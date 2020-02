Pourquoi Apple a-t-il acheté 20 milliards de dollars de plus à un niveau record?

Depuis 2012, Apple a racheté ses actions à un rythme extraordinaire, dépassant souvent 10 milliards de dollars – et s’approchant fréquemment de 20 milliards de dollars – par trimestre. Maintenant que le stock a doublé au cours de l’année dernière, pourquoi continue-t-il de prendre des actions?

Le directeur financier d’Apple, Luca Maestri, vient de noter lors de son appel de résultats du trimestre de décembre: “Nous avons remis près de 25 milliards de dollars aux actionnaires au cours du trimestre de décembre. Nous avons commencé un programme de rachat accéléré d’actions de 10 milliards de dollars en novembre, ce qui a entraîné la livraison initiale et le retrait de 30,4 millions d’actions. Nous avons également racheté 40 millions d’actions Apple pour 10 milliards de dollars par le biais d’opérations d’open market. Et nous avons payé 3,5 milliards de dollars en dividendes et équivalents. Comme nous l’avons fait ces dernières années, nous partagerions nos plans pour la prochaine phase de notre capital. programme de retour lorsque nous publions les résultats du trimestre de mars. “

Les 10 milliards de dollars d’Apple consacrés aux rachats sur le marché libre au cours du trimestre ont effacé 40 millions d’actions à un prix moyen de 250 $. Cela représente une forte réduction sur le prix actuel de 320 $. Les analystes qui ont insisté sur le fait que les rachats d’actions d’Apple étaient un gaspillage d’argent semblent maintenant particulièrement stupides.

L’équipe de direction d’Apple explique depuis des années pourquoi elle rachetait ses actions: elle savait que ses actions étaient considérablement sous-évaluées par les investisseurs du marché. Il est assez clair qu’ils avaient raison et que les analystes qui regardaient la société de l’extérieur avaient dramatiquement tort.

IDC et l’illusion des ventes unitaires

L’une des principales raisons pour lesquelles le marché a attribué une si faible évaluation à Apple – malgré des années de rentabilité constante et d’innovation réussie inégalée par ses rivaux dans le domaine de l’électronique grand public – était le faux récit médiatique tourné par des groupes d’études de marché qui se concentraient à plusieurs reprises sur le matériel d’Apple. expéditions unitaires plutôt que le public d’acheteurs fidèles qu’Apple attirait dans ses douves du château.

Ce récit médiatique délirant dépeint Apple comme rien de plus qu’un fabricant de matériel de base. Les personnalités des blogueurs des médias technologiques se sont longtemps accrochées aux chiffres créés par des groupes tels que IDC, Gartner et Strategy Analytics pour suggérer que les ventes d’Apple n’avaient rien de spécial car une autre entreprise expédiait des numéros d’unité similaires ou plus élevés de produits beaucoup moins chers.

IDC – après des années à imaginer une compétition de tablettes Android pour iPad qui n’a jamais été réelle – s’est retourné et a pris l’initiative d’inventer le même genre de concurrence ridicule pour Apple Watch: notamment des bandes d’activité Xiaomi à 13 $.

IDC a généré des chiffres comme ceux-ci qui ont créé la fausse impression qu’Apple Watch échouait

À la fin de 2016, IDC a déclaré Fitbit vainqueur en matière de vêtements portables et a également placé Xiaomi et Garmin devant Apple en utilisant les estimations des unités expédiées. L’analyste d’IDC (le rapport a depuis été supprimé du site Web d’IDC) a même affirmé qu’Apple Watch souffrait d’une “gamme vieillissante et d’une interface utilisateur peu intuitive”, contribuant à alimenter des artistes utilisant des appâts cliquables tels que Jay Yarow de Business Insider qui a écrit que “l’Apple Watch n’est pas le blockbuster que les gens pensaient.

Les données d’IDC étaient incorrectes. À tel point, en fait, que le directeur général d’Apple, Tim Cook, a publié un commentaire habituel réfutant l’histoire et la méthodologie d’IDC décrivant Apple Watch comme un échec.

