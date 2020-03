Plugable lance un nouvel adaptateur Ethernet USB-C 2.5Gbps

Plugable a lancé un tout nouvel adaptateur Ethernet USB-C, permettant aux utilisateurs de mettre à niveau leurs ordinateurs de bureau et portables avec des vitesses de connexion filaire plus rapides pouvant atteindre 2,5 gigabits par seconde.

Le nouvel adaptateur prend en charge des vitesses filaires jusqu’à 2,5 fois plus rapides que la norme 1 gigabit par seconde lorsqu’il est utilisé avec un câblage Cat 5e et une infrastructure réseau appropriée. Cela signifie que les utilisateurs peuvent tirer parti des câbles existants que l’on trouve couramment dans les réseaux existants en conjonction avec de nouveaux commutateurs et peut-être des routeurs pour plus que doubler les performances d’un réseau local par rapport au Gigabit Ethernet traditionnel.

Sa conception plug-and-play ne nécessite pas de configuration intensive, ce qui permet aux utilisateurs de gagner beaucoup de temps et de frustration. L’adaptateur est rétrocompatible avec les normes de mise en réseau antérieures telles que les réseaux Gigabit (10/100/1000).

Il prend également en charge la négociation automatique et est compatible avec les réseaux en duplex intégral et semi-duplex. Il se connecte à un ordinateur via USB-C mais dispose également d’un adaptateur USB 3.2 Gen 1 USB-A pour une flexibilité accrue. L’adaptateur est compatible avec Windows 10, 8.x et 7 et macOS 10.7 et supérieur.

L’adaptateur Ethernet USB 2,5 Gigabit enfichable est disponible à l’achat sur Amazon pour 39,99 $ avec une remise de lancement spéciale de 10 $, ce qui fait chuter le prix à 29,99 $ pour une durée limitée uniquement. Il est actuellement disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans l’UE, en Australie, au Canada et au Japon.