Nouveau MacBook Pro, nouvel iPod touch et controverse d’Adobe

Apple a sorti de nouveaux modèles de MacBook Pro et un nouvel iPod touch, que vous aviez oublié. Et, Adobe a réussi à relancer toutes les critiques de son abonnement Creative Cloud.

À gauche: le nouveau MacBook Pro 15 pouces. À droite: le nouvel iPod touch. Centre: Tim Cook à Tulane University

C’est suffisant pour vous faire penser qu’Apple ne nous aime plus. Dans ce qui a commencé à ressembler à la norme, Apple a sorti plus de nouveau matériel en mai et l’a fait avec un communiqué de presse décontracté. Pas d’évènement. Non “Bonjour!” de Tim Cook. Pas de vidéo voix-off “magique” de Jony Ive, pas de blagues de Craig Federighi.

Étant donné que les nouvelles machines étaient toutes des mises à jour de modèles existants, vous seriez pardonné de les avoir manquées ou de supposer qu’elles n’étaient pas importantes.

Du point de vue de la fin de l’année, ce n’était pas le cas. Apple a révisé les MacBook Pro 13 et 15 pouces, les rendant plus puissants et, à l’époque, plus souhaitables.

Si vous travaillez sur les Mac ou toute technologie depuis plus de quelques minutes, vous connaissez un fait immuable: il y aura une meilleure version plus tard. Cela pourrait être moins cher aussi, mais ce sera une meilleure valeur, et probablement plus rapide. Habituellement, cependant, vous devez simplement l’accepter car si vous attendiez la prochaine version, vous attendriez toujours car il y en aura toujours une meilleure à venir.

Le nouveau MacBook Pro 15 pouces

Il y a cependant des limites. Cette fois, Apple a mis à jour le MacBook Pro 15 pouces en mai pour l’interrompre complètement en novembre. Et il a mis à jour le MacBook Pro 13 pouces en mai mais lui apportera la Touch Bar en juillet.

Même alors qu’AppleInsider mettait à l’épreuve son nouveau compagnon stable de 15 pouces, il y avait déjà de fortes rumeurs selon lesquelles Samsung était exploité pour créer des écrans pour une version de 16 pouces.

La rumeur disait également que Samsung fabriquait des écrans OLED pour l’iPad Pro. Il y avait des photos montrant des iPhones verts et lavande. Nous avons à nouveau entendu parler d’un ensemble d’AirPods antibruit remanié, et nous avions une fois de plus de bonnes raisons de soupçonner que nous allions voir un système de caméra carré à triple objectif sur les iPhones 2019.

Et May était la grande. En mai, nous avons vu ce qui était censé être le premier rendu de Mac Pro. AppleInsider les a appelés à ce moment-là, et vous pouvez voir maintenant que quelqu’un l’essayait.

Oui en effet. Celles-ci ont été «rendues» par Mac Pro.

Différent par conception

Si nous pensions qu’il était peu probable qu’un rendu Mac Pro échappe au groupe de design industriel d’Apple, nous savions que nous étions encore en train de comprendre comment il était possible que de véritables concepteurs en sortent.

À l’aube du mois de mai, nous avons appris que le designer Miklu Silvanto quitterait Apple pour rejoindre AirBnB. Et c’est en mai qu’AppleInsider a compté sur ses doigts et a réalisé quelque chose de surprenant.

Personne d’autre n’a repéré cela. Mais en mai 2019, le célèbre groupe de conception d’Apple n’avait plus aucun de ses membres d’origine. Pas une.

Ensuite, seuls deux designers qui ont rejoint un an après la création d’Apple de ce groupe crucial faisaient toujours partie de la société, mais il est vrai que l’un d’entre eux est Jony Ive.

Jony Ive pourrait quitter Apple Park assez longtemps pour diriger le design d’Apple Jony Ive pour discuter du design de l’iPhone avec Stephen Fry, mais c’est tout. Il ne va nulle part.

