Piper Sandler rejoint le chœur post-bénéfice et augmente l’AAPL à 343 $

En se concentrant moins sur les bénéfices à succès de mardi et plus sur le potentiel de l’iPhone 5G 5G, Piper Sandler a également augmenté son objectif de cours des actions Apple.

Beats Solo Pro d’Apple dans la division des affaires portables, avec un iPhone 11

Dans une note vue par AppleInsider, Piper Sandler, Michael Olson, a récapitulé le trimestre d’Apple de 91,8 milliards de dollars, avec un œil sur l’avenir. Bien qu’il y ait une lacune mineure, Olson voit de grands jours pour Apple.

“Les revenus de l’iPhone de 56 milliards de dollars étaient supérieurs à ceux de la rue à 51,4 milliards de dollars. En dehors de l’iPhone, les services étaient légèrement en dessous du consensus, Mac était en ligne, l’iPad était en deçà du plan et les appareils portables étaient conformes aux attentes”, écrit Olson. “Les prévisions de revenus pour le trimestre de mars sont supérieures de 4% au consensus, car la société observe une trajectoire plus favorable pour l’iPhone et une force continue pour les générateurs de revenus non liés à l’iPhone

Cette lacune, comme l’a souligné Olson, est la très légère décélération d’Apple dans la croissance des services. Olson considère que la croissance de 17% enregistrée pour le trimestre de vacances, contre 18% pour le trimestre de septembre, mérite d’être notée. Cependant, le léger ralentissement de la croissance des services est quelque peu compensé par la marge brute des bénéfices des services à 64,4%, contre 62,8% au même trimestre de l’année précédente.

Sinon, Olson voit un grand potentiel dans l’iPhone 5G 5G. Olson estime que le lancement de la connectivité 5G dans l’iPhone entraînera des mises à niveau, d’autant plus que les États-Unis continuent de développer le réseau et que des applications non spécifiées qui ont besoin de la technologie commencent à frapper l’App Store. En conséquence, le modèle Piper Sandler a une croissance des revenus de 5% sur 12 mois pour l’iPhone au cours de l’exercice 2021 qu’il n’avait pas auparavant.

Un programme amélioré de rachat d’actions est également prévu pour 2020 et 2021. Alors qu’Apple n’en discutera pas avant la fin du trimestre de mars, Olson voit l’augmentation de la trésorerie disponible d’Apple, ce qui oblige la société à racheter plus d’actions que prévu pour atteindre la position nette de trésorerie nette qu’Apple cherche.

Piper Sander a relevé son objectif de cours des actions Apple à 343 $. Ceci est basé sur un multiplicateur 21x, avec un bénéfice par action en 2021 de 16,33 $. Il s’agit d’une augmentation par rapport au multiplicateur précédent de l’entreprise de 20x, en partie en raison de la performance du trimestre de décembre plus forte que prévu et des perspectives du trimestre de mars.

À 12 h 05 Heure de l’Est, l’action Apple vaut 327,10, en hausse de 9,41 $ sur la journée. Les volumes de transactions sont supérieurs à la moyenne.

L’augmentation du prix cible de l’action Apple de Piper Sandler n’est que de quelques heures après l’augmentation de Cowen à 370 $, et rejoint également la randonnée de J.P.Morgan à 350 $ tôt mercredi matin. D’autres suivront probablement au fil de la journée.