Out on Television ‘, une tournée bien éditée de l’histoire de la télévision LGBTQ

La nouvelle série en cinq parties “Visible” combine des têtes parlantes bien-aimées avec une montagne de clips pour livrer une histoire bien racontée de progrès et de représentation.

Visible d’Apple TV +: à la télévision

Avec Visible: Out on Television, Apple TV + saute pour la première fois dans la sphère des docuseries télévisées originales en plusieurs parties. La série en cinq parties examine les six dernières décennies de représentation à la télévision pour les personnes LGBTQ. Bien que la série ne crée pas une tonne de nouveaux terrains en termes d’histoires qu’elle raconte, elle compense cela avec une grande quantité de séquences d’archives bien assemblées et en mettant tout cela en un seul endroit.

Les cinq épisodes – dont nous avons tous vu cinq – ont été réalisés par le documentariste Ryan White, qui est l’un des quatre producteurs exécutifs, avec Jessica Hargrave, l’acteur de My So-Called Life Wilson Cruz et l’actrice / comédienne Wanda Sykes. Les épisodes présentent un who’s who virtuel des célébrités LGBTQ en tant que têtes parlantes, y compris Cruz, Sykes, Ellen DeGeneres, Anderson Cooper, Andy Cohen, Sara Ramirez, Caitlyn Jenner, Bruce Vilanch, Billy Porter et bien d’autres. Ils racontent leurs propres histoires tout en partageant, dans de nombreux cas, leur réaction aux moments décisifs de la télévision qui ont eu lieu avant de devenir célèbres.

Chaque épisode a un narrateur différent: l’hôte / activiste Janet Mock, la comédienne Margaret Cho, l’actrice Asia Kate Dillon, l’acteur Neil Patrick Harris et l’écrivain / producteur Lena Waithe. Ce choix est en quelque sorte curieux, car les narrateurs ne sont pas présentés au début de chaque épisode, ils ne sont pas spécifiquement associés aux sujets abordés dans leur épisode particulier et tous les cinq apparaissent également dans d’autres épisodes. Le seul moyen pour le spectateur de dire à cette personne est le narrateur, en plus d’avoir cliqué sur sa photo au début de l’épisode, c’est s’il arrive à reconnaître la voix de cette personne.

Oprah Winfrey, malgré la chute récente de son autre projet Apple, apparaît à plusieurs reprises. Elle est vue comme une tête parlante, dans le célèbre épisode d’Ellen et dans diverses séquences de personnages célèbres qui lui sont venus dans des interviews d’archives.

Si l’objectif de la série était de raconter l’histoire en profondeur de la façon dont la représentation des personnes LGBTQ à la télévision s’est développée et améliorée au fil du temps, tout en fournissant une archive presque complète de séquences importantes sur le sujet, alors Visible: Out on Television est vraiment un succès.

Bien que la durée de cinq heures puisse sembler intimidante, la quantité de séquences collectées ici justifie la durée, et on n’a jamais l’impression que les cinéastes remplissent les choses afin de justifier la durée. Il est difficile d’imaginer un sujet aussi vaste qui ne prend, disons, que deux heures. La série est structurée un peu comme ces vieux spectacles de VH1 We Love des années 80, qui ont tous pris dix heures pour raconter l’histoire de chaque décennie. Il est également clair qu’il était important pour les cinéastes d’être très inclusifs vis-à-vis des personnes de couleur, mais aussi des personnes trans, en racontant ces histoires.

À propos de Visible: Out on Television

Janet Mock, narratrice du premier épisode d’Apple TV + «Visible: Out on Television»

Le sujet de Visible: Out on Television, qui a été annoncé à la fin de l’année dernière, jette un large filet, qui apporte non seulement des sitcoms et des drames, mais aussi des talk-shows de fin de soirée et même des informations télévisées.

Racontés dans un ordre chronologique approximatif des années 60 à nos jours, les cinq épisodes de Visible: Out of Television racontent un récit cohérent des changements massifs dans la façon dont les personnes LGBTQ ont été dépeintes à la télévision au fil des décennies. En 1994, par exemple, le savon de nuit Melrose Place a été contraint de retirer un bref baiser gay d’un épisode. Deux décennies plus tard, les personnes LGBTQ étaient non seulement au centre des séries télévisées, mais en étaient aussi créativement responsables derrière la caméra.

