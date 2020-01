Ordinateurs portables MacBook Pro 16 “en vente à partir de 2 149 $, le prix le plus bas jamais enregistré sur le modèle Core i9

La vente agressive de MacBook Pro 16 pouces de B&H Photo se termine bientôt, avec des économies allant jusqu’à 300 $ sur les derniers ordinateurs portables, ainsi que des avantages bonus, tels que des incitations de financement sans intérêt et une livraison gratuite de 2 jours. Achetez bientôt, avant la fin des offres.

Les dernières démarques de MacBook Pro 16 pouces de B&H Photo offrent les prix les plus bas disponibles sur deux configurations de vente au détail populaires. Le premier, le MacBook Pro 16 pouces Core i7 standard d’Apple est actuellement en rabais à $ 2,149. Cette configuration est équipée d’un processeur 6 cœurs à 2,6 GHz, ainsi que de 16 Go de mémoire DDR4 à 2666 MHz, d’un SSD de 512 Go et d’une carte graphique Radeon Pro 5300M (4 Go de GDDR6). Idéale pour les étudiants de niveau collégial qui entrent dans les livres pour le semestre de printemps, ainsi que pour les professionnels, cette machine est de 250 $ de réduction dans votre choix de Silver ou Space Grey avec une livraison gratuite de 2 jours dans les États-Unis contigus.

Ensuite, le MacBook Pro 16 pouces Core i9 hautes performances (modèle MVVK2LL / A). Maintenant en rabais à $ 2,499, cette configuration robuste a du punch avec un puissant processeur 8 cœurs à 2,3 GHz, 16 Go de mémoire et 1 To de stockage SSD. Il propose également une carte graphique AMD Radeon Pro 5500M 4 Go améliorée. À 300 $ de rabais, le prix de 2499 $ est le prix le plus bas jamais enregistré chez B&H pour cette configuration premium.

Les deux systèmes sont également admissibles à aucun financement d’intérêt en cas de paiement intégral dans les 12 mois avec la carte de financement B&H. Ou les acheteurs peuvent économiser sur la taxe de vente entièrement dans les États éligibles avec la carte Payboo de B&H. Idéal pour les clients qui paient le solde rapidement, les économies de taxe de vente avec la carte Payboo peuvent vraiment s’additionner. En moyenne, les acheteurs peuvent économiser de 170 $ à 200 $ de taxes supplémentaires sur les deux configurations de cet article en plus des démarques de caisse.

Notez s’il vous plaît: Les deux offres se terminent à 23 h 59. Eastern le 18 janvier, mais la caisse de B&H ferme au coucher du soleil aujourd’hui (17 janvier) pendant 24 heures, il est donc préférable de recevoir votre commande aujourd’hui pour éviter de manquer les prix réduits.

Si vous recherchez une autre configuration, des réductions sont également disponibles sur tous les autres MacBook Pro 16 pouces, y compris les modèles équipés de 32 Go de RAM. Toutes les offres peuvent être trouvées dans l’AppleInsider Guide des prix du MacBook Pro 16 pouces.

