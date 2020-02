Patent Troll cible Apple dans une affaire de contrefaçon de brevet sur écran tactile

Un troll de brevets tristement célèbre a refait surface et poursuit Apple et bien d’autres pour la contrefaçon de quatre brevets portant sur des claviers capacitifs et des capteurs utilisés dans l’iPhone 11, l’iPad Pro de troisième génération et des produits similaires par d’autres fournisseurs comme Microsoft et Samsung.

Deux des brevets en question concernent diverses fonctions des claviers capacitifs. Plus précisément, ils affirment qu’Apple a utilisé leur technologie de clavier dans la conception de l’iPhone 11. Ils affirment que leurs brevets de clavier ont été enregistrés en octobre 2010 et mars 2011.

Les deux autres se concentrent sur les capteurs de proximité et tactiles et, selon Neodron, existent illégalement dans l’iPhone 11 d’Apple et l’iPad Pro 12,9 pouces de troisième génération. Les brevets sur les capteurs de proximité et les capteurs tactiles ont été déposés auprès de l’office des brevets des États-Unis en juin 2014 et juin 2016 respectivement.

Neodron avait également ouvert des poursuites contre Amazon, ASUS, LG, Microsoft, Sony et Samsung le même jour, impliquant les mêmes brevets.

Neodron, une société écran irlandaise créée à la fin de 2018, a fait les manchettes des entreprises technologiques dans le passé. En 2019, ils avaient affirmé que la plupart des grandes sociétés d’électronique grand public, telles qu’Amazon, Dell, HP et Samsung, avaient enfreint de nombreux brevets.

L’acte, souvent appelé «brevetage», implique des acteurs qui achètent des brevets bon marché en vrac et les recherchent pour tout concept similaire pouvant exister dans une technologie rentable et bien connue produite par de grandes entreprises. Les trolls des brevets tentent alors de manipuler le droit des brevets dans l’espoir d’obliger les entreprises à payer un gros règlement.

Selon le Washington Times, si Neodron avait remporté son procès en 2019, ils auraient été en mesure d’interdire 80% des tablettes Android et 97% des smartphones Android premium si les entreprises n’étaient pas disposées à poney.

Les brevets dans ce nouveau cas ont été achetés auprès d’Amtel Corporation, qui avait été acquis par Microchip Technology en 2016.

Apple a longtemps parlé ouvertement de la cible sur son dos. En janvier, Apple avait exhorté le commissaire de l’Union européenne à prendre des mesures contre les trolls des brevets. Ils avaient fait valoir qu’il était trop coûteux – en temps et en argent – d’être traîné devant les tribunaux pour des questions frivoles.

Neodron Versus Apple de Mike Wuerthele sur Scribd