Paramount prépare une version antérieure d’iTunes du film ‘Sonic’

Paramount Pictures suit d’autres grands studios pour rendre les nouveaux films disponibles numériquement plus rapidement pendant la pandémie de coronavirus, en mettant “Sonic the Hedgehog” en vente via iTunes et d’autres services fin mars.

Annoncé vendredi, le film mettant en vedette la célèbre mascotte du jeu vidéo Sega sera disponible à l’achat à partir du 31 mars. Le film coûtera 19,99 $ à l’achat et est répertorié comme disponible en précommande sur l’iTunes Store.

Le film fait son chemin vers les plateformes numériques relativement rapidement après sa sortie initiale, rapporte Variety, sa vente aux utilisateurs à domicile ayant lieu seulement 46 jours après sa sortie en salles.

Il suit également des initiatives similaires de Disney et Universal pour rendre certaines de leurs sorties théâtrales actuelles disponibles à la location à domicile, bien que le film “Sonic” soit vendu directement plutôt que loué. Les studios tentent de compenser les effets de la pandémie de coronavirus sur les ventes de billets de théâtre en proposant des films disponibles à l’achat à domicile plus tôt.

Les locations de films et les achats sur l’iTunes Store ou l’application Apple TV peuvent être consultés sur plusieurs appareils, y compris les iPhones, les Mac et l’Apple TV, ainsi que certains téléviseurs intelligents et d’autres matériels.

“Sonic the Hedgehog” a jusqu’ici bien performé pour un film sur le thème du jeu vidéo, gagnant 146 millions de dollars aux États-Unis et 306 millions de dollars dans le monde, ainsi que 70 millions de dollars lors de son lancement le week-end de la journée des présidents. Le film est considéré comme le film de jeu vidéo le plus rentable de l’histoire du box-office américain.

Les sorties physiques du film sur Blu-ray commenceront le 19 mai.