Nikkei et WSJ divisés sur leurs récits d’horreur Apple

Deux grands journaux financiers qui diffusent généralement de fausses nouvelles au sujet de la chaîne d’approvisionnement d’Apple dans les moindres détails ont soudainement divergé dans leurs récits imaginés sur la façon dont la société de technologie la mieux capitalisée et la plus compétente et la plus compétente au monde pourrait être quelque peu mise à l’épreuve par la catastrophe économique qui fait maintenant des milliers de victimes.

Apple Park n’a pas vraiment besoin d’un GoFundMe

Peu importe la dévastation, inquiètons-nous d’une société de mille milliards de dollars qui s’est avérée presque imperméable aux catastrophes de toutes sortes. C’est le message du Nikkei Asian Review du Japon et du Wall Street Journal, bien que chacun poursuive actuellement le récit dans des directions indépendantes.

Les experts de Doom s’inquiètent de l’entité la plus riche en technologie

Ne vous inquiétez pas des décès dus à une pandémie et du manque flagrant d’action qui exacerbe ce qui semble être la pire crise du monde depuis la Seconde Guerre mondiale. Non, préoccupez-vous de la façon dont Apple va survivre à 2020 avec ses cent milliards de dollars de capitaux en attente pour conclure des accords sur les ventes de feu désespérées à venir parmi les entreprises réellement à risque.

Nikkei et le Wall Street Journal ont tous deux une fascination étrange de prédire un potentiel de malheur pour Apple qui ne semble jamais se matérialiser.

C’est en partie parce qu’Apple a un pouvoir et un argent incroyables. C’est peut-être la seule entreprise mondiale à être à la fois la chérie exempte de droits de douane des États-Unis de Trump et un partenaire d’investissement essentiel “trop ​​grand pour faire faillite” de la République populaire de Chine. Si chevaucher les deux superpuissances du monde ne suffisait pas, Apple transporte également tellement d’argent que ses investisseurs craignent qu’il soit tout simplement trop riche pour pouvoir investir efficacement son argent assez rapidement.

De toutes les sociétés de mille milliards de dollars – ou même des sociétés du Fortune 500 – dont on pourrait s’inquiéter, Apple est peut-être la plus absurde à verser des larmes. Au cours des trois derniers mois, Apple a dansé autour de la Troisième Guerre mondiale et a fait rire les analystes comme Toni Sacconaghi qui prétendent depuis des années que les “meilleurs jours d’Apple étaient derrière.”

CNBC a présenté Toni Sacconaghi comme l’un des meilleurs analystes d’Apple malgré une erreur dramatique

Puis, au plus fort de la panique et de l’isolement sous la pandémie en cours du nouveau Coronavirus, Apple a lancé de nouvelles mises à jour qui apportent la numérisation LiDAR 3D et la RA avancée à son nouvel iPad Pro et a déployé des MacBook Airs beaucoup plus rapides, ainsi que de nouveaux jeux Apple Arcade et de nouvelles séries TV +, comme si c’était un Joyeux Noël plutôt qu’une crise morne.

Non seulement sourd à la situation, Apple a également utilisé ses plates-formes pour offrir des informations rassurantes et fiables sur COVID-19 à partir de ses App Stores, Apple News, et même de ses collaborations Apple TV + avec une mère Oprah Winfrey pour nous aider tous à faire face à l’incertitude. La société vient également de mettre à disposition un site Web et une application de dépistage des symptômes COVID-19 basés sur les recommandations du CDC.

Pourtant, malgré tous les bouleversements provoqués par la pandémie de COVID-19, les gros titres doivent encore être publiés et les cours des actions doivent encore être manipulés par des nouvelles en temps opportun provenant de sources qui se trompent constamment dans leurs prédictions sur le pire scénario absolu qui pourrait éventuellement assaillir Apple.

Nikkei ne perd pas ce numéro

Le recadrage de la pandémie de coronavirus comme raison de s’inquiéter de la situation financière d’Apple – peut-être l’entité la mieux placée sur terre en termes d’influence et de capital – a été lancé par le japonais Nikkei plus tôt cette semaine dans un article absurde qui spéculait que l’entreprise le prochain iPhone 12 pourrait potentiellement être retardé de «mois», sur la base des mêmes prédictions anonymes que Nikkei a lancées sur iPhone pratiquement chaque année au cours des sept derniers, affirmant régulièrement que la dernière version d’Apple pour iPhone rencontrait des problèmes inquiétants qui jamais matérialisé par la suite.

