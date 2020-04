Pourquoi Apple peut apporter Xcode à l’iPad et ce qu’il doit faire

Les applications professionnelles d’Apple et, plus important encore, ses outils de développement logiciel, arriveraient sur iPadOS. AppleInsider a expliqué aux développeurs à quel point cela est probable et ce qu’ils veulent — et doivent — voir.



Toutes les applications iPad sont fabriquées en Xcode, mais cet outil de développement n’est pas encore sur l’iPad.

Mis à part la référence occasionnelle à de nouvelles fonctionnalités dans iOS ou iPadOS, la plupart des fuites concernant Apple concernent le matériel à venir. Récemment, cependant, Jon Prosser, un leaker à succès, a affirmé qu’il y avait un énorme changement dans le logiciel. Plus précisément, il dit que Final Cut Pro X arrive sur l’iPad Pro, tout comme l’application de développement d’Apple, Xcode.

Même si l’écrivain de Bloomberg Mark Gurman dit que ce n’est pas vrai, Prosser est assez strident à ce sujet, affirmant finalement qu’il connaît des détails qu’il ne peut pas encore révéler.

Peut-être qu’il a raison que nous aurons Xcode sur l’iPad, et peut-être qu’il a raison que nous aurons Final Cut Pro X. Mais il a incontestablement tort que les deux seraient liés de quelque manière que ce soit. Apple n’a pas besoin de porter Xcode sur iPadOS pour y créer une application.

Comme toute autre application Apple – en fait, comme n’importe quelle autre application – Final Cut Pro X est écrit sur Xcode sur un Mac et ce logiciel de développement construit ensuite la version que l’entreprise vend. Passer sous silence ce qui s’avérerait être de nombreux problèmes détaillés qu’Apple devrait résoudre, en théorie, il ne s’agirait que de construire une version iPad de la même manière.

Je ne vais pas dire que Final Cut arrive sur iPad … Mais XCode est présent sur iOS / iPad OS 14. Les implications sont ÉNORMES. Ouvre la porte aux applications “Pro” pour iPad. Je l’ai mentionné la semaine dernière sur un flux en direct, mais j’ai pensé que ça valait le tweet – Jon Prosser (@jon_prosser) 20 avril 2020

Nous avons donc demandé aux développeurs, grands et petits, aux États-Unis et dans le monde, ce qu’ils pensaient de l’arrivée de FCPX sur l’iPad – et, plus important encore, si Xcode sur iOS allait arriver.

Final Cut Pro X sur iPad?

«Je pourrais potentiellement voir une connexion d’un point de vue marketing», explique Ken Case, PDG du groupe Omni, qui fabrique OmniFocus, OmniOutliner, etc. “[As in advertising that the] L’iPad est prêt à assumer davantage de tâches professionnelles. Mais il est difficile de voir une connexion d’un point de vue technique. “

Tout comme nous, Case sait que FCPX est actuellement construit sur un Mac et continuera de l’être même s’il existait une version iPad.

“Xcode pour iPad ne faciliterait pas ce processus”, poursuit Case. “En fait, cela rendrait probablement les choses un peu plus difficiles, car il fonctionnerait avec un tout nouvel ensemble d’outils qui n’a pas encore été expédié pour la production.”

Je suis maintenant à 100% convaincu que FCPX, Logic Pro et Xcode arrivent sur iPad Pro. Je ne peux pas dire avec certitude quelle capacité ou avec quelles limitations en raison de la gestion de la RAM – mais cela se produira au cours de la prochaine année. Vous pouvez choisir de me faire confiance ou pas, je suppose – Jon Prosser (@jon_prosser) 22 avril 2020

La société d’édition d’images Pixelmator dit que les deux viendront, même s’il n’y a pas de véritable connexion. “Nous pensons qu’Apple souhaite que l’iPad soit un appareil professionnel pour le travail sérieux et qu’il devienne de plus en plus puissant avec chaque nouvel appareil”, explique Simonas Bastys, développeur principal de Pixelmator.

“Par conséquent, il est probable que des applications comme Xcode et Final Cut Pro X arriveront éventuellement, sinon maintenant, mais à l’avenir”, poursuit-il.

Les avantages et les dangers de Xcode sur iPad

“Bien que je sois enthousiasmé par la perspective de Xcode pour iPad, il est difficile de savoir comment il construirait de manière réaliste la plupart des projets existants”, a déclaré le développeur britannique ITV Hub, Steve Barnegren. “De nombreux développeurs augmentent le processus de construction de Xcode en insérant des scripts personnalisés dans le processus de construction, ou en exigeant que certaines étapes de construction soient effectuées sur la ligne de commande avant que Xcode lui-même puisse construire le projet.”

“Sur macOS, les développeurs peuvent tirer parti de tous les outils de ligne de commande installés sur le système et ont une liberté illimitée de modifier ou de générer des fichiers pendant la génération”, poursuit Barnegren. “Sans une sorte d’accès à une ligne de commande et un accès plus complet au système de fichiers, il est difficile d’imaginer comment ces types de flux de travail pourraient continuer d’exister sur iPad.”

Barnegren veut souligner à quel point ces outils supplémentaires sont cruciaux.

