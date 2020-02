Pourquoi la chaîne d’approvisionnement d’Apple est prête pour le coronavirus chinois

L’épidémie du coronavirus, qui infecte maintenant des dizaines de milliers de personnes, a alimenté la crainte qu’Apple soit considérablement affectée à la fois par la perte de ventes en Chine et les interruptions de sa chaîne d’approvisionnement en composants. Cependant, alors qu’Apple a du pain sur la planche, il dispose également d’une équipe opérationnelle particulièrement compétente pour gérer les événements de crise, une qui a déjà été contestée.

Les fermetures temporaires d’Apple en Chine visent à empêcher la propagation du coronavirus

Fermetures de magasins Apple

Alors que la Chine se démène pour contenir l’épidémie de la souche hautement infectieuse, les blogueurs des médias qui s’efforcent de susciter la peur, l’incertitude et le doute sur les perspectives d’Apple ont sensationnalisé les plus grands impacts potentiels imaginables sur Apple. Cela inclut naturellement les ventes de produits d’Apple en Chine, où ses magasins de vente au détail de briques et de mortier ont été fermés pendant quelques jours après les vacances du Nouvel An lunaire par “une abondance de prudence”.

Peu importe que les fermetures de magasins – et les fermetures complètes de la ville dans certains cas – ne soient pas uniques à Apple. Apple possède le moins de magasins en Chine parmi les principaux fabricants de combinés. Les quelques dizaines de magasins de détail d’Apple en Chine existent pour établir la société comme une marque permanente et durable capable de fournir un service client pour ses produits dans le futur.

La plupart des revendeurs nationaux de téléphones concurrents en Chine exploitent un grand nombre de kiosques conçus pour vendre leurs androïdes bon marché en grande partie via des prix promotionnels. Le plus grand impact des fermetures de grands magasins de détail se fera sentir sur des marques telles que Huawei, Oppo, Vivo et Xiaomi, qui s’efforcent toutes de réaliser des marges minces comme des rasoirs sur de vastes ventes unitaires de produits de base. Leurs entreprises sont tributaires de volumes de ventes massifs expédiés à un coût minimal, contrairement à ceux d’Apple.

Pour chaque magasin de détail Apple en Chine, il existe un grand nombre de magasins de combinés génériques

Les acheteurs qui recherchent des iPhones, un Mac, des AirPod ou tout autre produit Apple ne font pas leurs achats par prix. Ils ne sont même pas très gênés pour effectuer leurs achats immédiats au cours des prochains jours directement à partir de la boutique en ligne d’Apple. Avec l’assurance qu’avant d’avoir besoin d’aide, de support ou d’une session de formation, les Apple Stores chinois s’ouvriront à nouveau.

Il peut sembler effrayant et dramatique de déclarer à bout de souffle que «les magasins Apple sont fermés. Pourtant, une fermeture temporaire est bien meilleure que d’attiser les craintes que l’on puisse entrer en contact avec le virus alors qu’il est assemblé dans l’un des rares, grands et pleins à craquer magasins qu’Apple exploite dans les zones urbaines de la Chine.

Il serait irresponsable d’Apple d’ouvrir prématurément ses magasins et risquerait de propager la contagion parmi ses clients et ses employés.

Les rapports de décès d’usine ont été considérablement exagérés

Les alarmistes ont également ciblé les impacts potentiels que les interdictions de voyager, les quarantaines et les fermetures d’entreprises en Chine pourraient avoir sur la capacité d’Apple à créer ses produits pour un public mondial, car une grande partie de ses composants et de son assemblage sont centrés en Chine.

Samedi, le Nikkei Business Daily du Japon a même cité “quatre personnes familières avec l’affaire” pour affirmer que “des experts en santé publique” en Chine avaient déterminé un “risque élevé d’infection par un coronavirus” dans les installations de Foxconn où Apple assemble ses produits.

Les autorités ont réfuté les affirmations farfelues de Nikkei selon lesquelles les usines représentaient un “risque élevé d’infection par un coronavirus”

Pourtant, ce rapport a été immédiatement réfuté par les autorités locales de Shenzhen. Des responsables ont déclaré sur les réseaux sociaux que le rapport était faux. Il a également noté que les inspections étaient toujours en cours mais que les usines devraient reprendre la production “en temps opportun” et qu’aucun des exploitants d’usine n’a demandé de “nécessité de reprendre la production plus tôt (que les recommandations des gouvernements locaux)”.

Comme pour les magasins Apple, une “abondance de prudence” dans la fermeture des usines pendant quelques jours supplémentaires jusqu’à ce que les procédures appropriées soient en place pour surveiller et gérer toute nouvelle épidémie est un signe de compétence et de responsabilité. Il serait beaucoup plus désastreux si Apple et ses partenaires se précipitaient pour redémarrer la production, risquant une interruption opérationnelle beaucoup plus importante à l’avenir.

