Pas de WSJ, Apple n’est pas coincé en Chine

Après des années de faux rapports qui ont démontré un manque total de compréhension de la chaîne d’approvisionnement d’Apple ou même de la valeur de son expertise opérationnelle, Tripp Mickle du Wall Street Journal est de retour, cette fois avec une histoire sur la folie d’Apple de s’appuyer sur la fabrication chinoise et à quel point son sort est désespérément désespéré, en raison de l’épidémie de coronavirus. Il a tort, voici pourquoi.

Shenzhen, en Chine, est passée d’un village endormi en 1980 à une immense métropole manufacturière

Une fausse histoire de fabrication

Mickle, avec le co-auteur Yoko Kubota, imagine dans la vie l’idée qu’Apple, dirigée par son directeur général Tim Cook, a comploté stupidement pour établir toute sa fabrication en Chine, et est maintenant désespérément aux prises avec cette décision fatidique et n’a aucune capacité de se déplacer production ailleurs. Pourtant, chaque morceau de ce trope fatigué est incorrect.

L’article, “Tim Cook et Apple Bet Everything on China. Then Coronavirus Hit”, fait écho au rapport de cliché déjà publié ailleurs en suggérant de façon spectaculaire que la seule option d’Apple maintenant est de “se sevrer de la Chine”, quelque chose qui est tout simplement “trop ​​difficile à entreprendre.” Quel cornichon, si c’était vrai! Mais ce n’est pas. La pièce de Mickle expose de manière sélective les faits, mélange les erreurs et omet des détails qui pourraient révéler tout son récit.

Plus bizarrement, plutôt que de rapporter la réalité de l’histoire d’Apple en Chine et les résultats réels de la stratégie opérationnelle de l’entreprise au cours des vingt dernières années, Mickle invente plutôt la fiction banale que Cook a joué et perdue. Comme c’est dramatique! Et aussi fictif.

Le Wall Street Journal affirme que lorsque Cook est arrivé chez Apple en 1998, la société “dépendait de ses propres usines de fabrication aux États-Unis”, mais ensuite, “suivant les pratiques de Dell, Compaq et d’autres marques d’ordinateurs, il [Cook] commencé à sous-traiter à des fabricants sous contrat en Asie. “Ce n’est tout simplement pas vrai du tout.

Usine Mac d’Apple à Milpitas, Californie, vers 1984.

Apple a déjà travaillé, dans les années 1980, pour concrétiser le rêve de Steve Jobs de construire des usines automatisées pour la fabrication de Mac aux États-Unis. Mais ces tentatives ont échoué de façon désastreuse. En 1992, Apple avait fermé son expérience d’usine à Milpitas, en Californie. C’est le successeur de Jobs, Jean-Louis Gassee, qui a évalué les perspectives d’Apple de construire au niveau national et a conclu qu’il serait impossible de construire des ordinateurs aux États-Unis simplement parce que «nous n’avons pas de culture de fabrication: c’est-à-dire le substrat, la scolarité , les apprentis, les sous-traitants. “

Ce n’était pas parce que la main-d’œuvre était trop chère – l’usine était de toute façon largement automatisée. C’était parce que l’Amérique ne disposait d’aucune infrastructure nécessaire pour soutenir la fabrication moderne et de haute technologie, et n’avait pas la volonté politique d’investir dans la construction ou dans la formation d’une main-d’œuvre d’experts en outillage et de matrices et d’autres compétences en ingénierie capables de soutenir la fabrication à grande échelle de précision dispositifs. Mais cela ne s’est pas produit en 1998; il était bien établi en 1992. En dehors d’Apple, Jobs a également travaillé de manière indépendante pour construire sa propre usine américaine de machines NeXT, qui a également fermé ses portes en 1993.

Mickle n’a commencé à écrire sur Apple qu’il y a cinq ans, mais ce sont des faits établis et bien documentés qui ne sont pas controversés. Déployer une histoire qui affirme clairement qu’Apple a déplacé sa fabrication en Chine en 1998 parce que Cook était un homme de jeu est soit un rapport sérieusement bâclé, soit une tentative malveillante de fabriquer un mensonge capable de supporter d’autres mensonges. Sur la base des mensonges accumulés au-dessus, il semble clair que cette maturation de l’histoire a été faite exprès pour suggérer que Cook a presque à lui seul conçu le changement de fabrication hors des États-Unis, ce qui est complètement, ridiculement faux.

