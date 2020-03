Netflix réduit les débits vidéo en Europe en raison de la demande de distanciation sociale

Netflix se conforme à une demande de l’Union européenne de réduire la qualité du streaming vidéo afin de réduire la pression sur les réseaux du continent.

Au milieu des craintes qu’une augmentation de la demande pourrait peser sur les réseaux européens à large bande, Netflix a déclaré qu’il réduirait ses débits vidéo pendant 30 jours.

La pandémie mondiale de COVID-19 a un impact sur l’industrie technologique. Pour les services de streaming en particulier, les mesures de distanciation sociale et de verrouillage augmentent considérablement le nombre de personnes utilisant simultanément leurs services à domicile.

Pour aider à atténuer les ralentissements potentiels, Netflix a annoncé jeudi qu’il réduirait ses débits de streaming vidéo en Europe pour les 30 prochains jours. La société a ajouté que cette décision réduira probablement le trafic de sa plate-forme sur les réseaux européens d’environ 25% tout en maintenant “un service de bonne qualité” pour les clients.

La réduction du débit binaire pourrait conduire à des vidéos qui semblent plus saccadées et plus pixélisées, mais utiliseront moins de données. Les responsables de l’UE recommandent également aux utilisateurs de passer à la vidéo en définition standard plutôt qu’à la HD.

L’annonce de Netflix est intervenue après un appel téléphonique entre le PDG Reed Hastings et le commissaire européen Thierry Breton plus tôt dans la journée.

L’UE est préoccupée par le fait que les réseaux à large bande à travers l’Europe peuvent ne pas être en mesure de gérer un grand nombre de personnes travaillant et restant à la maison. La société de télécommunications Vodafone a suivi une augmentation de 50% de l’utilisation d’Internet dans toute l’Europe au début de la semaine, selon la BBC.

Il n’est pas clair si Netflix appliquera des mesures similaires aux États-Unis à ce stade, bien que les fournisseurs de services Internet nationaux ne l’aient pas demandé malgré la probabilité que de nombreux clients passent plus de temps à la maison.

La Federal Communications Commission a donné à plusieurs FAI, comme T-Mobile et Verizon, un accès d’urgence à plus de spectre pour répondre à la demande accrue d’Internet.