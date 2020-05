Notes d’intérêt du rapport sur les résultats d’Apple au deuxième trimestre 2020

Fonctionnalité

Par Mike Wuerthele

Jeudi 30 avril 2020, 14 h 01 HE (17 h 01 HE)

Après la publication de ses résultats du deuxième trimestre de 2020, Apple a fourni des détails supplémentaires sur les détails du rapport lors d’une conférence téléphonique d’une heure.



Tim Cook (à gauche) et Luca Maestri (à droite)

Les résultats du deuxième trimestre fiscal d’Apple pour 2020

Apple a affiché un chiffre d’affaires trimestriel de 58,3 milliards de dollars, soit une augmentation de 1% par rapport au trimestre de l’année précédente. La société a également publié un bénéfice trimestriel par action diluée de 2,55 $, en hausse de 4%.

“Malgré l’impact mondial sans précédent de COVID-19, nous sommes fiers d’annoncer qu’Apple a progressé pour le trimestre, grâce à un record absolu dans les services et un record trimestriel pour les portables”, a déclaré Tim Cook, PDG d’Apple. “Dans cet environnement difficile, nos utilisateurs dépendent des produits Apple de manière renouvelée pour rester connectés, informés, créatifs et productifs. Nous nous sentons motivés et inspirés non seulement pour continuer à répondre à ces besoins de manière innovante, mais pour continuer à redonner à l’assistance. la réponse mondiale, des dizaines de millions de masques faciaux et de masques faciaux sur mesure que nous avons envoyés aux professionnels de la santé du monde entier, aux millions que nous avons donnés à des organisations comme Global Citizen et America’s Food Fund. “

Les ventes de matériel Apple sont passées de 46,6 milliards de dollars au trimestre de l’exercice précédent à 45,0 milliards de dollars au deuxième trimestre fiscal de 2020. Cependant, les revenus des services ont augmenté à 13,3 milliards de dollars, contre 11,5 milliards de dollars il y a un an.



Chiffre d’affaires et bénéfice net du deuxième trimestre 2020 d’Apple

Les ventes dans les Amériques sont restées relativement stables au cours du trimestre, Apple ayant généré 25,5 milliards de dollars contre 25,6 milliards de dollars au même trimestre de l’année précédente. Les ventes en Chine ont diminué de 800 millions de dollars et les ventes en Europe ont atteint 14,3 milliards de dollars contre 13,1 milliards de dollars il y a un an.

Apple a également augmenté le dividende en espèces à 0,82 $ par action, soit une augmentation de 6%. De plus, la société a autorisé une augmentation de 50 milliards de dollars du programme de rachat d’actions existant.



Chiffre d’affaires d’Apple par segment d’activité pour le deuxième trimestre d’activité d’Apple en 2020

Jeudi, le chef de la direction d’Apple, Tim Cook, et le directeur financier, Luca Maestri, participeront à l’appel.

Faits saillants du rapport sur les résultats et de la conférence téléphonique

Ces chiffres sont à peu près équivalents au deuxième trimestre de l’exercice 2018 d’Apple – MW

Wall Street s’attendait à près de 54 milliards de dollars

Apple n’a pas publié d’orientation pour le troisième trimestre fiscal

À la clôture du marché, l’action Apple valait 293,80 $ par action. Il est depuis tombé à 289,33 $ par action à 16 h 55. Heure de l’Est.

Les accessoires et services portables d’Apple étaient en tête, les accessoires portables ayant grimpé de plus d’un milliard de dollars par rapport au trimestre de l’année précédente.

Pourcentages pour les régions: Amériques -0,5%, Europe + 9,5%, Grande Chine -7,5%, Japon -5,9%, reste de l’Asie-Pacifique + 7,5%

Les résultats ressemblent beaucoup à un trimestre cyclique normal après la sortie d’un iPhone “S”. – WH

L’appel commence, 17 h 02. heure de l’Est

Tim Cook – Record de chiffre d’affaires trimestriel pour Apple Retail

Le réseau mondial de logistique et d’assemblage d’Apple a fourni 30 millions de masques de protection

7,5 millions de masques faciaux conçus par Apple distribués jusqu’à présent, 1 million de plus livrés chaque semaine

Apple News: 125 millions d’utilisateurs mensuels

FaceTime & Messages a enregistré un trafic record au cours du trimestre

Application COVID-19 2 millions d’installations, 3 millions de visites uniques sur le site Web de COVID-19

La rémunération normale au commerce de détail se poursuit

Limitation temporaire de l’offre en février, production “à des niveaux typiques” fin mars

En cours de livraison de «grosses commandes» d’iPad, dont des dizaines de milliers en Ontario, 100 000 à Los Angeles, 50 000 à New York

