Nomad dévoile une station de base mise à jour parallèlement à la vente de Power Combo

Nomad a lancé une station de base Apple Watch Edition plus puissante avec des sorties supplémentaires et une charge plus rapide. Et pour célébrer la sortie, les acheteurs peuvent économiser 50% sur n’importe quel câble renforcé de Kevlar Nomad avec l’achat d’une station de base lors de sa vente combinée de puissance.

Pour renforcer sa nouvelle vente, Nomad présente une version mise à jour de sa station de base Apple Watch Edition. Il semble identique à la génération précédente, mais dispose désormais d’une sortie USB-C de 18 W et d’une sortie USB-A. Cette nouvelle conception permet jusqu’à cinq appareils à la fois.

Nomad a également profité de l’occasion pour mettre à niveau ses bobines de charge Qi pour désormais prendre en charge jusqu’à 10 W pour les appareils compatibles. Malheureusement, le dernier iPhone d’Apple est toujours limité à 7,5 W.

Nous aurons bientôt une révision mise à jour de ce modèle, mais il semble idéalement adapté pour charger une Apple Watch, un iPhone, un ensemble d’AirPods, un iPad Pro et une batterie à la fois.

La Base Station Apple Watch Edition mise à jour rejoint la Base Station Hub Edition (révision) et la Base Station Hub Edition | Noyer (avis).

Vente à durée limitée

Pour fêter le lancement de la nouvelle Base Station, Nomad propose une vente sur ses bornes de recharge et ses nouveaux câbles Kevlar. Nous avons fortement recommandé les câbles Nomad dans notre guide d’achat de câbles USB-C vers Lightning.

Nomad dispose d’une vaste gamme de câbles en Kevlar

Si vous achetez l’une des stations de base Nomad, vous recevrez 50% de réduction sur l’un de ses câbles en Kevlar. Les câbles en Kevlar incluent le Type-C vers Lightning, USB-A vers Lightning, USB-A vers universel, USB-C vers universel et USB-C vers USB-C.

La vente du Power Combo ne durera pas longtemps, alors assurez-vous de prendre une station de base et des câbles supplémentaires pendant que vous le pouvez.

