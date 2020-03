Nouvel iPad Pro, MacBook Air, iPadOS 13.4 et plus encore sur le podcast AppleInsider

Fonctionnalité

Par Stephen Robles

Vendredi 20 mars 2020, 05h19 PT (08h19 HE)

Nouveaux modèles d’iPad Pro, Magic Keyboard with Trackpad, iPadOS 13.4, nouveau MacBook Air, et comment choisir entre tout le nouveau matériel pour votre prochain achat Apple sur le podcast AppleInsider.

Stephen et Andrew discutent de toutes les fonctionnalités des nouveaux modèles d’iPad Pro 2020 et les comparent avec la génération précédente pour décider si cela vaut la peine d’être mis à niveau. L’iPadOS 13.4 annoncé apporte également un véritable contrôle du trackpad et de la souris à l’iPad, ainsi que la prise en charge d’un étui Magic Keyboard à 300 $ à venir en mai.

Puis, comme le nouveau MacBook Air est livré avec le même clavier à interrupteur à ciseaux que le MacBook Pro 16 pouces, nous devons discuter de quoi acheter si vous êtes à la recherche d’un nouveau Mac. Il s’agit de savoir si vous devriez obtenir le nouvel iPad Pro avec étui Magic Keyboard, ou surtout si c’est votre seul appareil informatique, jouez en toute sécurité avec le nouveau MacBook Air.

Nous complétons l’épisode abordant la WWDC uniquement en ligne annoncée la semaine dernière, et l’expérience alambiquée et inattendue d’Andrew essayant d’obtenir le soutien de Genius Bar avec son nouveau Mac Pro.

Nous serions ravis d’entendre vos commentaires. Tweetez à Stephen Robles et Andrew O’Hara, ou écrivez-nous ici. Retrouvez-nous dans votre lecteur de podcast préféré en recherchant “AppleInsider” et soutenez l’émission en laissant une note 5 étoiles et des commentaires dans les podcasts Apple.

Vidéos AppleInsider

Nouveaux iPad Pro et iPadOS 13.4

Mises à jour Mac Mini et MacBook Air

WWDC 2020 en ligne uniquement

Mac Pro Genius Bar Saga

Mises à jour du coronavirus

