Oprah se retire d’un documentaire sur les agressions sexuelles à destination d’Apple TV +, le film ne sera pas diffusé sur le service Apple

Oprah Winfrey a déclaré vendredi qu’elle n’était plus attachée à un documentaire de haut niveau sur les inconduites sexuelles dans l’industrie musicale, ajoutant que le film ne ferait pas ses débuts sur Apple TV + comme prévu.

Le PDG d’Apple, Tim Cook et Oprah Winfrey font leurs débuts sur Apple TV +.

Winfrey dans une déclaration au Hollywood Reporter a déclaré qu’elle s’éloignait du documentaire encore sans titre citant des différences créatives avec les cinéastes Kirby Dick et Amy Ziering. Le film, qui devait faire ses débuts au Sundance Film Festival en janvier, suit un ancien cadre musical qui a accusé le titan de l’industrie Russell Simmons de viol.

“J’ai décidé que je ne serais plus producteur exécutif du documentaire The Untitled Kirby Dick et Amy Ziering et qu’il ne serait pas diffusé sur Apple TV +”, a déclaré Winfrey. “D’abord et avant tout, je veux que l’on sache que je crois et soutiens sans équivoque les femmes. Leurs histoires méritent d’être racontées et entendues. À mon avis, il y a plus de travail à faire sur le film pour éclairer toute la portée de ce que les victimes ont enduré, et il est devenu clair que les cinéastes et moi ne sommes pas alignés dans cette vision créative. “

Elle continue en suggérant que Dick et Ziering précipitent l’achèvement du film pour faire une première à Sundance.

“Kirby Dick et Amy Ziering sont des cinéastes talentueux. J’ai beaucoup de respect pour leur mission, mais étant donné le désir des cinéastes de présenter le film au Sundance Film Festival avant de croire qu’il est terminé, je pense qu’il est préférable de se retirer”, a déclaré Winfrey. . “Je travaillerai avec Time’s Up pour soutenir les victimes et les victimes des abus et du harcèlement sexuel.”

Dick a déjà été nominé pour un Academy Award pour Twist of Faith, qui visait à dénoncer les abus sexuels dans l’Église catholique. Le cinéaste a travaillé avec le producteur Ziering sur plusieurs films entourant les agressions sexuelles et le viol, notamment The Invisible War (2012) nominé aux Oscars et The Hunting Ground (2015) nominé aux Emmy Awards.

Apple a obtenu les droits sur le documentaire Simmons en décembre dans le cadre d’un accord plus large avec Winfrey.

Bien que le géant de la technologie n’ait pas fourni un aperçu détaillé du film à venir, une description publiée par Sundance va plus loin et confirme que l’accusé Simmons Drew Dixon est en effet le sujet du documentaire. Comme l’a noté le Hollywood Reporter, Simmons a été accusé d’avoir violé Dixon, qui était cadre du co-fondateur de Def Jam Recordings, dans son appartement en 1995.

Winfrey est toujours à portée de main pour fournir du contenu pour Apple TV + avec une paire de documentaires, l’un couvrant le harcèlement au travail et l’autre sur la santé mentale, et la renaissance de son célèbre club de lecture.