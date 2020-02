Nouvel iPad Pro, ‘iPhone SE 2’ et plus – à quoi s’attendre d’Apple en 2020

Apple semble avoir une année chargée, avec des mises à jour de presque toute sa gamme de produits. Voici ce que nous attendons d’Apple – ou du moins d’annoncer – en 2020.

Tim Cook sur scène à la WWDC en 2019

L’année dernière était tout simplement particulière. Presque toutes les annonces matérielles habituelles ont été publiées sous forme de communiqués de presse, tandis qu’Apple s’est concentrée sur son année de services. Maintenant, nous avons tout, de la télévision à une carte de crédit, cependant, le reste de 2020 s’annonce comme une année plus familière.

Il n’y a plus de services entièrement nouveaux à venir en 2020, et il est peu probable que nous voyions la voiture Apple. Mais entre les services et la voiture, il existe toute une gamme de produits et de mises à jour matérielles que vous pouvez raisonnablement attendre d’Apple.

Certain

Il est aussi certain que possible que septembre verra le lancement de “l’iPhone 12”, mais en fait même ce n’est pas aussi clair que d’habitude.

Il y a de fortes rumeurs selon lesquelles Apple fera une émission en septembre, mais pourrait garder l’un de ses nouveaux iPhones en décembre ou même au début de 2021. Ce serait moins le désir d’Apple de créer du suspense, et plus son incapacité à construire suffisamment d’iPhones avec le version mmWave plus rapide de la 5G.

La grande fonctionnalité de l’iPhone 12 2020 sera la 5G

Ensuite, nous sommes également tellement habitués à ce que trois iPhones soient annoncés – un soi-disant bon marché, un iPhone ordinaire et un écran extra large – que tout écart par rapport à cela est surprenant. Nous pouvons très bien être surpris. L’analyste Ming-Chi Kuo s’attend à ce qu’il y ait quatre nouveaux iPhones à la place.

Il a spécifiquement affirmé que les quatre seraient lancés à la fin de cette année et que tous les quatre présenteraient la 5G.

Alors qu’Apple n’a pas encore dit qu’il inclura la 5G dans les iPhones de cette année, il le fera. Qualcomm l’a presque reconnu, et chaque source fiable est certaine. Il y avait aussi le problème qu’Apple arriverait en retard à la fête 5G, bien que maintenant que nous sommes en 2020, il ne semble pas que quelqu’un d’autre ait vraiment un succès géant.

C’est parce que la technologie est nouvelle, mais aussi parce que vous pouvez avoir le meilleur téléphone 5G au monde et sa vitesse supplémentaire est inutile sans un réseau 5G. Les entreprises de téléphonie mobile déploient la 5G dans diverses parties du pays et sous diverses formes, alors peut-être qu’Apple choisit bien son moment.

Apple Watch

Vous pouvez vous attendre à ce qu’une Apple Watch Series 6 soit révélée lors de l’événement iPhone de septembre.

Il est susceptible d’être plus rapide et certains rapports indiquent qu’il aura une meilleure résistance à l’eau.

Les brevets Apple récents ont inclus ceux où la Digital Crown a été remplacée par un petit panneau plat et tactile, ce qui augmenterait sûrement l’étanchéité, mais il y a toutes les chances que ce soit dans quelques années.

En 2019, Kevin Lynch a annoncé watchOS 6

Pour l’instant, il sera intéressant de voir si des progrès supplémentaires ont été réalisés avec la fonction toujours active qui a fait ses débuts avec l’Apple Watch Series 5. Il y a eu des rapports mitigés sur la façon dont elle a affecté la durée de vie de la batterie, donc des améliorations et des raffinements ici seraient être la bienvenue.

Ensuite, il y a l’App Store d’Apple Watch. Cela a également été introduit en septembre 2019 et est un signe clair des mesures prises par Apple pour finalement rendre la montre entièrement indépendante de l’iPhone. Il est peut-être trop tôt pour le dire, mais l’App Store de la montre ne semble pas encore avoir enflammé le monde des développeurs.

Cependant, il se peut que nous n’ayons pas à attendre jusqu’en septembre pour obtenir du nouveau matériel Apple Watch. Apple prévoit une version PRODUCT (RED) de l’Apple Watch Series 5.