L’histoire survient quelques semaines seulement après que le Nikkei avait déclaré en février que des “experts de la santé publique” en Chine avaient déterminé un “risque élevé d’infection par un coronavirus” dans les installations de Foxconn où Apple assemble ses produits. Ce rapport antérieur a été immédiatement réfuté par les autorités locales de Shenzhen. Des responsables ont déclaré sur les réseaux sociaux que le rapport était faux. Il a également noté que les inspections étaient toujours en cours mais que les usines devraient reprendre la production “en temps opportun” et qu’aucun des exploitants d’usine n’a demandé de “nécessité de reprendre la production plus tôt (que les recommandations des gouvernements locaux)”.

Ces usines ont depuis rouvert leurs portes sans qu’aucun problème d’infection à coronavirus ne soit signalé. Le Nikkei n’a pas rétracté son faux rapport, il est simplement passé à en flotter de nouveaux.

Les autorités ont réfuté les affirmations farfelues de Nikkei selon lesquelles les usines Foxconn étaient «à haut risque d’infection par un coronavirus»

La dernière bombe Nikkei visant la date de lancement de l’iPhone 12 d’Apple a également contredit des faits connus de sources réputées, y compris des commentaires de Foxconn. Immédiatement après sa publication, l’idée a également été réfutée par l’analyste de Loup Ventures, Gene Munster, qui a souligné que les lancements d’iPhone d’Apple ne sont pas simplement lancés ensemble en l’espace de l’année, mais impliquent trois ou quatre ans de planification avancée.

“À la fin du mois de mars d’une année donnée, la grande majorité du travail sur la conception et la planification d’un iPhone avec la chaîne d’approvisionnement est déjà terminée”, a écrit Munster. “Au milieu des rumeurs de retard de l’iPhone 5G, il est important de garder à l’esprit qu’Apple planifie son activité en termes de décennies, pas d’années – un avantage concurrentiel à long terme sous-estimé. Au cœur de cet avantage se trouve le bilan de l’entreprise , ce qui lui permet de survivre à l’inattendu, de COVID-19 à une crise financière ou une faible demande initiale pour un nouvel iPhone. ”

Les producteurs de composants ont également repoussé l’histoire de Nikkei, affirmant qu’Apple ne leur avait pas demandé de reporter la production et qu’ils n’avaient reçu aucune demande ni aucune notification de retard de production. Si quoi que ce soit, les producteurs de composants se préparent à une demande limitée à la suite des interruptions de COVID-19.

Ces interruptions ont déjà frappé les concurrents Android d’Apple plus durement que les ventes d’iPhone, comme nous l’avions prévu. Cela est en partie dû aux opérations mondiales résistantes d’Apple, qui peuvent mieux s’adapter à la crise et prioriser le développement et la production simplement par le biais de la rentabilité et de la capitalisation d’Apple.

Tout cela est arrivé avant

Pendant des années, Nikkei a prétendu bizarrement, sans aucune base vérifiable, qu’Apple avait “réduit la production” de son dernier iPhone. Cela fait partie de la routine depuis au moins 2013, l’année où le chef de la direction d’Apple, Tim Cook, a pris le temps de déclarer pour la première fois lors d’une conférence téléphonique avec les analystes: “Je ne veux pas commenter une rumeur particulière, car je passerais ma vie à faire cela, mais je dirais qu’il est bon de remettre en question l’exactitude de toute sorte de rumeur sur les plans de construction. “

Comme si une voiture de clown enroulée autour d’un arbre

Depuis lors, une variété d’analystes et d’investisseurs ont systématiquement ignoré les conseils de Cook pour plutôt tenir compte de toutes les rumeurs que Nikkei a émises, malgré année après année prouvant que le journal financier avait de nouveau tort et que Cook avait déclaré que les mouvements de la chaîne d’approvisionnement d’Apple étaient corrects. sont tout simplement si complexes qu’aucun étranger n’a pu tracer avec précision ce qui se passait à l’avance, même à grands traits.