Habituellement, ce qui se passe chez Apple reste chez Apple, mais maintenant l’ex-chef du commerce de détail Angela Ahrendts avait quitté le bâtiment, et elle était heureuse de parler.

Angela Ahrendts

“J’étais, de mon plein gré, incroyablement précaire. J’ai 54 ans, et c’est Apple, pour l’amour de Dieu!” elle a dit dans sa première interview post-Apple. “Je ne parle pas cette langue. Je ne suis pas un opérateur ingénieur du cerveau gauche. Je veux dire, je pourrais m’en parler pour toujours.”

Elle a également déclaré qu’elle avait été forcée d’apprendre à se déplacer rapidement, en raison des exigences des gens envers l’entreprise.

“Ils s’attendent à ce que votre leadership soit comme ça parce que c’est le monde dans lequel ils vivent aujourd’hui. Vous ne pouvez donc pas attendre”, a-t-elle déclaré.

Les choses changent clairement chez Apple, mais même si nous voyons la société rendre les services comme Apple Card ou Apple TV + plus importants, il y a des signes de tête au passé. Même si Tim Cook dit que l’entreprise est une entreprise de consommation plutôt qu’une entreprise technologique, Apple émet parfois un clin d’œil à ce passé.

Comme lorsque, de manière quelque peu inattendue, Apple a publié ce mois-ci un nouvel iPod touch.

Qui a vu venir ça? L’iPod touch a été mis à jour.

Cela faisait quatre ans que le précédent, vous auriez donc imaginé que l’iPod touch était mort, mais il était sûrement de retour en raison de ces mêmes services sur lesquels Apple travaille. Le nouvel iPod touch est l’appareil le moins cher sur lequel vous pouvez regarder Apple TV +.

Dites-nous qu’Apple ne pense pas à l’avenir.

Et pendant que vous y êtes, dites-nous qu’Apple ne met pas beaucoup d’efforts dans ses appareils. Il ne s’agit pas seulement de les concevoir, mais aussi de les tester avant la fabrication.

Certains problèmes semblent se faufiler, comme un embêtant connu sous le nom de «maladie de la boucle» – qui a valu à Apple un recours collectif.

Et Apple peut nous dire qu’il teste soigneusement, mais une faille dans les processeurs Intel datant d’au moins 2011 signifiait qu’en mai nous avons appris le mot “ZombieLoad”. Cette faille signifiait, en bref, que votre Mac pouvait voir un ralentissement de 40% – bien que nous ayons montré que ce ne serait probablement pas le cas.

Cela signifiait également que certains Mac d’avant 2011 pourraient rester à jamais vulnérables à des problèmes similaires.

Pourtant, Apple ne ralentit pas ou ne laisse tout simplement pas ses tests à Intel. Au lieu de cela, dans l’installation de test secrète d’Apple, les iPhones et les prototypes sont refroidis à moins 40 degrés Celsius, puis chauffés à 110 ° C, et testés et sondés tout au long. Le but est de voir si un tel coup peut affaiblir suffisamment les appareils pour qu’ils soient piratés.

L’une des installations de test d’Apple

“Nous savons qu’il existe de nombreux attaquants très motivés qui veulent … s’introduire dans ces précieux magasins d’informations sur nos appareils”, a déclaré Craig Federighi à The Independent. “Je peux vous dire que les considérations de confidentialité sont au début du processus, pas à la fin. Lorsque nous parlons de la construction du produit, parmi les premières questions qui se posent est: comment allons-nous gérer ces données client?”

The Independent a hoché la tête de manière encourageante, mais a ensuite défié Federighi sur la façon dont Apple teste toute cette sécurité, mais se plie ensuite à la pression chinoise pour stocker les données iCloud en Chine.

“La première étape, bien sûr, est la mesure dans laquelle toutes nos techniques de minimisation des données, et notre conservation des données sur l’appareil et la protection des appareils contre les accès externes, toutes ces choses signifient que les données ne se trouvent dans aucun cloud au départ. accessible à tous “, a répondu Federighi.