La Chine avait investi dans le développement des bases de la fabrication dans ses zones économiques spéciales telles que Shenzhen au début des années 80, plus de vingt ans avant que l’iPod ne soit fabriqué. Les États-Unis ne l’ont pas fait, et les quelques entreprises américaines de haute technologie qui ont tenté de créer elles-mêmes la fabrication américaine sans investissement du gouvernement ont échoué.

“Cook et Apple” n’a pas misé sur la Chine. L’Asie était la seule véritable option pour la fabrication de haute technologie à haut volume au début des années 1990. Cook a joué le seul jeu disponible, et son expertise opérationnelle a abouti à ce qu’il reste un très grand fabricant d’électronique grand public aux États-Unis. Si Apple avait continué d’essayer de construire des Mac aux États-Unis, il n’y aurait jamais eu d’ère iPod, l’iPhone ne serait pas arrivé, et nous nous retrouverions avec des téléphones portables Linux fabriqués en Chine et de terribles tablettes Microsoft Tablet de Taiwan.

Une fausse histoire d’opérations

Dans les deux premiers paragraphes seulement, le dernier morceau du Wall Street Journal de Mickle expose l’idée qu’une arrogance stupide au sommet de la direction d’Apple a non seulement créé “la dépendance du géant de la technologie à l’égard de la Chine”, mais que “les cadres supérieurs ont repoussé l’idée” pour enquêter même sur la construction d’usines ailleurs, ce qui a pour résultat «un personnel frustré» et des «investisseurs énervés», ainsi que la situation actuelle de souffrance des interruptions de coronavirus.

La pièce a évoqué la question de COVID-19 comme le “troisième revers majeur d’Apple en autant d’années, y compris les retombées des tensions avec les États-Unis, notamment les tarifs et les ventes d’iPhone plus lentes que prévu dans le pays”.

Quiconque ayant la moindre compréhension des opérations ou même une simple gestion de produits devrait rire de l’idée qu’un “revers par an” soit un problème pour la plus grande entreprise technologique mondiale. Il semble difficile d’imaginer que le réseau mondial des opérations d’Apple connaîtrait un seul jour sans qu’une sorte de “revers” significatif ne se produise.

Les «revers» sont la raison même pour laquelle les entreprises ont des employés et des dirigeants. Résumer les trois dernières années d’Apple de construire près d’un quart de billion de dollars de matériel chaque année, principalement en Chine, comme impliquant seulement un trio de “revers” est simplement simpliste.

Le WSJ a embauché un rédacteur sportif avec peu d’expérience dans l’industrie de la technologie pour interpréter la chaîne d’approvisionnement mondiale d’Apple

Mais incroyablement, cet arrogant agitation des doigts – embarrassant ignorant à quel point il est ignorant – vient de la même personne qui, il y a quelques mois seulement, réprimandait Apple pour s’occuper des opérations, et exhortait plutôt la société à s’éloigner de ses vraies racines dans la conception de produits fantaisistes et la pure invention technologique.

Pas plus tard que l’été dernier, Mickle a impitoyablement contribué au départ de Jonny Ive d’Apple, écrivant de façon dramatique qu’il “cimente le triomphe des opérations sur le design chez Apple”, tout en affirmant également que je suis parti en partie en raison d’une “frustration” que la carte d’Apple était “de plus en plus”. peuplé d’administrateurs ayant des antécédents en finance et en opérations plutôt qu’en technologie. “

Comment écrire avec un mépris total des opérations, puis faire demi-tour et chercher à dépeindre Apple comme incompétent sur le plan opérationnel, incapable d’anticiper les problèmes, refusant de diversifier ses opérations et maintenant complètement bloqué sans options car la seule véritable option disponible est un départ complet et total de Chine, ce qui est clairement impossible!

Et en particulier, comment rédige-t-on ce bain de bouche total après avoir entendu Cook lui-même qu’il n’y a vraiment pas de problème en Chine et que les “revers” sont exactement quelles opérations sont censées gérer? C’est le travail de Cook, avec toute l’équipe d’experts des opérations qu’Apple emploie dans le monde! S’il n’y avait pas de «revers», Apple pourrait bien être une entreprise de design comme Mickle l’a imaginé il y a quelques mois.

Mickle a inclus une citation de Cook, tirée d’une récente interview avec Fox Business Network, qu’il a introduite en disant: “Cook continue de minimiser la nécessité de changer considérablement la chaîne d’approvisionnement d’Apple”, qui est en quelque sorte une projection de Mickle travaillant si dur pour “jouer le besoin” de changer considérablement la chaîne d’approvisionnement d’Apple.