Pourtant, le Nikkei n’a pas cessé de générer ses fausses nouvelles sur la base des rumeurs de la chaîne d’approvisionnement. En 2015, il a affirmé qu’Apple avait réduit les commandes des fournisseurs d’iPhone 6s d’un incroyable “30 pour cent”, puis est revenue l’année suivante avec l’histoire selon laquelle Apple prévoyait de couper ses commandes d’iPhone 7 en 2016 en raison de “ventes atones”, puis à plat- out a insisté un an plus tard sur le fait qu’Apple réduisait les commandes de production “de moitié” pour l’iPhone X en raison de “ventes plus lentes que prévu” aux États-Unis, en Chine et en Europe. C’est comme s’ils essayaient de voir à quel point ils pouvaient mentir de façon dramatique sans éclater de rire.

Le Nikkei ne se contentait pas de jeter des bâillons et de laisser son public rassembler une fausse impression de ce qui se passait. Au lieu de cela, il a en fait rapporté au début de 2018 que l’iPhone X “n’avait pas réussi à se propager à l’échelle mondiale”, puis, dans une sorte de tentative désespérée pour énoncer hardiment le horseshit le plus grotesque possible, a annoncé que “l’iPhone X dispose d’une reconnaissance faciale et d’une charge sans fil, mais contrairement aux modèles précédents, il est largement considéré comme dépourvu de toute nouvelle technologie révolutionnaire. “

Fumier révolutionnaire

À partir du moment où Apple a fait ses débuts sur iPhone X au Steve Jobs Theatre à la fin de 2017 jusqu’au point où même Bloomberg a été forcé d’admettre que le nouvel appareil avait absolument écrasé toute notion d’attentes sur la façon dont un smartphone de luxe à 999 $ pourrait éventuellement se vendre , personne avec une compréhension de la réalité ne pourrait jamais prétendre avec un visage impassible que l’iPhone X “manquait de technologie révolutionnaire”.

L’iPhone X a complètement détruit le récit de Bloomberg

Pourtant, le Nikkei l’a fait de toute façon, effaçant toute question de savoir si l’entreprise a un intérêt à rapporter avec précision quand il est possible de griffonner des mensonges absolus sur ce qui se passe dans l’industrie des technologies de consommation juste pour promouvoir l’indignation, la controverse et l’engagement dans les réseaux sociaux. Et, peut-être, fomenter la panique du marché.

Ce serait également un mensonge de suggérer que le Pixel 4 de Google ou le Galaxy S10 de Samsung “manquaient de technologie révolutionnaire”, car chaque grand fabricant de téléphones n’a vraiment aucun problème à fournir des avancées solides chaque année, grâce à la progression constante du silicium, des logiciels et des produits avancés. développement. Introduire une “technologie révolutionnaire” dans un smartphone en l’espace d’un an n’est en fait pas si difficile; le véritable défi est d’introduire une technologie de pointe à un prix abordable qui peut soutenir une masse critique de ventes nécessaires pour générer des bénéfices opérationnels et financer avec succès la recherche et le développement futurs.

Google a toujours été contraint de subventionner massivement ses efforts Pixel qui perdent de l’argent avec ses revenus publicitaires. Les progrès des téléphones haut de gamme de Samsung sont effectivement payés grâce aux ventes de ses composants et écrans avancés beaucoup plus rentables. Même des entreprises comme Andy Rubin’s Essential ont réussi à créer une «technologie révolutionnaire», mais elles n’ont tout simplement pas pu la vendre efficacement et rester à flot.

La volonté du Nikkei de rapporter une expression aussi audacieuse et confiante de non-sens contrefactuels aurait dû effacer complètement sa crédibilité. Ce n’était pas une faute de frappe ou même une erreur incroyable sur l’ordre du Wall Street Journal qui a faussement rapporté que le Xiaomi en Chine était dix fois plus rentable qu’en réalité en 2013. C’était une représentation catégorique de fausses informations, un accompagnement un récit fictif qui s’est finalement avéré sans aucun doute être complètement faux.

Nikkei n’a pas seulement tort quand il dénonce Apple. À la fin de l’année dernière, le journal a affirmé qu’Apple avait augmenté les commandes d’iPhone 11 “jusqu’à 10%, soit 8 millions d’unités”, tout en couvrant ses paris avec le commentaire que “les fournisseurs restent prudents et se disent préoccupés par le niveau plus élevé des commandes ne serait pas maintenu. ”

Ces chiffres ne prédit rien, et il n’y a aucune base vérifiable pour croire que les fournisseurs étaient “prudents” à propos de l’iPhone 11, qui s’est avéré à nouveau un succès retentissant, renversant les attentes que les investisseurs avaient développées quant au potentiel futur d’Apple.

