Obtenez 3% de remise en argent au service au volant de Walgreens avec une carte Apple physique

Pour aider les clients à pratiquer la distanciation sociale pendant la pandémie de COVID-19, Apple étend sa récompense de remise en argent de 3% aux cartes Apple physiques lorsque les utilisateurs passent une commande au volant chez Walgreens.

Généralement réservé aux transactions Apple Card sans contact, le bonus de 3% s’applique aux achats au volant effectués avec une carte Apple physique. Vendredi, Apple a annoncé la promotion dans un e-mail aux détenteurs de la carte Apple.

“Dans un effort pour vous aider à pratiquer la distanciation sociale, vous recevrez désormais 3% de retour avec votre carte Apple en titane lorsque vous utilisez la commande au volant”, indique l’e-mail d’Apple.

En plus des paiements Apple Pay sans contact et de la nouvelle fonctionnalité de carte physique, les clients Walgreens peuvent obtenir une remise en argent de 3% lorsqu’ils paient avec une carte Apple en ligne ou via l’application Walgreens.

Apple s’est d’abord associé à Walgreens pour offrir aux clients de la carte Apple une remise de 3% sur certains articles en septembre. Dans le cadre de l’accord, Walgreens a accepté d’étendre la disponibilité des accessoires Apple tels que les câbles Lightning, les EarPods et les étuis iPhone à 2 600 magasins.

Au-delà de l’Apple Store et d’une poignée de détaillants sélectionnés, les transactions avec la carte Apple permettent aux utilisateurs nets de récupérer 2% sur les achats traités via Apple Pay et 1% sur les cartes physiques.

L’offre Walgreens est valable jusqu’au 30 juin, selon Apple.