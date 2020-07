Nouvel iMac imminent, les livraisons sont reportées à septembre

Toutes les rumeurs ont souligné qu’Apple lancera un nouvel iMac d’ici la fin de l’année, et de plus en plus de nouvelles arrivent, qui ne font que corroborer ce fait.

Le stock de l’iMac actuel avec un écran de 27 pouces est épuisé, ce qui indique clairement qu’Apple est sur le point d’introduire un nouvel iMac.

Expéditions de l’iMac 27 pouces sera retardé jusqu’en septembre. Donc, si vous songez à acheter ce produit, vous voudrez peut-être attendre de savoir quelles nouvelles fonctionnalités la prochaine génération intégrera et comment les prix fluctueront.

Apple retarde les expéditions de son iMac 27 ″

Les livraisons de l’iMac 27 pouces ont été retardées de quelques mois, jusqu’en septembre. Actuellement, il n’y a pas d’approvisionnements et la situation s’est progressivement dégradée au cours des derniers mois, à tel point que les consommateurs devront attendre 60 jours pour recevoir leurs produits.

Ainsi, les rumeurs du lancement d’un nouvel iMac continuent de s’accentuer. Tous les médias assurent que son arrivée est imminente. Initialement, il devait être présenté à la WWDC, mais finalement ce ne fut pas le cas.

En ce qui concerne les nouvelles que le nouvel iMac aura, il devrait arriver complètement repensé, avec un design qui suivrait la ligne de l’iPad Pro. Ce produit sera l’un des premiers à intégrer une puce ARM conçue par Apple. En fait, la société de logo de pomme mordue a elle-même annoncé que les premiers Mac avec leurs puces arriveraient avant la fin de l’année.