C’était une meilleure réponse que le PDG de Google, Sundar Pichai, qui en mai a tenté de nous dire que le cabinet de recherche protégeait nos informations.

Chine et autres histoires

Les questions concernant la sécurité et la Chine ont été liées en mai alors que les lois et la politique internationales ont changé le paysage technologique.

Le fabricant de téléphones rival d’Apple, Huawei, a perdu la licence d’utilisation d’Android ce mois-ci, suite à l’escalade des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. Huawei a rapidement souligné qu’il avait grandement contribué au développement d’Android, et de toute façon il avait son alternative, ça irait.

Dans le même temps, cette histoire politique de bascule a vu Apple confronté à de nouveaux boycotts de la part des utilisateurs en Chine, mais échappant temporairement aux nouveaux tarifs américains. Et puis, il a vu Huawei, ou plutôt ses clients américains, obtenir également un bref sursis.

Huawei a eu un tour difficile en mai

Nous avions déjà appris que presque toutes les entreprises technologiques auxquelles vous pouvez penser cherchaient à mettre un terme à leur dépendance à l’égard de la fabrication et de l’assemblage en Chine. Ce mois-ci, cependant, les analystes de Morgan Stanley ont averti que les changements d’usine, en particulier la délocalisation dans un autre pays, prendraient invariablement “plusieurs années” pour se réaliser.

La fabrication est une opération géante, mais elle peut aussi sembler agile. Car alors que Huawei faisait face à des problèmes croissants qui affecteraient ses ventes, Apple aurait été en mesure de modifier sa gamme de produits pour se concentrer sur la fabrication de ses modèles les plus réussis.

Sécurité, sécurité, sécurité

La sécurité a des implications. Ou ce n’est pas le cas. Il est difficile de dire quand, au début, Super Micro semble se retirer de Chine en particulier à cause de l’allégation de puce d’espionnage Bloomberg – et dit non, ce n’est pas le cas.

Peut-être que les fournisseurs de Super Micro avaient mis si longtemps à réaliser à quel point l’histoire de Bloomberg était risible. (Nous avons également eu un rappel ce mois-ci. Alors que Bloomberg espère tranquillement que vous oublierez tout le fiasco des puces espions, il a publié une suppression dangereusement ridicule du chiffrement de bout en bout.)

Quelle que soit la raison, une fois que cette histoire de départ de Chine a été rapportée, Super Micro lui-même nous a contactés directement pour tourner une autre histoire.

«Nous augmentons notre capacité de fabrication depuis de nombreuses années pour répondre à la demande croissante des clients. Nous construisons actuellement un nouveau bâtiment Green Computing Park dans la Silicon Valley, où nous sommes le seul fournisseur de solutions de niveau 1 à fabriquer dans la Silicon Valley, et nous sommes fiers d’avoir innové cette semaine sur une nouvelle usine de fabrication à Taiwan “, a déclaré SuperMicro dans un communiqué à AppleInsider. “Pour soutenir notre croissance mondiale continue, nous sommes impatients de nous développer également en Europe.”

C’est donc une bonne nouvelle, et pour une fois, il y en a eu plus de Facebook. Plutôt qu’une autre calamité en matière de sécurité, Facebook semblait prêt à traverser mai 2019 sans problèmes importants. Dites-le à la Federal Trade Commission, cependant.

Un autre mois, un autre numéro Facebook.

À ce stade, il semblait que Facebook était sur le point d’obtenir la surveillance de la FTC pendant un certain temps. Comme vingt ans.

Vous ne pouvez pas imaginer que cela se produise avec Apple, mais si la société n’est pas susceptible de faire baisser la FTC la prochaine fois, ce mois-ci, elle a attiré l’attention de l’UE. L’Union européenne a ouvert une enquête officielle sur l’App Store à la suite de la plainte de Spotify.