“Nos données montrent que l’Apple Watch se porte bien et semble être l’un des cadeaux de vacances les plus populaires cette année”, a écrit Cook à ., peu de temps après que IDC ait publié sa prédiction d’échec pour ce qui est depuis devenu la montre la plus réussie de tout type. , devançant l’ensemble de l’industrie horlogère suisse en plus de n’avoir aucun véritable concurrent dans la catégorie “smartwatch”.

Cet hiver, Fitbit s’est vendu pour rien à Google – qui n’était pas allé de la même façon avec son propre Wear OS basé sur Android, malgré son entrée sur le marché des accessoires portables bien avant Apple.

Les blogueurs des médias et les “sociétés de recherche” qui leur fournissent des graphiques des numéros d’expédition fabriqués et leur analyse simplet du marché de consommation ont créé l’espoir que les bracelets génériques bon marché feraient dérailler Apple Watch – immédiatement après des années d’insister sur le fait que les comprimés génériques bon marché tueraient iPad.

Et bien sûr, avant cela, ils affirmaient que les androïdes et les téléphones Windows bon marché étaient censés pousser l’iPhone hors de pertinence, que les lecteurs MP3 bon marché étaient censés écraser l’iPod et que les netbooks bon marché empêcheraient les Mac de réaliser des ventes importantes.

Cinq fois dupé, je ne peux plus être dupe

Combien de fois les entreprises de marché, les analystes boursiers et les blogueurs clickbait peuvent-ils se tromper sur un sujet et conserver tout semblant de crédibilité? Apparemment, la réponse est cinq, car au cours des deux dernières décennies, l’illusion des ventes unitaires a persisté – presque sans aucune critique, en dehors de la vôtre vraiment – à travers cinq grandes générations de nouvelles versions de produits Apple.

Aujourd’hui, des efforts similaires pour dénigrer les AirPod ou les comparer à des “challengers” n’ont pas réussi. Il est clair que le public mondial aime les AirPod avec le même type d’intérêt qui a attiré les acheteurs vers l’Apple Watch, l’iPad, l’iPhone, l’iPod et les Mac. Et il n’a pas d’importance que les produits de contrefaçon moins chers d’autres fournisseurs se vendent également, parfois en volumes similaires ou même plus importants.

C’est parce que le succès d’Apple n’est pas basé sur son pourcentage des ventes totales sur le marché, y compris les contrefaçons et les produits très différents similaires uniquement dans leur aperçu général.

Disneyland n’est pas menacé par tous les carnavals érigés dans d’autres villes. En fait, la plupart des enfants qui grandissent sur un Tilt-A-Whirl ou Wilde Maus aspirent à visiter Disney, et des millions de visiteurs paient régulièrement des prix à couper le souffle pour profiter des parcs à thème tels que Disney malgré la disponibilité de carnavals de petites villes beaucoup moins chers et même les 25 chevaux à bascule placés devant K-Mart.

Roues d’entraînement à Disneyland

De la même manière, comme je l’ai noté pour la première fois il y a plus de dix ans, Android a largement servi “de roues d’entraînement pour l’iOS d’Apple, une avancée technologique pour les utilisateurs de smartphones de base pour éventuellement échanger jusqu’à une expérience mobile premium”.

Dix ans après qu’Android a commencé à “gagner” dans les ventes unitaires, Apple vend maintenant la majorité des smartphones dans les pays riches et réalise la quasi-totalité des bénéfices de l’électronique grand public sur un marché mondial largement ouvert, avec une concurrence sans entraves – dont la plupart se déchire sans vergogne sur le travail d’Apple.

Les investisseurs ont maintenant compris cela. Pour beaucoup, il a fallu au monde presque toute la durée des années 2010 pour comprendre cela, mais maintenant qu’il est impossible de contester, le commerce des actions d’Apple est passé à un tout nouveau niveau, basé sur la capacité de l’entreprise à attirer de nouveaux clients et conserver sa clientèle existante tout en offrant toutes sortes d’autres produits et services attrayants.