Qui en sait plus sur les besoins de la chaîne d’approvisionnement d’Apple, l’homme qui a dirigé les opérations d’Apple avec précision pendant des années, puis est devenu son directeur général alors qu’il conquit le monde de la technologie, ou l’écrivain du Wall Street Journal qui, à maintes reprises, a prédit à tort, année après année, que la prochaine iPhone allait être un désastre “décevant” en raison de son incapacité à comprendre une rumeur de chaîne d’approvisionnement chuchotée par quelqu’un qu’il croyait naïvement “familier avec la question”?

En janvier, Mickle vient de rédiger un article qui affirmait “Apple a été dirigé vers un marasme. Puis il a eu l’un des plus grands rassemblements de l’histoire”, une sorte d’admission rétrograde que sa projection et ses perspectives sur Apple étaient complètement fausses, mais qu’il n’est même pas bien pourquoi.

Mickle a finalement noté dans son dernier article que Cook a en fait souligné que “les événements imprévisibles sont une facette des affaires modernes” et que “l’équipe des opérations d’Apple a déjà surmonté des tremblements de terre, des tsunamis et d’autres défis”. Cook a également décrit à plusieurs reprises COVID-19 comme un problème temporaire sur lequel la société travaille, un contraste frappant avec le battage médiatique axé sur les médias, suggérant qu’Apple ne fabriquera plus jamais un autre iPhone et qu’il n’y aura plus personne debout pour acheter un.

Beaucoup ont oublié qu’Apple a construit l’iPad 2 malgré la destruction massive de sa chaîne d’approvisionnement lors du tsunami de 2012 au Japon

Comme AppleInsider l’a noté le mois dernier, cela incluait la catastrophe de 2011 au Japon qui a dévasté la chaîne d’approvisionnement de l’iPad 2 – au-delà de la tragédie de milliers de morts et des turbulences économiques massives au centre des partenaires de composants critiques d’Apple. Peu de clients ont même remarqué une interruption de l’iPad 2 alimenté par A5, car les opérations d’Apple sous Cook ont ​​pu rapidement adapter et développer la tablette de deuxième génération au milieu d’une concurrence féroce de Microsoft, Google, Amazon, Samsung, Motorola, Nokia, Blackberry et bien d’autres les fabricants de tablettes qui étaient moins équipés pour gérer opérationnellement une entreprise de tablettes.

“La question pour nous est”, a déclaré Cook la semaine dernière concernant la Chine et COVID-19, “était la résilience là-bas ou pas? Et devons-nous apporter quelques changements? Mon point de vue ici aujourd’hui est que s’il y a des changements, vous ‘ re parler d’ajuster certains boutons, pas une sorte de changement fondamental en gros. “

Une fausse histoire de non diversification

Mickle est immédiatement revenu à son argument bizarre selon lequel Apple avait désespérément besoin de quitter le navire en Chine, tout en essayant également d’établir que cela serait tout simplement impossible. Pour encadrer cette situation absurde de destin désespéré, le Wall Street Journal a organisé un défilé d’experts et publié des citations présentées sans suffisamment de contexte pour déterminer si elles parlaient même d’Apple.

Burak Kazaz, “professeur à la chaîne d’approvisionnement de l’université de Syracuse et ancien chercheur à International Business Machines Corp”, a déclaré que “aucun cadre supérieur n’admettra dans un forum public: nous aurions dû penser à [the vulnerability to China] Mais à partir de ce moment, il n’y a plus d’excuses. ”

Pourtant, Apple a clairement et incontestablement “pensé” aux risques liés à la Chine. Mickle affirme même qu’Apple étudie ses options depuis de nombreuses années, tout en dissimulant des faits clés à ses lecteurs.

Les efforts d’Apple incluent la collaboration avec son partenaire Foxconn, basé à Taïwan et non en Chine continentale et exploitant des usines dans le monde entier, pour développer la capacité de fabrication dans des pays comme le Brésil, où Apple a commencé à fabriquer des iPhones et des iPads pour le marché intérieur en 2012. Mickle n’a pas t même mentionner cela.

Apple a également travaillé à développer la capacité de fabrication en Inde depuis au moins 2017. Comme le Brésil, l’Inde a travaillé à la fois pour encourager la production locale et pour taxer les importations pour pousser Apple et d’autres à investir sur le marché intérieur. Plutôt que de décrire correctement les efforts d’Apple en Inde, Mickle ne l’a présenté que comme un échec qui a tenté de construire l’iPhone 11 mais a abandonné.