Un nouvel iPad Pro

C’est celui dont nous parlons depuis le plus longtemps.

Il y aura un nouvel iPad Pro, mais il n’aura pas la 5G, pas cette année. Kuo prévoit qu’un modèle 5G suivra en 2021.

Les versions 2020 des modèles iPad Pro 11 pouces et 12,9 pouces devraient ressembler à leurs prédécesseurs à l’extérieur, mais elles comporteront des antennes internes améliorées. On pense qu’ils utilisent également une «carte souple LCP», qui est un moyen flexible de connecter des composants.

Alors que l’iPhone est sorti en septembre depuis de nombreuses années, il n’y a pas un tel endroit traditionnel pour l’iPad Pro. Le modèle original de 12,9 pouces de 2015 est sorti en novembre, tout comme l’édition 2018. Au-delà de cela, nous avons vu des modèles arriver en mars (2016) et en juin (2017).

Kuo a déclaré à la fin de l’année dernière qu’il pensait que le prochain iPad Pro entrerait en production soit au quatrième trimestre de 2019, soit au premier trimestre de 2020.

Apple est expert dans le choix du bon moment pour sortir un produit et obtenir son attention maximale – il ne sortira jamais à la fois un nouvel iPhone et la voiture Apple lors du même événement – mais il choisit également cette heure plus tôt. Il n’y a aucun avantage à garder un produit sous enveloppe lorsqu’il est terminé et fabriqué, c’est donc un pari décent que le nouvel iPad Pro sortira au premier semestre 2020.

Un nouvel iPhone à bas prix

On s’attend à ce que ce premier semestre de l’année verra également Apple sortir un “iPhone SE 2”, bien qu’ici c’est moins de certitude, des rumeurs plus fortes qui se répètent depuis deux ans, et un soupçon d’espoir généré par Kuo’s habituellement rapports fiables.

Ensuite, tout comme l’entreprise l’a fait lors du lancement de l’iPod touch, Apple connaît la valeur d’un appareil iOS moins cher pour attirer de nouveaux clients dans son écosystème. L’iPhone SE de 2016 exécute toujours le dernier iOS 13, mais il est même à la limite de l’engagement d’Apple de prendre en charge les anciens appareils. L’iPhone 6 2015 ne le sera pas, par exemple.

Il y a aussi une différence entre pouvoir exécuter iOS 14 cette année et être capable de bien le faire fonctionner. Ce n’est pas un bond de penser qu’Apple envisagera un nouvel appareil capable de fournir Apple TV +, Apple Arcade et Apple News + aux personnes qui ne peuvent pas ou ne veulent pas acheter un nouvel iPhone normal.

Macbook Pro

Mettez ceci sous “certain” et “probablement bientôt” aussi. Au moins un nouveau modèle mis à jour de MacBook Pro arrive, comme en témoigne le dépôt par Apple d’une entrée à ce sujet dans la CEE.

Ce dépôt est une exigence réglementaire, alors que l’entrée ne nous donne aucun détail, elle nous indique avec certitude qu’un nouveau modèle arrive.

Craig Federighi, sombre et sombre à la WWDC 2019

Cependant, il ne manque pas de spéculation sur ce que ce sera. Le plus probable, soutenu par Ming-Chi Kuo, est qu’il s’agira d’une révision du modèle 13 pouces existant du MacBook Pro.

Si c’est le cas, il y a de fortes chances que la majeure partie de la révision soit que cette machine obtienne le nouveau clavier qui a été introduit avec le dernier MacBook Pro 16 pouces.

Il est possible que le nouveau modèle suive également la façon dont cette machine de 16 pouces a remplacé une machine de 15 pouces. En réduisant les bordures autour de l’écran et en n’augmentant que légèrement la taille du châssis, Apple a pu installer un écran de 16 pouces dans pratiquement le même boîtier que le précédent de 15 pouces.

Kuo dit que la révision de 13 pouces fera ses débuts au premier semestre, et diverses autres sources de l’industrie semblent le confirmer.

Autres nouveaux Mac

Nous nous dirigeons profondément vers la spéculation, mais Apple a maintenant quatre Mac de bureau.

Le Mac Pro est tout neuf et nous ne nous attendons à aucune mise à jour du produit pour au moins le premier semestre. Si nous obtenons quelque chose, ce sera probablement très tard en 2020.

