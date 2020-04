Nouvel iPhone SE, suivi des contacts COVID-19 et aperçu des utilitaires Mac sur le podcast AppleInsider

Fonctionnalité

Par Stephen Robles

Vendredi 17 avril 2020, 04h38 PT (07h38 HE)

Un iPhone SE de 4,7 pouces mis à jour, Apple et Google s’associent pour développer une technologie de suivi des contacts afin de réduire la propagation de COVID-19, et nos hôtes approfondissent davantage leurs utilitaires Mac préférés.

IPhone SE 2020 d’Apple, suivi des contacts et autres utilitaires Mac

À partir de seulement 399 $, Apple a publié son successeur prévu pour l’iPhone SE. Le nouveau modèle est livré avec Touch ID, un écran de 4,7 pouces et utilise le dernier processeur A13 que l’on trouve dans l’iPhone 11 et l’iPhone 11 Pro

Alors que la pandémie de coronavirus se poursuit, Apple et Google se sont associés pour développer une technologie de suivi des contacts qui permettra aux iPhones et aux appareils Android de contribuer à réduire la propagation du COVID-19. Les deux sociétés sont déjà confrontées à des questions sur les problèmes de confidentialité, mais ensemble, elles ont déclaré que “la confidentialité, la transparence et le consentement sont de la plus haute importance”. De plus, la participation au suivi des contacts sera facultative.

Ensuite, dans le prolongement de la fonction utilitaire Mac de la semaine dernière, nos hôtes présentent des suggestions d’auditeurs et répertorient encore plus de leurs favoris. Envoyez vos utilitaires Mac préférés en nous tweetant et en utilisant le hashtag #aipodcast

Nous serions ravis d’entendre vos commentaires. Tweetez à Stephen Robles et Andrew O’Hara, ou écrivez-nous ici. Retrouvez-nous dans votre lecteur de podcast préféré en recherchant “AppleInsider” et soutenez l’émission en laissant ici une note 5 étoiles et des commentaires dans les podcasts Apple.

Sponsorisé par:

ExpressVPN – Les auditeurs AppleInsider peuvent obtenir trois mois supplémentaires lorsque vous vous inscrivez pour un an de service! Obtenez le service VPN le plus sécurisé et le plus rapide aujourd’hui.

Clavier magique iPhone SE 2020 et iPad

Suivi Covid-19

Suivi de l’utilitaire Mac

Les personnes intéressées à parrainer le spectacle peuvent nous contacter à: [email protected]