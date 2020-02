Nouvel Apple TV, iPod Touch apparaît dans les systèmes d’inventaire cible

Des listes de nouveaux groupes Apple Watch, un nouveau décodeur Apple TV et un iPod Touch mis à jour apparaissent dans les scanners d’inventaire Target.

Une nouvelle Apple TV 4K pourrait bientôt arriver avec des chipsets mis à jour

Dans une mise à jour de notre histoire précédente sur les “AirPods (génération X)”, il semble que Target avait déjà des listes dans son système pour plusieurs autres produits. En réponse à une requête de ., des images supplémentaires ont été envoyées par des employés de Target montrant les listes d’un nouvel Apple TV, iPod Touch et Apple Watch Bands.

Les rumeurs d’une nouvelle mise à jour de l’Apple TV ont été rares, et si elles sont mises à jour en mars, ce ne sera peut-être qu’une bosse de chipset pour l’aligner sur les produits modernes. Avec Apple Arcade devenant plus populaire, un nouveau décodeur permettrait des expériences plus uniformes sur les appareils modernes et donnerait aux développeurs plus de puissance pour jouer avec sur la plate-forme.

Apple a tendance à publier des couleurs saisonnières pour ses bandes Apple Watch, alors les voir ici n’est pas une surprise. Les trois entrées sont au prix de 49 $, ce qui suggère trois nouvelles couleurs pour le groupe sportif.

L’iPod Touch est le joker. Apple ne met pas souvent à jour l’iPod Touch, et il a été récemment mis à jour l’année dernière. La liste unique affichée est au même prix que l’iPod Touch haut de gamme à 399 $, et il ne semble pas y avoir de modèle à moindre coût dans le système.

Les images ont d’abord été fournies à 9to5 Mac samedi matin.

Plus d’images du système d’inventaire cible – crédit photo .

Ces listes ne sont pas des indicateurs directs de nouveaux produits ni même une date de lancement. Comme indiqué dans notre article précédent, AppleInsider a parlé à plusieurs membres du personnel de Target samedi matin au sujet de la capture d’écran originale. Bien qu’ils n’aient pas pu nous fournir d’informations sur la légitimité de l’image d’origine, ils ont dit que les espaces réservés pour les nouveaux produits sont courants, avec des informations sur les prix – mais pas des noms de produits précis – souvent fournis par le fabricant avant la sortie.

En règle générale, on nous a dit que les produits avec un espace réservé d’inventaire sont expédiés dans un délai d’un mois, et parfois dès une semaine après leur apparition initiale dans le système.

Un événement devrait se produire en mars où de nouveaux produits seront annoncés. Selon les rumeurs, le Tile comme “AirTags”, “l’iPhone SE 2”, et les nouveaux “AirPods Pro Lite” et “AirPods supra-auriculaires”.