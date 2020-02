Où va Apple avec les services?

Il semblait que 2019 soit l’Année des services d’Apple – non seulement il en a lancé autant de nouveaux lors d’événements éclaboussants, mais il a également contourné les principales annonces de matériel dans des communiqués de presse exclus. Nous devrons voir comment Apple gère le matériel en 2020, mais cela est certain: Apple n’a pas fini avec les services.

Services Apple. L-R: Apple News +, Apple Card et Apple TV +

En 2019, Apple est vraiment passé d’une entreprise de matériel informatique qui fournit certains services à une entreprise qui est sauvegardée par du matériel informatique. Elle ne recule certainement jamais, mais ce qui est moins certain, c’est ce qu’elle peut ou fera de plus dans ce domaine.

Cependant, vous ne pouvez pas lancer un énorme service sans au moins un indice, surtout quand ce service implique de traiter avec de nombreuses autres sociétés, comme cela s’est produit avec Apple News + et Apple TV +. Même lorsqu’il s’agissait principalement d’une autre entreprise, Goldman Sachs, nous avons vu des indices d’une Apple Card à venir.

Ensuite, il y a également une cohérence dans la façon dont Apple nous présente ces services, comment il les lance pour la première fois.

Maintes et maintes fois, de l’iPhone à la carte Apple, Apple a présenté des produits et services en décrivant d’abord ce qui est actuellement disponible. Ensuite, Tim Cook ou quiconque semble terriblement préoccupé par tous les terribles problèmes de ces offres actuelles. Et ce n’est qu’alors qu’Apple danse la bonne nouvelle et nous dit qu’il a résolu tous les problèmes, qu’Apple a trouvé à lui seul un moyen de fabriquer un produit “saute-mouton” ou un service révolutionnaire.

Typiquement, il a vraiment aussi, ce qui rend cela beaucoup plus efficace qu’un spiel marketing. Mais cela fait partie de l’indice sur ce qui peut suivre.

Apple a besoin d’un marché existant – il n’en crée jamais entièrement un. Il doit être potentiellement rentable, ce qui signifie que beaucoup de gens en ont besoin ou le veulent. Il doit y avoir quelque chose qui signifie qu’Apple peut tirer parti des forces de son entreprise ou du volume d’utilisateurs dont il dispose.

Cela ne peut probablement pas non plus être quelque chose qui pourrait saper les autres entreprises d’Apple. La société a prouvé à plusieurs reprises sa volonté de se couper la gorge, de rendre ses propres produits obsolètes, mais uniquement lorsqu’elle a le remplacement prêt.

Apple est beaucoup moins susceptible de partager ses bijoux, comme le design. Apple pourrait concevoir un fantastique téléphone Samsung, mais vous attendrez plus longtemps que cela se produise pour que les téléphones Android obtiennent des mises à jour logicielles.

Quelle est la prochaine étape pour les services Apple

Donc, s’il y a une feuille de calcul dans le bureau de Tim Cook qui répertorie les services dans lesquels l’entreprise pourrait entrer, alors à part une colonne pour les pommes de douche, elle contient également des lignes consacrées aux problèmes clés.

Marché existant

Problèmes perçus avec les produits existants

Rentable avec une demande abondante

Ne sape pas les services existants d’Apple

Exploite les atouts d’Apple

Lorsque l’on se penche pour la première fois sur ces nouvelles entreprises, ces forces ne doivent pas nécessairement être celles que quiconque sait même qu’Apple a encore. Comme les automobiles.

Apple Arcade est le dernier service de la société – pour l’instant.

Nous savons qu’Apple vise à fabriquer une voiture, il y a tellement de preuves physiques qu’Apple pourrait tout aussi bien lever les mains et dire que vous nous avez, ça s’en vient.

Cependant, la voiture ne sera pas seule – ou peut-être pas le conducteur. Qu’Apple publie ou non une seule voiture ou une sorte de voiture Apple et Apple Car Pro, elle utilisera d’autres produits et services. Un cynique pourrait appeler cela une promotion croisée, mais Apple aura raison de dire que c’est la voiture en combinaison avec d’autres appareils qui la rend imbattable.

Apple va l’écraser avec le covoiturage. Une fois le véhicule en place, l’entreprise n’aurait qu’à concevoir un service basé sur une application pour organiser et organiser le covoiturage.

C’est quelque chose qu’Apple est très, très bon. Si quelqu’un peut créer une excellente application Apple Car, c’est bien Apple.

Bien qu’il y ait une chose pour laquelle Apple est constamment pauvre, et cela n’a rien à voir avec l’intégration des médias sociaux dans ses services. Ping et Connect ne sont que les échecs que nous connaissons.