«Les clients par rapport aux unités expédiées» est une autre façon de dire que les investisseurs ont abandonné l’idée que – avec des excuses à Steve Jobs – «pour qu’Apple gagne, tout le monde a besoin de perdre», ou la crainte qu’Apple «ne vende pas plus d’appareils que le reste du monde réunis “, ou, selon les mots d’un certain critique d’Apple Bloomberg,” certaines personnes pourraient ne pas être en mesure de se payer “les meilleurs produits d’Apple, même s’ils se vendent clairement à des dizaines des millions de personnes qui paient joyeusement les dernières technologies.

HomePod n’a pas besoin de vendre à distance tous les appareils partenaires d’Alexa, et Apple TV n’a pas eu à vendre plus cher que les leaders de perte bon marché de Roku. Les deux n’ont besoin que de maintenir leur propre succès, en tant qu’éléments du plus grand écosystème d’appareils d’Apple. Apple semble avoir le seul matériel rentable dans l’une ou l’autre catégorie, malgré l’absence des volumes de ventes unitaires “de premier plan” qui n’ont rien fait pour faire d’Alexa ou d’Assistant des plates-formes de développement “d’applications vocales” importantes ou pour générer des ventes massives basées sur la voix qu’ils n’étaient pas correctement devrait conduire.

Le rythme effréné des rachats d’actions par Apple

Apple a maintenant passé huit ans à acheter des milliards de dollars massifs de ses propres actions à des prix bien inférieurs au prix actuel. Bien sûr, ces rachats ont eux-mêmes concentré la valeur de l’entreprise d’Apple sur un nombre beaucoup plus faible d’actions en circulation, ce qui a fait grimper le cours des actions pour les actionnaires.

Depuis 2012, Apple a financé un total de 326,1 milliards de dollars de rachats d’actions. Ces actions ont été rachetées à un prix incroyable par rapport au cours d’aujourd’hui. Alors que les analystes ont parfois relevé un creux donné du cours des actions d’Apple et déclaré que ses rachats étaient une énorme erreur, il est difficile d’imaginer avec le recul comment Apple aurait pu mieux investir 326 milliards de dollars de ses bénéfices.

Dépenser beaucoup d’argent est un travail difficile. Apple a pu dépenser au maximum environ 4 milliards de dollars par trimestre en R&D hautement efficace. En outre, le 10K d’Apple a indiqué qu’il “prévoyait d’utiliser environ 10,0 milliards de dollars pour les dépenses en capital en 2019, ce qui comprend l’outillage des produits et l’équipement de processus de fabrication; les centres de données; les installations et infrastructures d’entreprise, y compris le matériel informatique, les logiciels et les améliorations; et les installations des magasins de détail. “

Le maintien d’une trésorerie de 99 milliards de dollars – en fait 207 milliards de dollars contre 108 milliards de dollars de dette – est un passif, car il est extrêmement difficile d’investir efficacement autant d’argent dans quoi que ce soit de productif. Apple est déjà à la pointe de l’industrie technologique tout en dépensant à peine 10 milliards de dollars par an en Capex et historiquement moins de 15 milliards de dollars par an en R&D. Ses liquidités sont principalement investies dans des titres de créance d’État et de sociétés et d’autres investissements sûrs qui ne rapportent pas un taux de rendement élevé.

Ainsi, la solution d’Apple a été de racheter ses propres actions le plus rapidement possible, concentrant efficacement sa valeur d’entreprise pour ses actionnaires. Et en même temps, verser également environ 14 milliards de dollars de dividendes par an.

Et pourtant, même si elle finance 20 milliards de dollars de rachats d’actions au cours du trimestre, elle a également généré un autre bénéfice net de 10 milliards de dollars au cours du trimestre. De tous les problèmes que les analystes inventent pour Apple, la chose la plus difficile à laquelle la société est confrontée est en fait de savoir comment dépenser de manière responsable tout l’argent qu’elle génère en dirigeant le développement de la technologie grand public mondiale.

L’équipe de direction qui a la vision la plus claire des perspectives d’Apple investit activement les ressources de trésorerie de l’entreprise aussi rapidement et efficacement que possible dans l’expansion de l’entreprise, mais l’entreprise génère tout simplement tellement de liquidités qu’elle est effectivement obligée de restituer l’excédent aux actionnaires aussi efficacement que possible. possible en augmentant la valeur de leur investissement.