“[They’ve] a permis à la communauté de créer de nombreux outils qui, autrement, n’existeraient pas “, dit-il.” Les outils populaires incluent CocoaPods, Carthage et SwiftLint, sur lesquels de nombreux projets s’appuient. Souvent, ces outils sont construits dans des langages qui sont en dehors de l’écosystème d’Apple, tels que Ruby, et permettent à la communauté de créer des flux de travail et des solutions qui ne sont pas possibles dès le départ. “

“Si Xcode pour iPad devait être une proposition sérieuse pour les développeurs professionnels, il devrait fournir un certain support pour ces workflows”, conclut-il.



Xcode fonctionnant sur un MacBook Pro et créant une application iPhone

Tous les développeurs à qui nous avons parlé ont eu des préoccupations immédiates et de grande envergure quant à l’aspect pratique de l’apport de Xcode sur l’iPad.

“Le principal problème concerne l’utilisation de la RAM”, explique Bastys de Pixelmator, “mais il existe des solutions pour certaines choses – elles ont cependant un coût de performance.”

“Il me semble peu probable que Xcode sur iPad ait une parité avec le Xcode actuel fonctionnant sur Mac”, explique Case du groupe Omni. “Pour commencer, alors que Xcode sur Mac vous permet de développer à la fois des logiciels Mac et iPad (et iPhone et Apple Watch et Apple TV et même des logiciels UNIX en ligne de commande), il semble peu probable que Xcode sur iPad vous permette de développer pour toutes ces cibles. plates-formes. “

“Et il y a beaucoup de parties de notre processus de développement Xcode qui dépendent actuellement d’un shell UNIX et d’outils UNIX disponibles – que l’iPad est certainement plus que capable de gérer”, dit Case. “Il faudrait sans doute que cela se fasse de manière beaucoup plus sablonneuse que ce que nous avons l’habitude de voir sur Mac. Mais même avec ce genre de limitations, permettre à la plate-forme de développer ses propres applications serait un grand pas en avant. “

C’était l’autre point récurrent de chaque développeur, qu’ils voulaient tous que cela se produise. Ils veulent tous pouvoir développer directement sur iPad plutôt que sur Mac uniquement.

Appareils et envies

«Je rêve de pouvoir partir en voyage et de laisser mon Mac à la maison (tout en apportant mon iPad), et théoriquement, cela nous rapprocherait de ce rêve», explique Case.

“Depuis le PowerBook 12 pouces et jusqu’au MacBook abandonné, j’ai adoré la combinaison d’avoir une petite machine portable en plus d’une grosse machine de développement”, explique Gernot Poetsch, fondateur de nxtbgthng, une société iOS indépendante à Berlin. “L’iPad peut être cette” petite machine de développement portable “des années 2020, il lui manque juste Xcode.”

Les développeurs ne comptent pas sur l’arrivée de Xcode sur l’iPad, car Bastys de Pixelmator dit qu’ils se concentrent évidemment sur la technologie dont ils disposent actuellement.

“Cela n’a pas vraiment d’effet sur nous”, dit Bastys, “car nous connaissons les obstacles techniques actuels et avons des idées sur la façon de les surmonter pour créer une excellente expérience de retouche d’image sur iPad avec nos outils et applications.”

Il y a un argument, cependant, que non seulement Xcode arrivera sur l’iPad, mais qu’il aurait dû y être il y a longtemps.

“Bien que l’iPad ait maintenant une décennie, avec un matériel puissant et un système d’exploitation beaucoup plus mature dans iPadOS 13, il n’est toujours pas en mesure de fonctionner comme une plate-forme vraiment indépendante: il dépend complètement de Mac pour la création de toutes ses applications natives “, souligne Case. “Imaginez si la plate-forme Mac n’avait toujours pas pu créer ses propres applications natives en 1994, une décennie après son lancement!”



Personne ne s’attend à voir Final Cut Pro X sur un iPhone.

Au cours de ses dix premières années, le Mac a atteint System 7 et des Mac tels que le Power Macintosh 8100 et le PowerBook Duo 280c. Au cours de ses dix premières années, l’iPad a, au moins, augmenté et accéléré.

«Au cours de la dernière décennie, le matériel iPad est devenu de plus en plus rapide tout en restant très économe en énergie», explique Case. “Si les iPads pouvaient exécuter Xcode, je pourrais imaginer construire une batterie de serveurs de build efficace à partir d’iPads.”

Xcode arrive sûrement sur ARM Macs

Les problèmes de RAM, d’outils UNIX supplémentaires et de la possibilité d’exécuter des scripts de développement multiplateforme sont importants, mais probablement pas insurmontables. Cependant, une autre chose qui pourrait indiquer la venue de Xcode est la manière dont Apple devrait publier des Mac basés sur des processeurs ARM.

En supposant que cela soit vrai, il est impossible qu’Apple n’ait pas déjà exécuté Xcode sur ARM – et Final Cut Pro X également. Le portage sur les processeurs ARM dans un iPad nécessiterait plus de travail, mais la taille de ce travail de conversion d’origine ne peut pas être estimée, et cela a sûrement déjà été fait.

C’est peut-être la raison pour laquelle ces rumeurs fuient maintenant, alors que les détails des plans d’Apple pour les ARM Mac le sont également.