De même, l’iMac 5K a obtenu ce qui semblait être une petite mise à jour en surface en 2019, avec un ralentisseur qui s’est avéré beaucoup plus important qu’il n’y paraissait.

Cependant, le Mac mini n’a pas été mis à jour depuis octobre 2018 – et l’iMac Pro depuis 2017. Bien qu’il n’y ait pas de rumeurs géantes sur les deux, nous aurions mis plus de stock dans une mise à jour Mac mini qu’une iMac Pro à ce stade. Mais, il existe de nouveaux processeurs Intel adaptés aux deux.

Cependant, Apple ne dépendra peut-être pas aussi longtemps des processeurs Intel. Il est si clair qu’Apple passera aux processeurs ARM que même Intel s’y attend.

Selon des informations, les dirigeants d’Intel pensent que le mouvement ARM pourrait commencer cette année, et Ming-Chi Kuo a dit la même chose.

Apple n’a bien sûr rien dit précisément sur le fait de laisser Intel aux processeurs ARM, nous ne pouvons donc pas savoir avec certitude ce qui se passe ou si cela se produira vraiment en 2020.

Sauf que nous avons obtenu macOS Catalina l’année dernière. Son exigence pour les applications d’être 64 bits a causé certains problèmes et a conduit certaines entreprises à quitter le Mac. Apple peut affirmer que les applications 64 bits sont généralement meilleures que celles 32 bits, mais le mandat peut être le premier signe concret qu’il prépare le terrain pour un ARM Mac qui sera 64 bits avec littéralement aucune option pour exécuter 32 -bit code hérité – et bientôt.

Tags Apple et redux AirPower?

Nous savons qu’Apple a travaillé sur ce que l’on appelle des «balises Apple». Il s’agit d’un appareil destiné à vous aider à suivre vos appareils et qui ressemble en tous points au système Tile tiers existant.

Des preuves de cela ont été trouvées dans le code pour iOS 13, donc le fait qu’il ne soit pas sorti en même temps que cette mise à jour du système d’exploitation était une surprise.

Tapis de charge AirPower d’Apple.

Plus surprenant est la possibilité qu’Apple revienne à l’idée de produire son propre tapis de chargement sans fil. Après la disparition du tapis AirPower promis qui chargerait trois appareils, Apple semble en prévoir un plus petit pour le premier semestre 2020.

Nous avons sûrement obtenu toutes les variantes d’AirPod que nous pourrions éventuellement en 2019, mais tous les signes indiquent qu’Apple ne s’arrête pas avec ceux-ci. Il est peu probable que nous verrons une autre mise à jour en 2020 étant donné qu’Apple ne peut pas répondre à la demande maintenant, mais il y en a certainement plus dans le pipeline.

Plus de certitudes

Si ce tapis semble fortement probable et que les balises semblent prêtes, la plus certaine de toutes les mises à jour d’Apple 2020 se trouve dans le logiciel.

Apple a dévoilé un système d’exploitation Mac mis à jour en juin et l’a expédié vers septembre ou octobre, chaque année depuis Mac OS X Snow Leopard en 2009.

De même, il a annoncé une version iOS mise à jour en juin et expédiée vers septembre ou octobre, chaque année depuis iOS 4 en 2010.

Tout est donc possible, mais vous savez qu’Apple présentera – et nommera – MacOS 10.16 à la WWDC en juin. Il montrera également iOS 14, ainsi que iPadOS 14 également.

Prospective et recul 20/20

Il n’y a pas d’équivalent cette année du Mac Pro, le Mac que tout le monde attendait, même si peu de gens pouvaient vraiment se le permettre ou le justifier.

De même, il n’y a pas de lancement d’Apple Card ou d’Apple TV +, que nous connaissons de toute façon.

Pourtant, Apple a des prévisions de bénéfices à maintenir, et il y a des domaines dans sa gamme qui ont besoin d’être rafraîchis. Nous sommes donc à peu près certains de voir un nouvel iPad Pro, un nouveau MacBook Pro, une nouvelle Apple Watch et sans aucun doute les nouveaux iPhones 5G.

La question est de savoir ce qu’Apple va apporter d’autre pour 2020.