Pourtant, pour une raison quelconque, lorsque le Nikkei a surgi cette semaine pour affirmer que l’iPhone 12 pourrait manquer sa date d’échéance de “mois” – une idée folle qui obligerait apparemment Apple à lancer son nouvel iPhone au printemps et à rater complètement la saison des vacances – frivole les investisseurs se sont à nouveau précipités comme s’ils ne pouvaient pas être dupés par un document qui se trompait constamment dans ses rapports sur la demande des consommateurs et la production unitaire d’iPhone depuis au moins 2013.

Tripp Mickle: tiens ma bière

À côté du Nikkei, seuls Bloomberg, le New York Times, ., Yahoo, CNBC, le Wall Street Journal et peut-être quelques autres sources d’actualités financières importantes ont également généré des rapports systématiquement faux sur les perspectives d’avenir du prochain iPhone d’Apple.

En règle générale, Tripp Mickle du Wall Street Journal a simplement répété l’angle Nikkei sur Apple, embellissant le récit avec des chiffres encore plus absurdes qui sont tout aussi peu fiables et absurdes, comme un jeu littéral de téléphone.

Cette semaine, cependant, Mickle a pris le parti unique de postuler que la production de la chaîne d’approvisionnement d’Apple ne sera pas son plus gros problème. Au lieu de cela, songea-t-il, les retombées économiques de la pandémie dévastatrice feront que la base installée d’Apple d’environ un milliard de clients hésitera à acheter un nouvel iPhone cette année. Pour preuve, Mickle a trouvé une anecdote dans un producteur de radio sportive de 42 ans qui a été licencié, ce qui rend difficile de justifier son achat normal de “quatre nouveaux iPhones tous les deux ans” pour sa famille.

Bien sûr, Apple ne vend jamais à chacun de ses utilisateurs d’iPhone un nouvel iPhone chaque année. Les ventes actuelles de la société ont oscillé autour d’un quart de milliard de nouveaux iPhones chaque année, ce qui signifie qu’en moyenne, seulement un quart de ses clients achètent un nouvel iPhone au cours d’une année donnée. L’individu anecdotique et aux prises avec des difficultés financières de Mickle a les deux prochaines années pour rattraper son rythme historique d’achat d’iPhone, ce qui semble particulièrement étrange que Mickle ait même cité l’homme comme preuve de quoi que ce soit.

Tu es tellement deux mille en retard

Le récit médiatique de l’année dernière a été qu’Apple “abandonnait les ventes de matériel” pour plutôt se tourner vers la vente de contenu et de services, comme si l’entreprise ne pouvait faire qu’une seule chose à la fois. Cette prise à chaud idiote inventée il y a un an en réponse à la présentation par Apple de ses nouvelles offres de services, y compris Arcade, TV + et Apple Card, a clairement continué à se tromper, car l’iPhone 11 a dépassé la croissance des ventes Android premium et les consommateurs ont acheté des Mac , iPad, Apple Watch et AirPods dans des volumes records.

Les pressions économiques sur les familles et les individus qui ne peuvent pas aller travailler ce mois-ci et qui peuvent être confrontés à un effet domino d’autres problèmes critiques tout au long de cette année alors que la pandémie continue de provoquer des interruptions massives et des pertes tragiques pour les personnes – est un problème grave pour chaque industrie. Alors pourquoi présenter les choses comme particulièrement gênantes pour une entreprise qui a tellement de liquidités qu’elle peut traverser des années de crise sans trop de problèmes?

Cela s’est produit en 2008, lorsque les analystes et les investisseurs ont imaginé que les «problèmes macroéconomiques mondiaux» toucheraient le plus durement les produits de luxe d’Apple, ce qui pourrait peut-être freiner les ventes de l’iPhone alors nouveau, dont le prix était plusieurs fois supérieur à celui d’une variété de smartphones concurrents de Microsoft, Motorola , Nokia et bien d’autres. Ces prédictions ne se sont pas non plus concrétisées. Bien que le cours des actions d’Apple ait chuté de moitié deux fois cette année-là, la société est ressortie plus forte que jamais et ses ventes d’iPhones ont radicalement modifié l’équilibre des pouvoirs dans l’industrie de la technologie.