La réalité est qu’Apple a construit une série de modèles d’iPhone en Inde, y compris l’iPhone XR, et en construit suffisamment pour servir à la fois le marché intérieur et exporter vers l’Europe. C’est un autre fait qui mine son récit largement fictif, donc il est juste laissé de côté.

Mickle mentionne les efforts d’Apple pour construire des AirPods Pro au Vietnam, en utilisant deux sous-traitants chinois existants qui ont déjà des usines là-bas. C’est une triste contradiction de sa théorie selon laquelle il est tout simplement impossible pour Apple de construire ailleurs.

Il mentionne également les efforts d’Apple pour assembler des unités Mac Pro aux États-Unis, mais Mac Pro est une production à petite échelle. Apple ne vendra pas des dizaines de millions de modèles de Mac Pro chaque trimestre, donc l’assemblage aux États-Unis pour la demande intérieure est plus une commodité et un exercice de planification plutôt qu’un virage vers la fabrication en dehors de la Chine.

De plus, toute personne “familiarisée” avec les opérations d’Apple serait consciente qu’Apple assemble certains Mac aux États-Unis depuis de nombreuses années, en particulier pour accueillir des machines sur mesure. La seule chose “nouvelle” sur le fait que le Mac Pro soit “de fabrication américaine” est qu’Apple a commencé à le vanter en 2013 pour détourner une partie de la critique de la réalité selon laquelle la fabrication en série est difficile à faire en dehors de la Chine. Et certainement, l’idée qu’Apple construit des Mac Pros aux États-Unis depuis sept ans rend très difficile de prétendre qu’il est impossible de construire quoi que ce soit en dehors de la Chine, contredit par les dirigeants d’Apple, ou tout simplement une idée qu’Apple n’a jamais même envisagée stupidement. .

Une fausse histoire du succès de Samsung

Le Wall Street Journal a également opposé Apple à Samsung, suggérant que Samsung a mieux réussi à sortir de Chine. La réalité est que Samsung est basé en Corée du Sud et exploite une variété d’usines dans son propre pays. Contrairement aux États-Unis, la Corée du Sud a, comme la Chine, investi dans la fabrication nationale et soutient directement ses entreprises locales, offrant des taux d’imposition plus bas et même échappe aux avantages de la prison pour les cadres de Samsung reconnus coupables de crimes.

Le fait que Samsung a récemment fermé une usine en Chine est davantage lié à l’incapacité de Samsung à concurrencer les fabricants de téléphones domestiques bon marché vendant également des Androïdes de base. Sortir de Chine n’était pas une décision intelligente de Samsung; c’est le résultat de son incapacité à défendre ses affaires en Chine. Apple est resté un grand vendeur de téléphones en Chine, ainsi que de nouveaux Macs, iPads et autres matériels en forte croissance, un autre fait que Mickle n’a pas envie de mentionner.

Au lieu de cela, Mickle décrit le succès singulier d’Apple en tant qu’entreprise américaine pénétrant en Chine et vendant avec succès des produits comme une terrible malédiction. “Apple a grandi pour dépendre de Foxconn pour fabriquer des appareils et des consommateurs chinois pour les acheter”, a-t-il écrit, comme si l’un de ces problèmes était désespéré et qu’Apple devait éviter.

Il ne fait aucun doute que l’utilisation par Apple des capacités de fabrication massives de la Chine, soutenues par une vaste population de travailleurs et de techniciens qualifiés et expérimentés, a connu un succès fantastique. Il ne fait également aucun doute que cela n’aurait pas pu se produire aux États-Unis.

En fait, Google lui-même l’a prouvé en appliquant tous ses talents et ses budgets illimités pour mettre en place la fabrication américaine d’Androïdes de marque Motorola, pour voir presque toute l’opération flop presque immédiatement, entraînant des licenciements et la destruction d’une autre grande marque américaine . Il a vendu Motorola à Lenovo en Chine et a depuis lors décidé de concevoir et de construire ses téléphones Pixel à Taiwan.

Cela n’a attiré pratiquement aucune critique de la part des mêmes personnes qui semblent vraiment contrariées par une entreprise qui construit ses produits «conçus en Californie» à l’étranger.

Après avoir exposé divers faits sur les raisons pour lesquelles d’autres pays en développement en dehors de la Chine ne sont pas actuellement capables du type de fabrication de masse nécessaire pour produire des volumes massifs des derniers iPhones, Mickle soupire alors de façon dramatique qu’Apple construira à nouveau son prochain iPhone 12 en Chine, comme s’il n’avait même pas lu son propre morceau. Il ne devrait pas, c’est terrible.