Nouveau Mac Pro d’Apple (3,5 GHz, 32 Go, 1 To, 580X) en vente pour 5 799 $

Exclusif

Par Christine McKee

Mercredi 19 février 2020, 13 h 48 HE (16 h 48 HE)

Un autre accord Mac Pro est ici, avec cette configuration particulière offrant 1 To de stockage SSD pour moins que le MSRP d’Apple pour le modèle 256 Go. Découvrez comment obtenir le prix exclusif (et le stockage supplémentaire) dès aujourd’hui.

Mac Pro mis à niveau en vente

La dernière remise Mac Pro est une gracieuseté du revendeur agréé Apple B&H Photo, offrant aux acheteurs le prix le plus bas jamais enregistré pour le modèle mis à niveau.

Pour un temps limité seulement, les acheteurs peuvent économisez 600 $ instantanément sur le Mac Pro 2019 à 8 cœurs avec 32 Go de mémoire DDR4, la carte graphique AMD Radeon Pro 580X et 1 To de stockage SSD (quadrupler l’espace du modèle d’entrée de gamme). Mieux encore, non seulement vous obtenez 300% d’espace de stockage gratuit en plus par rapport au modèle de base (une mise à niveau de 400 $), mais vous économisez également 200 $ supplémentaires.

Mac Pro 8 cœurs (3,5 GHz, 32 Go, 1 To, AMD Radeon Pro 580X): 5799 $ * (600 $ de rabais) [Activation instructions]

Les acheteurs qui expédient vers des codes postaux éligibles peuvent aller encore plus loin en utilisant la carte B&H Payboo, qui rembourse instantanément le montant que vous payez en taxe de vente. Idéal pour ceux qui souhaitent payer le solde en totalité, les économies de taxe de vente peuvent vraiment s’additionner. En utilisant un taux de taxe de vente moyen de 8%, les clients peuvent économiser encore 463 $ en plus de la remise exclusive de 600 $ pour des économies totales de plus de 1000 $.

Vous préférez étaler les paiements dans le temps? Ce n’est pas un problème avec la carte de financement B&H, qui n’offre aucun financement d’intérêt lorsqu’elle est payée en totalité dans les 12 mois sur les commandes de plus de 599 $.

Avec une machine aussi robuste, AppleCare est également une option viable pour se protéger contre les pannes matérielles et les réparations coûteuses une fois la garantie Apple d’un an expirée. Pour 299 $, les acheteurs peuvent ajouter le plan de protection étendu à leur achat Mac Pro directement à partir de leur panier B&H.

Encore plus d’offres Mac Pro

Mac Pro 8 cœurs (3,5 GHz, 32 Go, 256 Go, AMD Radeon Pro 580X): 5399 $ * (600 $ de rabais)

Mac Pro 8 cœurs (3,5 GHz, 32 Go, 1 To, AMD Radeon Pro 580X): 5799 $ * (600 $ de rabais)

Mac Pro 12 cœurs (3,3 GHz, 96 Go, 1 To, AMD Radeon Pro 580X): 7599 $ * (800 $ de rabais)

Mac Pro 16 cœurs (3,2 GHz, 96 Go, 2 To, AMD Radeon Pro Vega II): 11199 $ * (1000 $ de rabais)

