Pitaka Air Quad est le seul chargeur sans fil dont vous avez besoin

Pitaka prend en charge plusieurs chargeurs avec un design unique capable d’alimenter un iPhone, un ensemble d’AirPods, une Apple Watch et un iPad à la fois avec une empreinte étonnamment petite.

Pitaka Air Quad

La plupart des multi-chargeurs qui traversent nos bureaux sont fiables mais manquent de support réel pour iPad. Ils clouent généralement un port USB-A sur le côté et l’appellent un jour – pas la plus élégante des solutions.

Air Quad intègre la station d’accueil iPad directement à l’arrière de la station d’accueil et est disponible en version Lightning et USB-C pour s’adapter à presque toutes les variétés d’iPad. Examinons-le un peu plus en détail.

Conception

Le Pitaka Air Quad est très compact pour le nombre d’appareils qu’il peut charger. Il est assez épais et très lourd. Le fond est entièrement en acier inoxydable, qui est brillant et attire très facilement les empreintes digitales. Heureusement, une fois que vous l’avez placé, vous n’allez pas trop souvent toucher la base.

Au sommet du chargeur se trouve le matériau préféré de Pitaka, la fibre d’aramide. La fibre d’aramide est similaire à la fibre de carbone, mais elle n’est pas aussi fragile et ne conduit pas l’électricité, ce qui la rend préférable pour des choses comme les accessoires et les chargeurs.

Pitaka Air Quad peut charger quatre appareils à la fois

À l’arrière du chargeur se trouve un support caché qui tourne vers le bas pour aider à soutenir un iPad lorsqu’il est en charge. Il peut être légèrement ajusté, mais si vous voulez charger quelque chose d’autre dans cette position, vous pouvez vous tenir en dessous. Sur le nôtre, nous l’avons fait graver avec “AppleInsider”, bien qu’il soit malheureusement arrivé mal orthographié.

Pour vos autres appareils, un iPhone peut être placé à l’avant sur le chargeur sans fil, un ensemble d’AirPods peut être chargé sur la gauche et l’Apple Watch peut être installée sur la rondelle de chargement magnétique certifiée MFi.

Le chargeur Apple Watch est réglable pour être à plat ou surgir verticalement pour prendre en charge le mode Nightstand. Appuyez sur un bouton à droite du support pour le déplacer en position verticale. Cette position permet également aux utilisateurs de toutes les variétés de bracelets de charger leur montre, car si elle était posée à plat, les bracelets de style bracelet ne conviendraient pas.

Pitaka Air Quad dispose d’un bouton pour contrôler la hauteur de la rondelle Apple Watch et du chargeur iPad

Air Quad est disponible en version USB-C et Lightning pour le support iPad. Pour ajouter plus de polyvalence, le connecteur peut être ajusté vers le haut ou vers le bas pour compenser la plupart des cas via un bouton sur le côté droit. Nous voulions également noter que nous l’avons essayé avec notre Smart Keyboard Folio et l’avons trouvé en forme, mais cela a rendu notre Apple Watch un peu étanche.

En parlant d’Apple Watch, Air Quad a une rondelle de charge magnétique MFi certifiée Apple au centre. La rondelle est complètement plate, ce qui permet de placer une Apple Watch de gauche à droite contre la surface. Alternativement, la rondelle peut être calée verticalement lorsqu’un petit bouton est enfoncé. Ce mode activé Nightstand et permet aux bandes de style manchette pour s’adapter.

Vitesse et performances

L’Air Quad est une station de recharge assez rapide. Le connecteur USB-C arrière fournit une puissance de 18 W pour votre iPad, le chargeur sans fil Qi avant peut aller jusqu’à 10 W ou 7,5 W sur les iPhones, et le chargeur sans fil AirPods produit encore 5 W.

Le seul inconvénient de tout cela est qu’il est entièrement alimenté par un connecteur baril plutôt que par quelque chose de plus universel tel que l’USB-C. Nous aurions beaucoup préféré avoir une brique d’alimentation et un câble USB-C, donc si jamais cela devait échouer, il serait facile de le remplacer. S’il s’agissait d’un port USB-C, cela signifie que vous pouvez également utiliser ce câble pour charger d’autres appareils, comme un Mac pendant que l’AirQuad n’est pas utilisé.

Nous avons testé le nôtre avec les plus gros appareils d’Apple: notre Apple Watch 42 mm, notre iPad Pro 12,9 pouces, iPhone 11 Pro Max et AirPods Pro. Cela a rendu l’espace un peu problématique, mais pas un dealbreaker. Nos appareils se touchaient tous, mais ils s’emboîtaient tous. Cela aurait été bien s’il était un peu plus spacieux, mais ce ne serait pas si compact.

Devriez-vous en acheter un?

Pitaka Air Quad

Décider pour ou contre Air Quad est, nous pensons, un peu plus facile que les autres chargeurs. Pour commencer – si vous n’avez pas au moins un iPad, un smartphone et une Apple Watch et que vous avez de préférence un ensemble d’AirPod à chargement sans fil, alors il n’y a pas besoin d’Air Quad. Vous pouvez vous en tirer avec de nombreux chargeurs trois-en-un ou une autre configuration.

L’appareil lui-même est cher, mais le coût semble tout à fait justifié si l’on considère les quatre chargeurs intégrés, la certification Apple MFi et les matériaux premium en fibre d’acier et d’aramide.

Notre principale raison de ne pas prendre l’Air Quad est que, comme nous l’avons vu au CES 2020, l’Air Omni s’apprête à être lancé. Air Omni suit une conception similaire mais les câbles USB-C et Lightning sont échangeables, il y a un port USB-C et un port USB-A sur le côté droit de la station d’accueil, et un petit tiroir éclairé par LED est intégré à l’avant droit . Il coûtera plus cher, mais si vous avez six appareils à charger en même temps, ce peut être le modèle préférable.

Avantages

Matériaux haut de gamme

Charge rapide

Certifié MFi

Charge jusqu’à quatre appareils à la fois

Fonctionne avec iPad sur Lightning ou iPad Pro avec USB-C

Les inconvénients

Peut être à l’étroit avec AirPods Pro et iPhone 11 Pro Max

Impossible de basculer entre USB-C et Lightning après l’achat

La conception en fibre d’aramide peut sembler trop moderne

Évaluation: 4 sur 5

Où acheter

L’Air Quad de Pitaka peut être récupéré directement auprès des versions Pitakain Lightning ou USB-C pour 199 $ et ils commenceront à être livrés le 5 février.