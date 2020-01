Notes d’intérêt du rapport sur les revenus des fêtes du premier trimestre 2020 d’Apple et de la conférence téléphonique

Fonctionnalité

Par Mike Wuerthele

Mardi 28 janvier 2020, 13 h 42 HE (16 h 42 HE)

Après la publication de ses résultats du premier trimestre de l’exercice 2020, couvrant le trimestre des vacances, Apple fournit des détails supplémentaires sur les détails du rapport lors d’une conférence téléphonique d’une heure.

Tim Cook (à gauche) et Luca Maestri (à droite)

Résultats du premier trimestre fiscal d’Apple

Apple a enregistré un chiffre d’affaires record de 91,8 milliards de dollars, avec un bénéfice dilué par action de 4,99 dollars. Plus précisément, 56,0 milliards de dollars provenaient de l’iPhone, 7,2 milliards de dollars du Mac et 6,0 milliards de dollars de l’iPad. Apple a également déclaré 12,7 milliards de dollars de revenus de services, avec 10,0 milliards de dollars supplémentaires provenant des accessoires, de la maison et des appareils portables.

“Nous sommes ravis de déclarer le chiffre d’affaires trimestriel le plus élevé jamais enregistré par Apple, alimenté par une forte demande pour nos modèles d’iPhone 11 et iPhone 11 Pro, et des records absolus pour les services et les appareils portables”, a déclaré Tim Cook, PDG d’Apple. «Pendant le trimestre des fêtes, notre base installée d’appareils installés a augmenté dans chacun de nos segments géographiques et a maintenant atteint plus de 1,5 milliard. Nous voyons cela comme un puissant témoignage de la satisfaction, de l’engagement et de la fidélité de nos clients – et un excellent moteur de notre croissance à tous les niveaux. “

Chiffre d’affaires et bénéfice net d’Apple de 2012 à aujourd’hui

“Notre très bonne performance commerciale a généré un record de bénéfice net de 22,2 milliards de dollars et généré un flux de trésorerie d’exploitation de 30,5 milliards de dollars”, a déclaré Luca Maestri, directeur financier d’Apple. “Nous avons également rendu près de 25 milliards de dollars aux actionnaires au cours du trimestre, dont 20 milliards de dollars de rachats d’actions et 3,5 milliards de dollars de dividendes et équivalents, alors que nous maintenons notre objectif d’atteindre une position nette de trésorerie nette au fil du temps.”

L’iPhone 11 d’Apple, crucial pour les résultats du trimestre des fêtes

Jeudi, le directeur général d’Apple, Tim Cook, et le directeur financier, Luca Maestri, participent à l’appel.

Faits saillants du rapport sur les résultats et de la conférence téléphonique

C’est un gros beat. Personne, même Apple, n’a prédit que le trimestre serait aussi bon – MW

Pour le prochain trimestre, Apple prévoit une marge brute entre 38% et 39%

Apple verse un dividende en espèces de 0,77 $ par action ordinaire, le 13 février.

Dans l’ensemble, les ventes ont augmenté de plus de 400 millions de dollars en Chine par rapport au trimestre de l’exercice précédent, de 600 millions de dollars au Japon, de 4,5 milliards de dollars environ dans les Amériques

À 16 h 46 HE, AAPL augmente de 7,56 $ les échanges après les heures normales à 324,25 $

Tough Mac comparé aux vacances 2018. 2018 avait le nouveau MacBook Air et Mac mini. Le MacBook Pro et Mac Pro ne sont pas destinés aux ventes des fêtes. -MW