OWC ThunderBay 8 offre jusqu’à 128 To de stockage sur Thunderbolt 3

Le spécialiste de la mise à niveau Mac OWC a mis à disposition son appareil de stockage équipé de ThunderBay 8 Thunderbolt 3, offrant à ceux qui ont une capacité de stockage élevée une solution compacte et de bureau pour résoudre le problème.

Annoncé pour la première fois au CES en janvier, le ThunderBay 8 est un périphérique de stockage local qui peut offrir de grandes quantités de capacité. Destiné aux éditeurs vidéo et à ceux qui ont des besoins de stockage élevés, l’appareil est capable de stocker jusqu’à 128 téraoctets de données sur huit disques de 2,5 ou 3,5 pouces, plus que les versions antérieures comme le ThunderBay 6.

Connecté sur ses deux ports Thunderbolt 3, le ThunderBay 8 peut être connecté en guirlande avec cinq autres unités pour des besoins de stockage encore plus élevés. Une connexion DisplayPort 1.2 est également possible via l’appareil, qui peut alimenter un écran 4K.

Bénéficiant de la connexion, des vitesses de transfert «réelles» allant jusqu’à 2 586 Mo / s pour l’écriture de données sont possibles sur l’unité, et jusqu’à 2 551 Mo / s pour la lecture à partir de volumes embarqués. SoftRAID est inclus pour fournir des volumes RAID 0 et 1 flexibles, avec d’autres configurations RAID possibles, y compris RAID 4, 5, 1 + 0, 6 et 6+.

OWC affirme que le ThunderBay 8 est prêt pour le déploiement, avec des solutions préconfigurées qui ont subi plusieurs heures de rodage disponibles. Il est également plug-and-play sans avoir besoin de pilotes supplémentaires, avec des plateaux de libération équipés d’une vis à oreilles pour des échanges de disques rapides.

Le stockage est emballé dans une enceinte compacte mesurant 10,2 pouces sur 9,4 pouces sur 7,1 pouces et pesant 16,1 livres à vide. Pour plus de sécurité, le panneau avant est verrouillé avec une clé, tandis que l’arrière a une fente de sécurité pour attacher le boîtier en place.

OWC vend le ThunderBay 8 à partir de 699,99 $ pour le boîtier seul, avec des versions équipées de disques allant de 1219,99 $ pour 16 téraoctets, passant à 5299,99 $ pour l’option 128 téraoctets. Des alternatives sont également disponibles, notamment des disques durs d’entreprise et des versions mises à niveau de SoftRAID.