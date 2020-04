Porsche propose des kits CarPlay élégants pour ses voitures anciennes

Les propriétaires de Porsche d’époque qui aiment aussi les dernières technologies et les plus grandes sont pour un régal, car le constructeur proposera désormais des kits CarPlay officiels pour leurs véhicules classiques. C’est toutes les fonctionnalités que vous attendez de CarPlay, mais s’intègre au tableau de bord rétro de voitures comme la célèbre Porsche 911.



Utilisez CarPlay dans votre Porsche Vintage

Les collectionneurs de véhicules classiques ont toujours été confrontés à un choix difficile entre garder les choses originales ou opter pour des solutions tierces lors de la restauration de leurs véhicules, et il y a toujours la question d’ajouter ou non une technologie moderne. Porsche a maintenant offert une certaine clarté à ces décisions avec les kits officiels CarPlay qui utilisent une nouvelle solution appelée “Porsche Classic Communication Managment” (PCCM).

Plutôt que de gérer une radio FM ou un ancien magnétophone qui pourrait être plus précis sur la période mais qui n’est certainement pas aussi utile que CarPlay, vous avez maintenant la possibilité d’ajouter le système d’infodivertissement entièrement fonctionnel d’Apple. C’est CarPlay complet avec écran tactile de 3,5 pouces et Siri. Tout comme vous le feriez avec une voiture moderne, le kit Porsche comprend la prise en charge de Bluetooth, des connexions USB, d’une entrée auxiliaire et même d’une fente SD. Le montage sur la voiture tire parti de l’ancien format simple DIN, ce qui le rend simple à faire.



Le kit CarPlay se fond avec les garnitures Porsche

Le kit PCCM est livré avec des boutons et des boutons, ajoutant à la sensation vintage sans trop interrompre la conception de la garniture. Vous pourrez l’installer sur n’importe quelle Porsche d’une Porsche 911 des années 1960 à une Porsche 993 des années 1990. Bien que Porsche n’ait pas donné de détails sur d’autres modèles, elle a confirmé la compatibilité avec ce qu’elle décrit vaguement comme «avant et milieu antérieur». -modèles de moteurs. “

Pour les véhicules utilisant un système à double din, il y a PCCM Plus, spécialement conçu pour les Porsche 911 et Porsche 986 Boxster. Le double DIN offre de meilleures capacités de connexion, de sorte que ces véhicules classiques reçoivent un kit légèrement différent qui fournit CarPlay sur un écran plus grand de 7 pouces. PCCM Plus prend également en charge Android Auto.

Comme indiqué par PistonHeads, les unités coûteront un joli sou, sans oublier que vous devrez d’abord posséder l’un de ces véhicules classiques. Il n’y a pas encore de prix américains, car ils ne sont en vente qu’en Allemagne pour le moment, mais le PCCM ordinaire coûte l’équivalent de 1557 $ US, et le PCCM Plus est de 1738 $.

Si cela semble cher pour un autoradio, vous n’êtes pas propriétaire d’une Porsche classique. Pour utiliser le kit PCCM, vous aurez également besoin de 34 000 $ pour une Porsche de 1977. Ou peut-être préféreriez-vous dépenser un peu plus et acheter une Porsche 911 de 1963 pour environ 250 000 $. Alternativement, vous pouvez obtenir CarPlay dans une Honda Civic 2020 qui coûte environ 20000 $.