Utilisation de Final Cut Pro et Logic à des «niveaux record» après une offre gratuite de 90 jours

Tim Cook: “Je ne pense pas pouvoir me souvenir d’un trimestre dans lequel j’ai été plus fier de ce que nous faisons ou de la façon dont nous le faisons”

Les cinq premières semaines du trimestre ont indiqué un deuxième trimestre record avec des attentes élevées

Cinqièmes semaines du trimestre: la demande et la production en Chine ont forcé les prévisions de revenus, toujours en ligne avec les attentes

Trois dernières semaines: la fermeture des commerces et des canaux a contraint à la baisse la demande

La tendance et l’incertitude des trois dernières semaines signifient qu’il n’y a pas de prévisions de revenus pour le prochain trimestre

Cook s’attend à atteindre son objectif de doubler les revenus de services de 2016 d’ici 2020

Luca Maestri: l’inventaire des chaînes iPhone a diminué il y a plus d’un an, indiquant une demande plus élevée

Records absolus dans plusieurs catégories de services

Marge brute des services: 65,4%

L’offre et la demande d’iPhone ont toutes deux eu un impact à un moment donné au cours du trimestre

“Léger allongement” dans le cycle de remplacement de l’iPhone, la base d’installation active des iPhones est à un niveau record

Enregistrements de revenus sans précédent dans l’App Store, Apple Music, les services cloud, les applications publicitaires de l’App Store Search

Les abonnements à des tiers ont augmenté de plus de 40% d’une année sur l’autre, un record historique

515 millions d’abonnements payants dans tous les services, en hausse de 125 millions par rapport à il y a un an

Des appareils portables de la taille d’une entreprise du Fortune 140

75% des acheteurs d’Apple Watch au cours du trimestre nouveaux au produit

La moitié des acheteurs Mac et iPad nouveaux sur le produit

Base d’utilisateurs de haut niveau pour Mac et iPad

Bank of America achète «des dizaines de milliers» d’appareils iOS pour son personnel

La liquidité n’est pas un problème pour Apple

22 milliards de dollars retournés aux actionnaires, dont 18,5 milliards de dollars en rachats

Le FOREX aura un impact négatif sur les revenus de 1,5 milliard de dollars en glissement annuel

Position “typique” de la chaîne d’approvisionnement

L’iPhone et les appareils portables devraient s’aggraver en juin par rapport à mars

L’iPad et le Mac devraient s’améliorer d’une année à l’autre

L’accélération des services devrait se poursuivre

La marge brute sera affectée en raison de divers vents contraires de coronavirus

La philosophie d’allocation du capital est inchangée

Maintien d’une position nette de trésorerie neutre au fil du temps

40 milliards de dollars restent dans le plan de rachat d’actions actuel

Actions Apple à 288,75 $ à 17 h 30 heure de l’Est

Heure des questions et réponses!

Shannon Cross – Cross research: interroge sur des aspects spécifiques des impacts des coronavirus

Tim Cook réitère ses remarques précédentes sur les trois phases du trimestre

Amélioration de la demande en Chine en mars, avec une nouvelle amélioration en avril par rapport à mars

Forte baisse de la demande dans le reste du monde au cours des trois derniers trimestres de mars, la deuxième moitié d’avril a une légère hausse dans tous les domaines

Attribué au comportement des consommateurs pendant le verrouillage, les nouveaux produits, les mesures de relance et la préparation des appareils pour travailler à la maison plus

Wamsi Mohan – Bank of America: Compte tenu des temps sans précédent, comment devrions-nous nous attendre à ce que le développement de produits se poursuive

Tim Cook: iPhone SE, MacBook Air expédiés alors que la société était sous la contrainte. “Les nouveaux produits sont notre force vitale”

Façon élégante de dire “nous ne commentons pas les produits non annoncés” – MW

Q: Envisagez-vous d’utiliser le bilan pour aider davantage les clients ou d’autres étapes comme les services de groupage?

Cook: «axé sur le point de l’accessibilité», souligne les échanges et le plan d’achat de la carte Apple

Katy Huberty – Morgan Stanley: Où voyez-vous des changements structurels à l’arrière de cette crise sanitaire en ce qui concerne les sources de revenus?

Cook soupçonne que la tendance de l’apprentissage à distance va s’accélérer, le travail à distance le sera aussi dans certains emplois

Apple a des solutions et des produits importants dans ce domaine, et la santé

Cuisinier en matière de santé: “Vous pouvez parier que nous regardons dans d’autres domaines”

Q: Rachat d’actions de 50 milliards de dollars, inférieur à celui des dernières années. Le contexte?

Maestri: Aucun changement réel dans la stratégie ou la philosophie de rachat.

Rien n’a changé en ce qui concerne les fusions et acquisitions. “Nous achetons des entreprises très régulièrement”