Le premier épisode, “The Dark Ages”, revient sur les débuts de la représentation LGBTQ, dans lesquels les acteurs et parfois même les personnages étaient gardés dans le placard. C’est efficace, malgré un peu de saut. Plus amusant, nous apprenons que l’homosexualité de l’acteur de longue date de Perry Mason, Raymond Burr, était un secret si bien gardé que même certaines des célébrités interviewées pour la série n’étaient pas au courant.

Le deuxième épisode, “Television as a Tool”, se déplace vers les années 1970, et le point culminant est une discussion étonnamment approfondie de la sitcom Three’s Company. Le spectacle a été construit sur la base du protagoniste féministe Jack Tripper (John Ritter) disant faussement à son propriétaire qu’il était gay afin qu’il soit autorisé à vivre avec deux femmes.

L’épisode le plus important de la série est probablement le troisième, “L’épidémie”, qui traite des profondeurs de la crise du sida dans les années 80 et 90, à la fois dans la façon dont les médias l’ont couverte et comment l’industrie du divertissement a réagi. Cela montre comment les séries télévisées des années 80 comme The Golden Girls et Designing Women étaient des pierres de touche de divertissement pour les hommes gais pendant cette période, en partie en raison de la façon dont ces acteurs représentaient la famille choisie. Cette partie de la série est particulièrement puissante, car cette époque a clairement été si formatrice pour tant de personnes interrogées.

L’amour moderne

Le quatrième épisode, “Percée”, passe aux années 1990. Il passe environ 15 minutes sur l’histoire d’Ellen DeGeneres à la fois dans son émission et dans la vie réelle en 1997, puis explique comment les personnages LGBTQ ont commencé à occuper le devant de la scène dans des séries telles que Will & Grace, The L Word, Queer as Folk, Noah’s Arc, et plus encore. Il trace une ligne droite, comme l’a fait le vice-président de l’époque, Joseph Biden, dans une célèbre interview de Meet the Press, de la popularité de Will & Grace à l’acceptation croissante et, éventuellement, à la légalisation nationale du mariage homosexuel. L’histoire d’Ellen a été racontée à plusieurs reprises auparavant, mais Visible a demandé à DeGeneres de donner une nouvelle interview fournissant un recul actuel sur cet épisode.

Le dernier épisode se penche sur les 15 dernières années, alors que la représentation trans a augmenté, et les personnages et créateurs LGBTQ sont devenus de plus en plus présents à mesure que le contenu en streaming prolifère, de Glee à Pose en passant par RuPaul’s Drag Race. Si quoi que ce soit, la quantité considérable de contenu présenté montre les progrès accomplis depuis l’époque de Perry Mason.

L’humoriste Margaret Cho, l’une des narratrices de «Visible: Out on Television» d’Apple TV +

À l’exception de l’étranger de style Paul Lynde sur American Dad, aucune attention n’est portée aux personnages animés LGBTQ. Qu’est-il arrivé à Waylon Smithers des Simpsons, à Big Gay Al de South Park ou à la courte série de dessins animés de Showtime Queer Duck? Avec sa longueur considérable, Visible n’a pas laissé grand-chose, mais cette omission est quelque peu flagrante.

Et bien qu’il y ait eu beaucoup de torts à la main sur Apple TV + insistant pour que ses émissions originales restent familiales, Visible comprend quelques clips de brève nudité, en particulier pendant un segment du quatrième épisode sur les scènes de sexe de la série Showtime du début des années 2000. Queer as Folk, et à quel point ils étaient controversés à l’époque.

Sortie en février

L’actrice Asia Kate Dillon, l’une des narratrices d’Apple TV +’s Visible: Out on Television

Prévu pour la Saint-Valentin, plutôt que d’attendre le mois de la fierté en juin, Visible: Out on Television fera ses débuts les cinq épisodes le 14 février. C’est un must pour tous ceux qui s’intéressent à ces questions, ainsi qu’à ceux qui sont simplement intrigués par le dernier demi-siècle. de l’histoire de la télévision.

Mis à part le documentaire The Elephant Queen, qui était une acquisition du festival du film, Visible: Out on Television représente l’incursion initiale d’Apple TV + dans la programmation non fictionnelle longue. Cela montre qu’Apple est suffisamment attaché au formulaire pour autoriser des quantités massives de séquences d’archives, tout en garantissant la participation de grands noms afin d’examiner un sujet en profondeur. Visible indique un grand potentiel pour le contenu documentaire d’Apple TV +.