En même temps que le cas de l’UE, Apple a été frappé par un procès affirmant que l’App Store est un monopole.

C’est une bonne chose que les poursuites et tout ce qui est légal soient cohérents et sensés. Bien qu’un juge du Massachusetts ait désormais autorisé les forces de l’ordre à obliger les suspects à déverrouiller leurs iPhones avec Touch ID.

Les juges précédents avaient dit non au déverrouillage Touch ID ou Face ID, disant que cela “allait à l’encontre des quatrième et cinquième amendements”.

Problèmes juridiques inhabituels

Maintenant que tout est clair, il y avait aussi le cas particulier d’Adobe disant à ses clients que, soit dit en passant, vous pourriez être poursuivi.

Ce que nous pensons être arrivé, c’est que Dolby a intenté une action en justice contre Adobe pour certains logiciels non spécifiés dans les applications Creative Cloud. Aucune des deux sociétés ne confirme, mais Adobe a maintenant supprimé les anciennes versions de ses applications.

Nous supposons qu’il a remplacé le logiciel contesté, mais quelles que soient les conséquences pour Adobe et ses problèmes juridiques, cela signifie que les utilisateurs de Creative Cloud doivent mettre à jour plus tôt qu’ils ne le souhaiteraient.

“Malheureusement, les clients qui continuent d’utiliser ou de déployer des versions plus anciennes et non autorisées de Creative Cloud peuvent faire face à des allégations potentielles de violation par des tiers”, a déclaré Adobe à AppleInsider dans un communiqué. “Nous ne pouvons pas commenter les allégations de violation par des tiers, car elles concernent des litiges en cours.”

Ceci est un sérieux problème. Les maisons d’édition utilisant InDesign et Photoshop planifient généralement leurs mises à jour avec beaucoup de soin. Ils collent également généralement sur des versions légèrement plus anciennes du logiciel qui ont fait leurs preuves, jusqu’à ce qu’ils puissent également confirmer que les nouvelles versions sont tout aussi stables et que tous les plug-ins critiques fonctionnent correctement.

À l’avenir, cela devrait être un problème décroissant, car nous obtiendrons de plus en plus de versions des versions “non autorisées”.

En regardant en arrière et en avant

Apple a officiellement inauguré son nouveau siège social d’Apple Park avec un concert privé de Lady Gaga.

Elle a dédié une chanson à Steve Jobs et s’est adressée à sa veuve, la femme d’affaires Laurene Powell-Jobs.

“Si nous pouvions tous, 15 000 d’entre nous pendant une minute, que je prendrais le temps, j’aimerais le silence, en l’honneur de votre défunt mari. Je pense qu’il faut un vrai génie comme Steve Jobs pour pouvoir faire parler tant de gens et de communiquer, et aussi de nous laisser sans voix “, a-t-elle dit.

Le même jour, Tim Cook a prononcé un discours devant les étudiants de l’Université Tulane de la Nouvelle-Orléans, où il a déclaré: “Ma génération vous a fait défaut”.

Cela ne ressemblait pas à la célébration optimiste que Lady Gaga a donnée, mais c’était peut-être le cas.

Tim Cook s’exprimant à l’Université Tulane

“Quoi que vous fassiez, ne faites pas l’erreur d’être trop prudent”, a-t-il poursuivi. “Ne présumez pas qu’en restant sur place, le sol ne bougera pas sous vos pieds. Le statu quo ne durera tout simplement pas. Alors mettez-vous au travail pour construire quelque chose de mieux. Vous pouvez réussir. Vous pouvez échouer. Mais faites-en votre le travail de la vie pour refaire le monde. Parce qu’il n’y a rien de plus beau ou de plus valable que de travailler pour laisser quelque chose de mieux à l’humanité. “

Peu de temps après, et vers la fin du mois de mai, Apple a lancé ses invitations à la WWDC 2019, qui aurait lieu en juin.

