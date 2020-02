Pourquoi Apple va déplacer les Mac vers ARM et ce que les consommateurs obtiennent

Il y a des avantages matériels évidents si et quand Apple passe aux processeurs ARM, ainsi qu’aux logiciels sous-jacents, ce qui signifie que le déménagement va apporter des avantages à la fois à l’entreprise et à nous.

Les processeurs ARM apporteront à terme des avantages de performances à tous les Mac

Apple a soigneusement et méthodiquement disposé toutes les pièces pour qu’il puisse passer à ARM, mais c’est toujours une transition majeure pour le Mac. Pourtant, cela en vaudra la peine pour Apple, pour le Mac et pour nous tous, en raison des avantages clés spécifiques qu’ARM apportera.

Le remplacement des processeurs Intel par des processeurs ARM confère à Apple certains avantages matériels importants. Et le remplacement d’Intel par ARM ou quoi que ce soit du tout lui donne également des opportunités.

Le Mac bas de gamme bénéficie d’un passage aux processeurs ARM

Intel est considérablement en retard sur ses projections pour obtenir plus de performances de ses processeurs, et il ne semble pas rattraper son retard. Apple, historiquement, ne s’est pas soucié de cela, et c’était essentiellement l’impulsion pour les deux derniers changements.

Intel a fait quelques progrès, oui. Mais, depuis cinq ans maintenant, il ne s’est pas fixé de délai qu’il n’a pas respecté – certaines de ces échéances prenant des années après la date promise.

C’est compliqué, mais les processeurs ARM offrent de meilleures performances que les processeurs Intel pour 90% de ce à quoi un Mac est utilisé – ou au moins plus de performances que la feuille de route actuelle d’Intel. Et, en même temps, pour de nombreuses raisons d’ingénierie, un processeur ARM a l’avantage de produire également moins de chaleur qu’Intel pour les mêmes performances.

Apple a connu un grand succès et continue avec sa propre conception de processeurs ARM pour iOS

S’il n’y avait aucun autre avantage, cela valait la peine pour Apple de passer le Mac à ARM. Les nouveaux Mac l’utilisant seront plus rapides et plus puissants, et ils pourront augmenter à des vitesses d’horloge plus élevées sans faire tourner les machines trop à chaud.

Les puces T1 et T2 sont déjà ARM et font beaucoup pour macOS maintenant

Ce n’est pas seulement de la spéculation basée sur des spécifications et des projections, nous avons déjà des preuves sur les Mac remontant à 2016. C’est alors qu’Apple a introduit sa puce ARM T1 dans le MacBook Pro avec Touch Bar, et en 2017, le T2 a fait ses débuts dans le iMac Pro.

Les deux sont ostensiblement concernés par la sécurité car ils gèrent Touch ID et l’enclave sécurisée. Cependant, le T2, en particulier, a apporté d’autres avantages qu’Apple n’a pas promus, mais ils sont extrêmement importants pour les performances globales.

La puce T2 prend en charge le traitement audio, par exemple, et prend en charge une partie du travail d’encodage vidéo loin du processeur principal du Mac. Cela suffit pour faire fonctionner un Mac T2 plus rapidement pour les travaux qui utilisent des processus déchargés que ceux qui ne le sont pas.

Le passage d’Apple à ARM lui donne le contrôle de l’ensemble de la pile Mac

Tout au long de son histoire, Apple a travaillé pour faire tout ce qu’elle peut. Ce n’est pas seulement un ego d’entreprise, cependant, c’est une politique avec des avantages cruciaux. C’est parce qu’Apple contrôle à la fois le système d’exploitation et le matériel qu’il peut progresser à la fois en même temps.

C’est parce que Microsoft ne contrôle pas à la fois Windows et les PC que la plate-forme WinTel est sans doute bloquée. Microsoft sait qu’il y aura facilement des dizaines d’entreprises, des centaines d’applications et d’innombrables périphériques qui s’attendent à ce que Windows fonctionne comme il l’a toujours fait. Même lorsque de nouvelles technologies matérielles sont développées, il faut beaucoup plus de temps pour s’infiltrer chez chaque fabricant de PC. Il existe des millions de PC fabriqués avec une myriade de combinaisons de composants, et ils doivent tous exécuter Windows.

Apple a évité cela, mais il a toujours été dépendant du fabricant de son processeur. Il ne fait aucun doute qu’Apple a d’abord influencé Motorola, puis PowerPC et Intel. Mais au moins dans le cas de Motorola et Intel, Apple était une petite entreprise par rapport à ses autres clients.

Maintenant, avec ARM, Apple possède effectivement son processeur. Apple peut concevoir des processeurs Mac ARM comme il le fait pour iOS, et il peut bénéficier de tous les avantages du développement du matériel et des logiciels en mode verrouillé.

Recommencer une nouvelle fois

De PowerPC à Boot Camp: nous avons déjà été ici.

Auparavant, le travail de transition d’Apple était si secret que nous n’avons littéralement rien vu. C’est Steve Jobs qui a révélé lors de la transition Intel que Mac OS X était déjà conçu pour fonctionner sur les nouveaux processeurs depuis de nombreuses années.

