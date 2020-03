Offres Mac Pro (jusqu’à 1600 $ de rabais); Station d’accueil CalDigit TS3 Plus 199 $

Aujourd’hui est le dernier jour pour profiter des prix les plus bas jamais enregistrés sur le nouveau Mac Pro d’Apple, avec des remises allant jusqu’à 1600 $ et des moyens d’étendre encore plus vos économies. La station d’accueil CalDigit TS3 Plus est également 80 $ de rabais pendant la zone de transaction B&H d’aujourd’hui jusqu’à épuisement des stocks.

Économies supplémentaires sur Mac Pro

Aujourd’hui est le dernier jour pour se casser offres exclusives sur le tout nouveau Mac Pro d’Apple de 600 $ à 1 600 $ de rabais. Une variété de modèles sont inclus dans la promotion spéciale, de la configuration d’entrée à 8 cœurs d’Apple pour 5 399 $ (600 $ de réduction) à un Mac Pro 16 cœurs chargé avec une carte Afterburner pour 16 999 $ (1 600 $ de réduction).

En plus des remises en espèces, les acheteurs des codes postaux éligibles peuvent obtenir un remboursement instantané de la taxe de vente avec la carte B&H Payboo. Compte tenu du simple coût de ces machines puissantes, des acheteurs bien qualifiés peuvent prolonger les économies de 430 $ à 1360 $ avec Payboo, pour un total total pouvant atteindre 2960 $.

Chaque Mac Pro est également admissible à la livraison gratuite dans les États-Unis contigus pour une livraison facile à votre porte.

Ces offres doivent être activées via les liens de tarification ci-dessous ou dans nos guides de prix Mac Pro à partir d’un ordinateur portable, d’un ordinateur de bureau ou d’un iPad. Nous nous excusons, mais les offres ne peuvent pas être activées dans les applications mobiles pour le moment.

Offres Apple Mac Pro

Mac Pro 8 cœurs (3,5 GHz, 32 Go, 256 Go, AMD Radeon Pro 580X): 5399 $ * (600 $ de rabais)

Mac Pro 8 cœurs (3,5 GHz, 32 Go, 1 To, AMD Radeon Pro 580X): 5799 $ * (600 $ de rabais)

Mac Pro 8 cœurs (3,5 GHz, 32 Go, 1 To, AMD Radeon Pro 580X, Afterburner): 7699 $ * (700 $ de rabais)

Mac Pro 12 cœurs (3,3 GHz, 96 Go, 1 To, AMD Radeon Pro 580X): 7599 $ * (800 $ de rabais)

Mac Pro 16 cœurs (3,2 GHz, 96 Go, 2 To, AMD Radeon Pro Vega II): 11199 $ * (1000 $ de rabais)

Mac Pro 16 cœurs (3,2 GHz, 192 Go, 1 To, 2 x AMD Radeon Pro Vega II, Afterburner): 16999 $ * (1600 $ de rabais)

* Instructions d’activation spéciales

Pour activer les prix réduits, vous devez acheter via les liens de prix spéciaux ci-dessus ou dans notre Mac Pro 8 cœurs, Mac Pro 12 cœurs et Mac Pro 16 cœurs Guides des prix à partir d’un ordinateur portable, d’un ordinateur de bureau ou d’un iPad. Nous nous excusons, mais l’offre ne peut pas être utilisée dans les applications mobiles pour le moment. Besoin d’aide? Envoyez-nous une note à [email protected] et nous ferons de notre mieux pour vous aider.

Station d’accueil CalDigit Thunderbolt 3 sur Deal Zone

B&H a également émis une remise Flash Zone Station d’accueil CalDigit TS3 Plus Thunderbolt 3. Maintenant à 80 $ de réduction, ce qui ramène le prix à 199,99 $ avec la livraison gratuite, cette station d’accueil est équipée de deux ports Thunderbolt 3 bidirectionnels de 40 Gb / s et d’un connecteur DisplayPort 1.2. Il dispose également d’un emplacement pour carte mémoire, d’un port Ethernet, de cinq ports USB 3.0 et plus encore.

Le rabais de 80 $ est valide aujourd’hui seulement (11 mars) jusqu’à épuisement des stocks. [CalDigit TS3 Plus review]

Zone de transactions CalDigit