Apple a longtemps pris les devants en matière de sécurité des employés, de droits des travailleurs et de protection de l’environnement, une position morale luxueuse qu’elle peut se permettre en tant qu’entreprise très rentable. Pourtant, ses concurrents en Chine ont longtemps eu une mauvaise réputation en matière de protection de leurs employés ou même de surveillance de la sécurité des usines. Quels fabricants d’Android peuvent se permettre de prendre des mesures élaborées pour assurer la sécurité et la productivité de leurs usines et de leurs employés alors qu’ils sont déjà à peine rentables au pic de production?

Un biais médiatique constamment négatif qui est toujours erroné

Le Nikkei a déjà publié des rapports alarmistes de personnes soi-disant “familières” avec la production d’Apple, ses partenaires de la chaîne d’approvisionnement et la demande des consommateurs pour ses produits. Celles-ci se sont régulièrement révélées fausses. Ce n’étaient pas des erreurs mineures. Le Nikkei a spécifiquement déclaré via les “vérifications des canaux” que l’iPhone X avait subi des “ventes décevantes pendant la période des fêtes” au début de 2018, juste avant qu’il ne soit révélé que l’iPhone X était le smartphone le plus populaire au monde tout au long de son premier trimestre.

Le Nikkei a également régulièrement affirmé presque tous les mois de janvier qu’Apple était censé “réduire” ses commandes de téléphones, présageant une baisse massive des ventes qui ne s’est toujours pas matérialisée. Inversement, le Nikkei et ses vérifications de la chaîne d’approvisionnement et ses diverses “personnes familières avec les situations” n’ont jamais révélé à l’avance l’émergence d’un produit Apple surprise, malgré le fait qu’il y en ait eu tellement.

Le reportage de Nikkei sur Apple est si incroyablement mauvais qu’il a l’air de malice

Le Nikkei n’a pas été le seul à promouvoir de fausses histoires avec une attribution bâclée, avec un parti pris alarmant pour signaler des faux négatifs ciblant spécifiquement Apple, au lieu de se contenter parfois de se tromper de diverses manières. Bloomberg et Wall Street Journal, aux États-Unis, se sont également joints à Nikkei pour promouvoir des informations incorrectes ou trompeuses sur les “coupes dans la production de la chaîne d’approvisionnement” comme preuve que les iPhones étaient sur le point de souffrir d’un soudain manque d’intérêt parmi les acheteurs qui découvraient tardivement que les androïdes étaient bon marché.

Les journalistes qui n’ont aucune idée de la façon dont un produit à succès massif se vend au Japon, en Europe et aux États-Unis au cours de son pic de vacances – ou ce que les chiffres de la chaîne d’approvisionnement pourraient signifier sur les chiffres de production globale d’Apple et la demande pour ses produits – sont ne va clairement pas être en mesure de comprendre quels impacts pourraient être associés aux interruptions de la chaîne d’approvisionnement survenant pendant la saison de production la plus lente d’Apple après les vacances de l’Ouest et les festivités du Nouvel An lunaire en Chine.

Il est fortuit que l’épidémie de coronavirus ait frappé juste avant la migration massive des voyageurs en Chine. Le calendrier signifie que les personnes qui s’attendent à dépenser de l’argent pour se rendre dans leur ville natale pour la saison des fêtes étaient moins susceptibles d’être mises en contact étroit avec d’autres transporteurs d’une maladie hautement infectieuse, et elles se sont retrouvées avec de l’argent supplémentaire à dépenser pour des choses comme le matériel d’Apple ou Prestations de service.

De toutes les industries touchées par les transports et les fermetures d’entreprises, les appareils de luxe d’Apple ne sont pas ceux qui inquiètent.

La chaîne d’approvisionnement mondiale d’Apple a été conçue pour résister à la crise

Lorsque la Chine a été frappée par le SRAS en 2002, Apple entrait à peine dans le secteur des iPod. Pourtant, le SRAS a préparé le monde à considérer l’impact des épidémies mondiales. Après cinq ans à apprendre à construire des iPod par dizaines de millions, Apple est rapidement devenu un important fabricant de téléphones, faisant complètement dérailler les partenariats mondiaux de Microsoft pour les téléphones Windows Mobile, et a également mis à l’écart brutalement les principaux fabricants de téléphones tels que Palm, Nokia, Blackberry et Motorola .