En 2008, plutôt que de se retirer dans une grotte et de regarder impuissant l’évaporation de ses réserves de trésorerie, Apple a agressivement commencé à investir dans du silicium personnalisé dans le cadre d’un nouveau projet qui a abouti à A4. Bien avant que quiconque apprécie la taille de l’iPhone, Apple prévoyait un avenir où l’iPhone 4 offrirait la sensation luxueuse d’un appareil photo Hasselblad et où l’informatique mobile décontractée passerait de netbooks bon marché fonctionnant sous Linux ou d’une édition réduite de Windows à un nouveau facteur de forme de tablette ultra-mince de marque iPad.

Apple a vu les années à venir lorsque de nombreux experts ne pouvaient toujours pas le comprendre des années après l’avoir vu se produire juste devant eux. Et alors qu’ils s’inquiétaient de leurs prochaines préoccupations concernant Apple, la société a planifié de futures années de succès qui se sont développées pour devenir un leader mondial des tablettes, des montres et des écouteurs sans fil.

Quand le ciel est tombé en 2008, Apple a investi dans l’avenir

La trésorerie d’Apple lui a permis d’harmoniser habilement des partenariats et des acquisitions importantes comme P.A. Semi à une époque où les analystes criaient que le plafond s’effondrait et que les investisseurs devaient fuir vers les montagnes et convertir leur richesse en or. Ils avaient finalement tort; Les actions d’Apple ont grimpé en flèche au cours de l’année 2008 pour monter en flèche alors que la société augmentait régulièrement ses nouvelles avancées, que chaque personne en Amérique ou dans le reste du monde puisse se permettre de payer pour une mise à niveau annuelle de chaque appareil Apple qu’elle possédait.

Les choses ont considérablement changé depuis 2008. Les actions d’Apple sont désormais évaluées environ vingt fois plus que son nadir cette année-même après la chute du COVID-19 – et la société est passée d’un fabricant de téléphones parvenu à être la seule entreprise à vendre des technologies à prix élevé. en volumes massifs et à des marges capables de protéger l’entreprise des pires catastrophes. Cela comprenait même la combinaison imprévue du tremblement de terre, du tsunami, des pannes de centrales nucléaires et d’autres catastrophes qui ont frappé le Japon tout à coup, tout comme Apple introduisait l’iPad 2 avec une variété de composants provenant de l’épicentre de cette catastrophe composite.

Une meilleure question est la suivante: pourquoi Mickle ne mentionne-t-il même pas les pairs d’Apple: des entreprises qui dépendent tout autant de la Chine, sinon plus, qui auront encore plus de problèmes à produire leurs volumes plus élevés d’appareils à des prix de vente moyens beaucoup plus bas, et pour qui leur public d’acheteurs est composé de personnes qui se situent dans les échelons inférieurs de l’échelle économique – des personnes qui seront plus durement touchées et qui seront plus affectées par leur capacité à acheter de nouveaux téléphones flashy ou d’autres produits cette année.

Quel genre de potentiel de marché salue ces nouveaux produits phares Android 5G de Samsung et Huawei, ou ces prototypes d’affichage pliant de 1 500 $ à 2 600 $ que les médias technologiques ont été à la fois ravis de revoir et très curieux de savoir pourquoi Apple ne flottait pas aussi sur ce gadget frivolité plutôt que de construire des produits solides qui se vendent régulièrement par dizaines de millions.

C’est sûrement une histoire plus grande que de savoir si une fraction marginale de la minorité d’Apple d’acheteurs de smartphones sera en mesure d’acheter un iPhone 12. Les clients d’Apple vont des individus bien nantis qui peuvent acheter tout ce qu’Apple fait au classement et qui a survécu à la les cinq dernières années de disparité économique croissante, et malgré le fait d’être entravé par une dette étudiante paralysante, des coûts de soins de santé et des salaires peu payés avec des avantages sociaux minces, parvient toujours à rester à jour avec les meilleurs iPhones d’Apple et continue de fléchir ses AirPods et paie automatiquement pour Apple Music et iCloud sans trop y insister.

Après avoir été si mal pendant si longtemps, les blogueurs financiers ont vraiment besoin de réduire la production de leurs propres fabrications, car leur stock est en train de se résorber.