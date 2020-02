NYPD abandonnant les journaux de patrouille en papier pour l’application iPhone

Le 17 février, le Département de police de New York abandonnera la tradition des livres de notes manuscrites en faveur de la documentation d’une patrouille sur une application iPhone personnalisée.

Les carnets de notes, utilisés depuis plus d’un siècle, ont été manuscrits par des officiers. Un officier tiendrait des registres des patrouilles, des arrestations, des déclarations des victimes et des témoins, et même des pauses déjeuner d’un officier. Selon le New York Times, le NYPD opère un changement afin de mieux organiser et accéder ultérieurement aux informations enregistrées.

En passant à une version numérique, le département sera en mesure de rechercher facilement des entrées par date ou mot-clé, plutôt que de rechercher dans des livres physiques. Cela signifie également qu’un officier n’a pas besoin de renoncer à son carnet de notes lorsque les informations sont nécessaires, ce qui permet d’économiser du temps, des déplacements et des efforts.

“Cela nous donne les capacités que nous n’avions pas auparavant, lorsque les livres de notes étaient laissés dans les casiers des officiers et que nous n’avions pas accès à une grande quantité d’informations”, a déclaré le chef adjoint Anthony Tasso.

Les nouveaux livres de notes numériques seront stockés dans les iPhones des officiers, dont NYPD possède environ 37 000. Le NYPD a commencé à utiliser les iPhones en 2015 et les a rapidement trouvés comme une aubaine dans leur vie quotidienne. Les agents peuvent rechercher rapidement les bases de données du service au lieu d’attendre que les répartiteurs radio transmettent des informations importantes.

La nouvelle application, développée par le département, a reçu les commentaires des policiers de NYPD. Il donne aux officiers des champs pour entrer des détails sur les équipes de patrouille, leurs véhicules, les réponses au 911 et d’autres informations.

L’application compensera de nombreux problèmes que présentent les mémos manuscrits, tels que les styles de saisie incohérents et l’écriture illisible. Il empêche également les anciens abus, tels que les agents laissant de l’espace pour ajouter des entrées rétroactivement.

Cela permet au ministère de recueillir ce que le chef Tasso appelle des «données propres». De plus, l’application permettra aux agents de télécharger des photos importantes qui, lorsqu’elles sont liées à des entrées dans l’application, peuvent donner une vue plus globale des situations enregistrées.

Même si de nombreux officiers et chefs de département voient le changement comme une bonne chose, de nombreux officiers ne sont pas tout à fait prêts pour le changement.

“Il y a beaucoup de nostalgie à garder ces journaux”, a déclaré l’officier Michael Ignatz, un vétéran de 14 ans au 90th Precinct. “Je suis un stylo et du papier, donc c’est un grand changement. Pour les plus jeunes, c’est une transition plus facile.”