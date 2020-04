Notes pour vivre sur Terre ‘

La dernière émission d’Apple TV + intitulée “Here We Are: Notes for Living on Earth” devrait débuter le 17 avril et Apple a publié une bande-annonce.

Apple TV + show art pour “Nous voici: Notes pour vivre sur la planète Terre”

Apple a publié une bande-annonce pour un prochain film pour enfants intitulé «Ici, nous sommes: Notes pour vivre sur la planète Terre». Le film est adapté du livre pour enfants le plus vendu d’Oliver Jeffers et créé par la société d’animation Studio AKA.

La description fournie par Apple:

À la veille du Jour de la Terre, un enfant précoce de sept ans apprend les merveilles de la planète grâce à ses parents – et une exposition mystérieuse au bien intitulé Museum of Everything. Basé sur le livre pour enfants le plus vendu par Oliver Jeffers. Le casting de la voix des étoiles comprend Chris O’Dowd, Ruth Negga, Jacob Tremblay et Meryl Streep.

Le long métrage d’animation n’est que le cinquième film ajouté à la bibliothèque Apple TV +, et n’est considéré que comme un court-métrage, avec un temps de seulement 36 minutes. Apple le publie pour célébrer le Jour de la Terre.