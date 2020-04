Pixelmator Photo pour iPad apporte la correspondance des couleurs et le support du trackpad

Pratique

Par William Gallagher

Mardi 07 avril 2020, 06h01 PT (09h01 HE)

Pixelmator Photo pour iPad a été mis à jour avec la prise en charge des trackpads et autres périphériques d’entrée dans iOS 13.4, ainsi que de nouvelles fonctionnalités basées sur l’apprentissage automatique que vous pouvez utiliser pour faire correspondre les couleurs entre deux photos.

Modifiez une image dans Pixelmator Photo et vous pouvez choisir ML Match Color. Il vous permet de choisir n’importe quelle autre image, puis applique sa couleur et son ton à la première image

Suite à la récente mise à jour de l’éditeur d’image Mac Pixelmator Pro, le Pixelmator Photo 1.2 pour iPad uniquement a acquis davantage de fonctionnalités d’apprentissage automatique de cette application, ainsi que de nouvelles exclusivités iPadOS comme le support du trackpad.

Le changement majeur pour la version 1.2 est l’adoption de la prise en charge du nouveau Magic Keyboard d’Apple pour l’iPad Pro, le trackpad et la souris. Parallèlement à la possibilité de glisser et de sélectionner avec le trackpad ou la souris, Pixelmator Photo 1.2 a ajouté la prise en charge de la vue partagée. Lorsque deux applications sont maintenant sur un écran iPad à la fois, une image peut être glissée dans Pixelmator Photo.

En plus d’être un moyen rapide d’ouvrir une image pour la modifier, ce glisser-déposer fonctionne avec la nouvelle fonctionnalité basée sur l’apprentissage automatique pour faire correspondre les couleurs entre deux photos. Si une image est ouverte dans Pixelmator Photo 1.2 et que le bouton Modifier est appuyé, une image glissée déclenchera alors automatiquement la fonction ML Match Color.

Cela tente de prendre l’apparence d’une image (ses couleurs, sa saturation et sur l’ensemble des tons de l’image) et de les appliquer à l’image cible. Dans les tests AppleInsider, l’effet est subtil mais significatif. C’est similaire au classement en vidéo, où les photos prises à différents moments de la journée sont modifiées pour avoir la même apparence.

L-R: faire glisser une image de Photos dans Pixelmator Photo 1.2 et faire fonctionner automatiquement la fonction ML Match Color

Il est également désormais plus facile de copier manuellement les réglages effectués sur une photo et de les appliquer à une autre. De plus, ces réglages incluent une amélioration de l’intensité, qui vous permet de modifier le degré de changement des couleurs.

Plus de détails sont sur le blog Pixelmator, et Pixelmator Photo 1.2 est disponible sur l’App Store. C’est un téléchargement gratuit pour les utilisateurs existants ou 4,99 $ pour les nouveaux clients.