant, le musicien a récemment tourné ses oreilles vers Apple et le MacBook Pro, rejetant son aptitude à la production musicale de haute qualité.

Lorsqu’on lui a posé des questions sur le MacBook Pro 16 pouces et les artistes utilisant GarageBand pour commencer à créer de la musique par The Verge, Young qualifie immédiatement l’ordinateur portable de “merde. Vous plaisantez? C’est la qualité de Fisher-Price. C’est comme le capitaine Kangourou, votre nouvel ingénieur. ” Young poursuit en expliquant comment l’audio que vous pouvez produire à partir du MacBook Pro est aussi bon que ce qui est enregistré.

“Vous ne pouvez pas le retirer parce que le DAC n’est pas bon dans le Mac Pro, vous devez donc utiliser un DAC externe et faire un tas de choses pour compenser les problèmes du MacBook Pro parce qu’ils ne sont pas destinés à la qualité “, proclame Young. “Ils visent le consumérisme.”

Il poursuit en faisant référence à une conversation avec le cofondateur d’Apple, Steve Jobs, sur les intentions d’Apple, citant «Nous fabriquons des produits pour les consommateurs et non de qualité». Young interprète cela comme signifiant “ils ne veulent pas de qualité audio. Ils ne veulent pas y consacrer beaucoup de temps. La qualité audio est plus profonde que la qualité visuelle.”

Le PonoPlayer

Exprimer la “vraie dimension audio est si profond” en raison de l’écho, de la douceur, du volume, des différences de déclin et de la “beauté du son”, “suggère Young” lorsque vous parlez de le faire sur un MacBook Pro, cela me fait barf. Voilà où nous en sommes. ”

Interrogé sur les gagnants des Grammy Awards qui utilisent des éléments comme un MacBook Pro pour assembler des échantillons, Young rejette la question en déclarant “Je n’ai jamais remporté un Grammy pour la musique, donc je ne connais pas cette qualité” Young se met alors en garde contre les enregistrements «mal échantillonnés» de faible qualité et conçus pour économiser de la mémoire et pour «stocker plus de conneries».

Les propres tentatives de Young pour promouvoir une musique de haute qualité au moment de la croissance du streaming étaient malheureuses, consistant en le PonoPlayer, un lecteur de musique portable qui a coûté 399 $ lors de sa campagne Kickstarter 2014. Malgré un son haute fidélité prometteur et étant conçu pour des formats audio sans perte, le joueur n’a pas réussi à atteindre un public suffisamment suffisant, Young lui-même annonçant la disparition de l’appareil en avril 2017.

La diatribe contre le MacBook Pro peut être un autre signe pour certains que Young est déconnecté du reste de l’industrie, en tant qu’artiste qui prospérait à une époque de radio AM et était fondamentalement en désaccord avec l’idée de services de streaming musical. Alors que Young n’aime pas les produits Apple, presque toutes les autres stars à succès continuent de les utiliser.

Billie Eilish a remporté quatre prix majeurs au récent Grammy, dont le meilleur album de l’année, la chanson de l’année, le disque de l’année et le meilleur chant pop. La musique a été produite avec son frère Finneas O’Connell dans un studio de la chambre de leurs parents, avec une interview et une vidéo de Pro Sound Network révélant l’utilisation d’un iMac exécutant Logic Pro X dans le cadre de la configuration d’enregistrement en raison d’un besoin d’immédiateté.

En réclamant le prix de la chanson de l’année, O’Connell a déclaré: “C’est pour tous les enfants qui font de la musique dans leurs chambres.”