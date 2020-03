Nouveau MacBook Pro 16 “à seulement 1 980 $ (prix le plus bas de tous les temps)

Dans la meilleure offre que nous ayons vue sur le dernier MacBook Pro d’Apple, hhgregg via Google Shopping propose le modèle standard de 16 pouces en vente pour 1980 $ avec coupon. Cette remise en espèces de 419 $ n’est valide que jusqu’à épuisement des stocks.

Prix ​​record sur MacBook Pro 16 “

MacBook Pro 16 “(2,6 GHz, 16 Go, 512 Go, 5300 M) argent: 1980 $ * (419 $ de rabais)

* Prix avec code promo JWAVHP.

Hhgregg via Google Shopping a le tout nouveau MacBook Pro 16 pouces d’Apple réduit à 1980 $ avec code promo JWAVHP. Cette offre, qui offre 419 $ d’économies sur le PDSF d’Apple, n’est valable que pour une durée limitée et peut se vendre, comme cela s’est produit auparavant avec les offres Google Shopping de hhgregg.

Ce modèle particulier (MVVL2LL / A) est disponible à prix réduit en argent et arbore un SSD de 512 Go en plus d’un processeur Intel Core i7 à 6 cœurs, 16 Go de mémoire et des graphiques AMD Radeon Pro 5300M avec 4 Go de GDDR6.

Étant donné qu’Amazon et B&H Photo vendent le même modèle pour 2149 $, ce prix de 1980 $ avec coupon est le plus bas disponible.