Soyez certain de cela, cependant. Cette Apple Car va venir avec des applications iPhone et Apple Watch qui feront plus que déverrouiller les portes.

Quoi d’autre doit venir

Nous savons déjà qu’Apple prévoit de produire des émissions de podcast faisant la promotion de sa série Apple TV +. Parallèlement à cela, il y a eu des rumeurs persistantes selon lesquelles l’entreprise ferait ce que Spotify a, et commencerait à proposer des podcasts exclusifs.

Qu’ils soient derrière un mur payant ou gratuits pour les utilisateurs d’appareils Apple, cela semble être une gifle pour Apple. C’est l’entreprise qui a fait l’industrie du podcast, jusqu’à inventer le nom.

Pendant longtemps, les podcasts vivaient sur les systèmes d’Apple et s’il s’agit toujours de la plus grande plate-forme, le podcasting a commencé à se fracturer. Apple pourrait certainement essayer de conserver sa domination en produisant des exclusivités de premier plan, mais nous voudrions être plus clairs sur la façon dont l’entreprise pourrait gagner de l’argent avec cela avant de parier sur cela.

Bien qu’Apple ait toujours soutenu qu’elle ne considère pas l’argent comme son moteur, elle s’en sort très bien financièrement.

Plus récemment et de manière impressionnante, il a profité à la fois de l’Apple Card et d’Apple Pay. Ceux-ci connaissent un tel succès qu’ils illustrent facilement pourquoi Apple veut même être dans les services. Par rapport aux coûts de développement continus du matériel, des services comme ceux-ci sont coûteux à mettre en place et puis, de manière cohérente, aspirent constamment de l’argent pour toujours.

Il ne fait aucun doute que Apple poursuivra ces services financiers. Nous sommes garantis de voir Apple Card s’étendre à plus de pays, par exemple.

Carte Apple

Nous avons déjà vu Apple ajouter un plan de remboursement iPhone à la carte Apple, donc il est loin d’être expérimenté dans les services financiers.

Tête dans les nuages

Il y a un autre domaine qui devrait être une victoire évidente pour Apple. La société a la capacité de devenir un fournisseur de stockage en ligne sur le cloud qui pourrait rivaliser avec Amazon Web Services d’Amazon.

Microsoft, avec une expérience similaire à Apple dans les applications et les services, a déjà attaqué ce marché avec son service Azure. Et en 2019, Apple dépensait lui-même plus de 30 millions de dollars par mois sur AWS.

Il s’agit d’un domaine avec une demande, où sans doute les offres existantes ont des lacunes que les côtelettes de conception d’Apple pourraient battre. C’est un domaine où l’entreprise possède également des atouts indéniables, en raison de son service iCloud.

Cela a eu un début difficile, mais ce qui est maintenant connu sous le nom d’iCloud sous-tend tellement ce que fait Apple aujourd’hui

Pourtant, iCloud est le problème. Il s’agit de la version grand public d’AWS d’Apple, et même en tant qu’utilisateurs professionnels d’Apple, il cible généralement les particuliers ou les consommateurs plus que les autres entreprises.

Apple n’est pas très désireux de rester en arrière-plan tandis que d’autres entreprises gèrent leurs activités sur son service. Ou peut-être que c’est, peut-être que c’est si brillant que nous ne savons tout simplement pas.

Pourtant, les points forts d’Apple résident clairement, fermement, dans les produits de consommation. Une version Apple d’AWS est donc possible, mais nous allons d’abord voir de nouvelles cartes Apple et une nouvelle voiture Apple.

Encore une chose

Plus de services arrivent, et ils seront un mélange de succès géants comme Apple Pay et Apple Music, des échecs comme Ping ou Connect, et des échecs tels que Apple TV +.

Que ce soit parce qu’Apple voit une opportunité pour de l’argent froid et dur, ou simplement parce qu’il adore simplement la simplicité, il y aura encore une chose

Ce sera un abonnement qui vous donnera tout. Certes, un ensemble de services arrive, mais il y a des raisons de penser que le matériel ira de la même manière.

Vous pourriez finir par payer environ 100 $ par mois pour obtenir votre iPhone et tous ces services.

Et c’est en fait une possibilité convaincante. Apple dit depuis longtemps aux développeurs que les abonnements sont l’avenir, mais cela pourrait convaincre tout le monde. Un abonnement Apple à un tarif pour tout est en fait souhaitable, et c’est loin de l’époque où nous détestions tous l’idée de souscrire à quoi que ce soit.

Suivez AppleInsider en téléchargeant l’application AppleInsider pour iOS et suivez-nous sur YouTube, Twitter @appleinsider et Facebook pour une couverture en direct de dernière minute. Vous pouvez également consulter notre compte Instagram officiel pour des photos exclusives.