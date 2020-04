Oliver Schusser, directeur d’Apple Music, prendra la présidence de Beats

Le président de longue date de Beats, Luke Wood, occupera le poste de président de Apple Music, Oliver Schusser, le 30 avril, selon une note interne à l’entreprise.

Oliver Schusser | Crédit d’image: Billboard

Luke Wood, qui est président et chef de l’exploitation de Beats depuis 2011, quitte Apple. Il remettra ensuite le poste au vétéran d’Apple, Oliver Schusser.

Bien que le changement n’ait pas été rendu public, Eddy Cue avait publié une note interne aux employés d’Apple les alertant du changement à venir.

“L’année dernière, Luke Wood m’a fait part de son désir de faire quelque chose de nouveau”, a déclaré Cue, selon le mémo obtenu par CNET, que le lieu a confirmé plus tard avec Beats. “J’ai apprécié la tête haute afin qu’elle nous permette de planifier cette transition.”

Schusser, qui travaille au sein d’Apple depuis 15 ans, occupera le poste de direction de premier plan chez Beats en mai. En plus de Beats, il continuera de gérer le contenu Apple Music et International.

“Depuis qu’il a commencé à travailler pour Apple Music il y a un peu plus d’un an, Apple Music a connu une croissance régulière sous la direction d’Oliver”, a déclaré Cue dans le mémo. “Il est passionné par la musique et la marque Beats. Il est également passionné par la création d’une culture forte et collaborative avec son équipe.”

Apple a récemment publié une version mise à jour de ses écouteurs Powerbeats 4 avec “Hey, Siri” et une autonomie de batterie plus longue. Cette dernière des alternatives Beats aux AirPods comprend un câble de connexion légèrement repensé entre les écouteurs et l’ajout de la puce H1 d’Apple.

Un nouveau rapport du 16 avril a annoncé que les écouteurs supra-auriculaires d’Apple, longtemps répandus, séparés de la marque Beats, arriveraient bientôt. Ce même compte offre de nouveaux détails sur ce que l’entreprise a semé à ses employés pour les tests.