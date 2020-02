Plus d’applications de messagerie électronique ont détecté le “ traitement ” et la vente de données utilisateur [u]

Des applications telles que Edison Mail collectent des données sous prétexte de fournir des fonctionnalités personnalisées, mais retournent ensuite et vendent ces informations aux grandes entreprises.

Edison Mail (icône iOS, encart) est l’une des applications censées vendre des données utilisateur. (Source de l’image d’arrière-plan: Edison)

Deux ans après qu’il a été révélé que Google autorise les sociétés tierces à lire les e-mails dans les comptes Gmail des utilisateurs, il a été constaté que davantage d’applications font de même lorsqu’elles sont utilisées avec n’importe quel compte de messagerie.

Le plus connu d’entre eux est Edison Mail, qui est un client de messagerie pour Mac et iOS. Il dispose de fonctionnalités permettant de gagner du temps, telles que la fourniture de boutons en un clic pour les utilisateurs les plus souvent envoyés par e-mail. De la même manière que iOS fournit des réponses suggérées pour le mot suivant, Edison Mail propose aux utilisateurs des réponses prédéfinies complètes et appropriées.

Les développeurs d’Edison Mail ont clairement indiqué que cela est possible en analysant les e-mails des utilisateurs pour créer ces listes et en proposant des réponses automatiques pertinentes. Cependant, il n’a pas dit qu’il utilise ensuite ces données pour son propre profit.

Selon les recherches effectuées par Motherboard, la société Edison Mail vend des produits aux clients de la finance, des voyages et du commerce électronique qui sont dérivés du raclage des e-mails des utilisateurs.

Le site Web d’Edison déclare explicitement que les données sont collectées auprès des utilisateurs, et il détaille en détail toute l’utilisation que les utilisateurs acceptent en s’inscrivant au service. À aucun moment, cependant, il ne dit qu’il vendra ces données.

Il fait référence à plusieurs reprises aux fournisseurs de services qu’il appelle des «partenaires».

“Ces prestataires de services ne sont autorisés à utiliser vos informations que si cela est nécessaire pour nous fournir leurs services”, indique-t-il.

La carte mère rapporte avoir obtenu un document de la société de services financiers JP Morgan, qui dit que les données sont achetées à Edison dans le but d’aider les entreprises à prendre des décisions d’investissement.

Le document ferait explicitement référence à Edison Mail comme source de données.

“[The data features] mesure d’achat des consommateurs, y compris la fidélité à la marque, la part du portefeuille, les préférences d’achat, etc. “, dit-il.

Remarquez les boutons sous l’en-tête À:. Ce sont les correspondants les plus souvent envoyés par e-mail à cet utilisateur.

Edison n’a pas répondu aux questions de la carte mère. Cependant, après la publication de cette recherche, Edison a publié un blog mis à jour sur ses pratiques de travail.

«Pour garder notre application Edison Mail gratuite et pour protéger votre vie privée en rejetant un modèle commercial basé sur la publicité», dit-il, «notre société Edison Software, mesure le commerce électronique grâce à une technologie qui reconnaît automatiquement les e-mails commerciaux et extrait les informations d’achat anonymes Notre technologie est conçue pour ignorer les e-mails personnels et professionnels, ce qui ne nous aide pas à mesurer les tendances du marché. “

“Nous ne participons à aucun ciblage publicitaire de nos utilisateurs et ne permettons pas aux autres de cibler les publicités de nos utilisateurs”, poursuit-il.

La recherche sur la carte mère révèle également que les services complémentaires de messagerie électronique, notamment Slice et Cleanfox, vendent des produits de données aux entreprises en fonction des e-mails des utilisateurs. La société mère de Cleanfox, Foxintelligence, a répondu à Motherboard.

“D’un point de vue plus élevé, nous pensons que les données de transactions issues de la foule ont un pouvoir de transformation à la fois pour les consommateurs et pour les entreprises et qu’un marché où la valeur peut être créée pour les deux parties sans faire de compromis sur la confidentialité est possible”, Florian Cleyet-Merle, Le chef de l’exploitation de Foxintelligence a déclaré.

Mise à jour: 13:10 ET avec les commentaires publiés d’Edison.