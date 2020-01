Nintendo détaille l’application et le service iPhone Pokemon Home

Nintendo a annoncé une date de sortie en février pour Pokemon Home, combien cela coûtera et quels jeux sont compatibles avec le service.

Pokemon Home agit comme une base de données centrale pour votre Pokémon.

Pokemon Home est un service cloud pour iOS et Nintendo Switch qui permettra aux joueurs d’héberger leurs Pokémon capturés à travers la série de consoles et “Pokemon Go” en un seul endroit. Le service sera principalement sur les appareils mobiles où toutes les fonctionnalités accessibles aux utilisateurs existent. Le Switch aura certaines fonctionnalités, mais sera principalement utilisé pour transférer des monstres à partir des titres de la console Switch.

Il existe un plan basique et premium, le basique étant gratuit mais très limité. Les utilisateurs de base ne pourront stocker que 30 Pokémon et utiliser certaines des options de trading. Un plan premium permettra aux utilisateurs d’accéder à 6 000 emplacements de stockage et à toutes les fonctionnalités commerciales, y compris l’hébergement de leur propre salle des marchés. Une fonctionnalité supplémentaire uniquement premium permettra aux utilisateurs d’accéder à plus de données sur un Pokémon essentiel pour le jeu compétitif comme les natures et les statistiques EV.

L’application iOS vous permettra d’échanger Pokemon avec des gens du monde entier

L’application mobile sera le seul endroit où les utilisateurs pourront échanger, voir les records de bataille, recevoir des nouvelles et obtenir des Pokémon spéciaux à partir d’une fonction appelée Mystery Gift. Il y aura également une nouvelle fonctionnalité appelée “Votre chambre” qui vous permettra de personnaliser une page en utilisant des autocollants gagnés lors de défis au sein de l’application, qui est partageable avec vos amis. L’application attribuera des points à votre compte lorsque vous ajoutez plus de Pokémon à votre collection, et ces points peuvent être échangés contre des points de bataille en jeu sur les titres Switch.

Pokemon Home restaurera un composant manquant des jeux de la série principale, le National Pokedex. Sans l’ajouter aux jeux de console réels, cela donnera aux utilisateurs la satisfaction de pouvoir toujours les “attraper tous”, même si tous les Pokémon ne peuvent pas être utilisés dans un seul titre.

Le nouveau service Nintendo offrira trois plans payants. Un plan mensuel, 3 mois ou annuel pour 2,99 $, 4,99 $ et 15,99 $ respectivement. Les fans de la série saisiront probablement rapidement le prix annuel, qui n’est que 6 $ plus cher que le précédent service cloud Pokemon, Pokemon Bank.

“Pokemon Home” sera disponible en février et fonctionnera avec “Pokemon Sword” et “Pokemon Shield”, “Pokemon: Let’s Go Eevee” et “Pokemon: Let’s Go Pikachu”. Il est également compatible avec Pokemon Bank, qui fonctionne avec la plupart des autres titres de la série et existe sur 3DS.

La compatibilité “Pokemon Go” est annoncée, mais répertoriée comme “à venir”.