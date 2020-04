Nouvelles offres sur les Apple AirPods, les écouteurs Bose et les iPads 2020

Les offres de fin de mois sur les accessoires Apple atteignent leur paroxysme ce lundi, les prix des écouteurs AirPods, Beats et Bose baissant tous. De nouveaux iPad Pros 2020 sont également en vente, et les HomePods sont réduits à 205 $ (95 $ de rabais).

Offres sur le matériel Apple

Que vous recherchiez un excellent cadeau pour la Fête des Mères ou que vous souhaitiez simplement vous offrir un nouvel appareil en quarantaine, il existe une variété d’offres de fin de mois sur les produits Apple parmi lesquelles choisir au début de la dernière semaine d’avril.

IPad iPad 2020

Bien que récemment sorti, l’iPad Pro 2020 d’Apple est déjà en baisse chez les meilleurs détaillants le 27 avril. Trouvez des économies en espèces sur une variété de capacités d’iPad, et achetez un clavier magique à prix réduit chez Adorama avec le code de coupon APINSIDER.

Clavier magique pour iPad Pro 11 pouces 2020: 289 $ (10 $ de rabais)

Clavier magique pour iPad Pro 12,9 pouces 2020: 335 $ (14 $ de rabais)

AirPods, Beats et Bose

Les AirPods Pro d’Apple sont également toujours en vente pour 224,99 $ chez Verizon Wireless, tandis que les AirPods 2 avec étui de chargement sans fil ont chuté à 164,99 $ chez B&H avec une livraison accélérée gratuite dans les États-Unis contigus.

Apple AirPods Pro: 224,99 $ (25 $ de rabais)

Apple AirPods avec étui de chargement sans fil: 164,99 $ (35 $ de rabais)

Vous préférez les écouteurs intra-auriculaires? Les écouteurs sans fil Beats Solo 3 sont actuellement réduits à 159,95 $ chez B&H. Ceux qui recherchent d’autres options de couleur peuvent également trouver des offres sur Amazon pour 169,81 $ à 169,99 $.

Également disponible jusqu’à épuisement des stocks, une baisse de prix de 100 $ sur les écouteurs Bose 700 dans la magnifique couleur Arctic White / Soapstone chez Amazon et Adorama.

AccueilPods

Une autre option dans la catégorie audio, les Apple HomePods qui sont dans de nouveaux emballages en vrac (non-vente au détail) sont en vente pour aussi peu que 204,99 $ chez OWC, une remise de 95 $ sur le PDSF normal et le prix HomePod le plus bas disponible.