Le regretté Larry Tesler a déclaré que le passage à Intel avait été effectué avant même qu’Apple n’achète NeXT.

Donc, sans aucun doute, il y avait des Mac alimentés par ARM dans Apple, mais cette fois, nous voyons des signes publics du mouvement. Apple n’admet peut-être pas qu’il s’agit de passer à ARM, mais il a apporté des changements clés qui ont expressément configuré le Mac pour ce nouvel avenir.

Un des signes les plus flagrants a été avec macOS Catalina. Malgré les problèmes que certaines applications ont rencontrés avec la dernière macOS, le passage à Catalina a également trié certains détritus.

Seules les applications 64 bits s’exécutent sur macOS Catalina, ce qui signifie que toutes les anciennes 32 bits qui auraient pu être difficiles à prendre en charge sur ARM, ou à porter sur le nouveau processeur, ont déjà été abandonnées.

De même, Catalyst essaie au moins d’inciter les développeurs à coder d’une certaine manière, ce qui signifie tirer parti du travail qu’ils ont fait pour les processeurs ARM dans iOS.

Les développeurs pour Mac et iOS continueront à utiliser le logiciel Xcode d’Apple pour créer leurs applications, mais ils n’auront pas à penser autant aux différentes technologies. Apple peut faire fonctionner les éléments clés que nous voyons dans le nouveau SwiftUI sur les deux plates-formes, et peut oublier le code hérité qu’il devait prendre en charge et que les développeurs devaient comprendre.

Le Mac mini 2018 dispose d’un processeur ARM, appelé puce T2.

Tout comme lors du passage à Intel, le nouveau passage à ARM signifie que des années ou des décennies d’ancien code peuvent être laissées pour compte, et Apple peut partir d’une toute nouvelle base de code conçue pour aider les développeurs sur Mac et iOS.

Tout développement n’est pas égal

Bien que nous ayons l’expérience de deux transitions de processeur pour nous montrer à quel point Apple va remarquablement bien gérer un troisième, pour la même raison, nous savons où il y aura des problèmes.

Plus précisément, vous pouvez parier que Microsoft et Adobe seront en retard à la fête comme ils l’ont été auparavant.

Pourtant, ce n’est peut-être pas un pari aussi sûr qu’avant. Là où Microsoft a retardé la création d’une application iPad et Adobe a retardé le transfert de son logiciel vers Intel, les deux sociétés ont peut-être changé d’avis.

Microsoft et Adobe développent maintenant des applications iOS et leur consacrent des ressources importantes. Si Catalyst est autant d’aide à la création de versions Mac de logiciels iOS qu’Apple l’espère, ce sera peut-être la première fois que ces deux sociétés se joignent à temps.

Pas concerné

Qu’ils le fassent ou non, il y aura à nouveau une période de transition avant qu’ils ne finissent par arriver, et il y aura une période de transition lorsque Apple passera à ARM, bien que cette fois, elle soit probablement plus longue. Il est peu probable que Tim Cook puisse, ou veuille, imiter l’annonce de Steve Jobs selon laquelle tous les Mac utiliseraient des processeurs Intel d’ici deux ans. Il ne sera sûrement pas en mesure de faire correspondre la façon dont Apple a réellement fait ce mouvement dans les 18 mois.

En effet, Apple vient de lancer sa machine la plus performante de tous les temps, le Mac Pro. Cela va prendre la demande de ce marché Pro pour que Apple passe même cette machine à ARM à court et à moyen terme.

Les avantages plus bas dans la gamme sont plus clairs, mais ce sera toujours une transition. Mais ce ne sera pas une transition qui causera de gros problèmes aux utilisateurs.

Nous le savons parce que, encore une fois, nous avons déjà été ici. Dans les années 1990, avec le passage à PowerPC, et en 2006 avec le passage à Intel, les applications arriveront sûrement dans ce que l’on appelle les gros binaires. Ils pourront travailler à la fois sur les anciens processeurs Intel et ARM sans que l’utilisateur ait à faire quoi que ce soit.

Ce sera pour aider les gens avec des Mac Intel existants, mais cela signifiera également qu’Apple peut continuer à vendre de nouveaux Intel jusqu’à ce que la gamme finisse par basculer complètement.

Ce qui n’est pas clair, c’est juste où Apple lancera son premier ARM Mac. Il y a de fortes chances que ce soit un MacBook Pro d’une certaine description, simplement parce qu’Apple vend plus d’ordinateurs portables que d’ordinateurs de bureau, et il voudra que le processeur ARM fasse sensation.

Mais cela pourrait voir un impact plus important de l’ajout d’ARM à un appareil auparavant de moindre spécification comme le MacBook Air. Il est difficile de voir comment Apple maintiendra une gamme cohérente d’appareils si l’air moins cher surpasse le Pro.

Si nous ne le savons pas encore, nous savons au moins qu’Apple le sait.

Il a prévu cela, et cela nous prépare depuis des années à passer à ARM. Il s’agit d’un mouvement géant que d’autres entreprises ont répugné à tenter, ou font tout simplement pour la première fois. Mais, Apple a géré en douceur un gros changement de matériel deux fois auparavant.

