Pokémon GO a généré plus de 3,6 milliards de dollars en 4 ans

Le succès de Niantic avec Pokémon Go est l’un des plus distingués dans le monde des jeux vidéo pendant les dernières années et cela est démontré avec plus de 3,6 millions de dollars générés dans le monde.

Le succès à la hausse

Pokémon GO fête son quatrième anniversaire avec de nouveaux événements en juillet, mais il a également atteint un chiffre global de 3,6 millions de dollars de dépenses des joueurs, comme l’a rapporté Sensor Tower dans une autre de ses analyses.

Depuis 2016, le succès de Pokémon GO est en hausse, puisque depuis son lancement, les revenus qu’il a générés ont augmenté et ne semblent pas s’arrêter. En 2016, il a généré environ 832,5 millions de dollars au premier semestre depuis son lancement et à partir de cette date, les années suivantes ont également été prospères, même jusqu’à présent en 2020 malgré la situation mondiale avec COVID-19.

Actuellement, Pokémon GO compte 576,7 millions de téléchargements dans le mondeLes États-Unis se distinguent avec 18,2% des installations, accumulant 105,2 millions de téléchargements. Le Brésil occupe la deuxième place avec 63 millions de téléchargements; suivi du Mexique, qui occupe la troisième place avec plus de 36 millions de téléchargements.

Les joueurs des États-Unis sont également ceux qui ont revenus générés pour Pokémon GO, avec 35,4% des dépenses, générant 1,3 milliard de dollars. Pendant ce temps, le Japon se classe deuxième et l’Allemagne troisième.

Jeu de Google est le magasin avec le plus d’achats dans le jeu, avec 53,6% avec 1,9 milliard. L’App Store a généré près de 1,7 milliard de dollars, soit 46,4% des revenus.

Pokémon GO a été l’un des premiers jeux basés sur l’utilisation de la localisation IP comme mécanisme pour atteindre les objectifs du jeu et bien que d’autres versements soient sortis qui aient également été bien accueillis par les joueurs, la réalité est que aucun n’a pu égaler les réalisations de ce jeu appartenant à la franchise Pokémon qui a même annoncé un nouveau jeu de style League of Legends.