En 2010, Apple a présenté l’iPad avec son propre silicium A4 personnalisé alimentant 50 millions d’appareils, nécessitant une coordination mondiale entre sa conception de puces américaine, sa fabrication coréenne et son assemblage chinois. Chaque année suivante, Apple a considérablement augmenté son appétit pour les composants tout en vendant un nombre incroyable d’appareils technologiques de luxe à prix élevé qui ont maximisé la capacité de production dans plusieurs grandes usines de Foxconn, Compal, Pegatron et Wistron.

Apple a judicieusement déplacé la production entre les opérateurs de l’usine et mis en place des sources parallèles pour une grande variété de ses composants, créant une bête opérationnelle mondiale si complexe, qu’il est pratiquement impossible pour quiconque de l’extérieur de faire des hypothèses significatives sur ce qu’un changement de production spécifique veux dire. Cela a été prouvé à plusieurs reprises dans les antécédents terribles d’analystes essayant d’interpréter des bits de données isolés qui fuient de la chaîne d’approvisionnement.

Mais toute cette complexité mystérieuse remplit une fonction extrêmement importante. Cela rend Apple résilient à la crise. En mars 2011, lorsque l’iPad 2 était tout nouveau, Tohoku, au Japon, a été frappé par une combinaison désastreuse de tremblement de terre et de tsunami qui a été largement signalée comme un problème majeur pour Apple, tant dans les composants que dans la production.

Infographie montrant les ravages qui ont frappé le Japon en 2011. Source: BHPEnglish

Lorsqu’Apple a officiellement abordé la question en avril lors de sa conférence téléphonique avec les analystes, ses dirigeants ont déclaré que les effets économiques de la catastrophe au Japon “pâlissent par rapport à l’impact humain” et ont effectivement rejeté la crise en signalant qu’Apple ne s’attendait pas à ce que la situation affectant sensiblement l’entreprise. Les dirigeants ont révélé que ses employés travaillaient «24 heures sur 24 sur des plans d’urgence».

La crise au Japon s’est produite lors du pic de la demande pour le nouvel iPad 2, qualifié à l’époque de “stupéfiant”. Apple se procurerait le flash NAND, la DRAM, la boussole, la vitre de l’écran tactile, les connecteurs et les batteries du nouvel iPad, tous auprès de fournisseurs japonais, qui auraient collectivement été “gravement endommagés” lors de la catastrophe. Pourtant, Apple a pu contourner de graves problèmes de production et répondre à la demande de livraisons record de sa tablette.

C’était il y a près de dix ans, lorsque les revenus annuels d’Apple étaient de 108 milliards de dollars, contre 260 milliards de dollars en 2019. Apple avait à peine établi l’entreprise iPad, et son leadership avait du mal à faire face à la maladie de plus en plus grave de Steve Jobs, une nouvelle menace concurrentielle posée par Android de Google, Microsoft menaçant d’utiliser Windows pour éloigner les acheteurs d’entreprises mobiles d’iOS et Samsung passant de son rôle en tant que partenaire principal des composants d’un concurrent imitateur qui cherche à le faire cesser ses activités.

Ces menaces accessoires ont pratiquement toutes disparu aujourd’hui. Apple a passé la dernière décennie à affiner et à renforcer sa chaîne d’approvisionnement pour créer des volumes beaucoup plus élevés d’appareils avec un besoin minimal en inventaire. En 2018, lorsqu’un virus informatique a frappé la fabrique de puces singulières d’Apple TSMC et fermé ses lignes de production pour le nouvel A12, il a été inquiété dans les nouvelles pour un cycle, mais n’a eu aucun impact observable sur Apple ou ses ventes.

Apple est maintenant si autosuffisant qu’il peut simplement décider d’arrêter l’utilisation de fonderies d’aluminium massives qui produisaient des matériaux vierges pour ses MacBook, optant plutôt pour développer son propre mélange d’aluminium recyclé afin de réduire radicalement l’empreinte carbone de l’ensemble de sa planète. opérations. C’est une position luxueusement privilégiée pour être assis.

Apple a des réserves de liquidités incroyables et une influence énorme sur les opérations des composants mondiaux. Il déplace littéralement les marchés à mesure qu’il lance de nouveaux produits. S’il est nécessaire de se demander qui sera affecté par un événement mondial, y compris le plus récent coronavirus en Chine, ce n’est certainement pas Apple qui doit inquiéter quiconque.

Les concurrents plus faibles et moins rentables d’Apple, en revanche, seront clairement plus affectés.

Et même s’il y avait un impact temporaire sur les ventes d’unités iPhone qui pourrait être attribué au coronavirus, nous avons déjà vu qu’Apple peut inverser le marché en Chine. Ça vient de le faire. Il y a un an, les journalistes hochaient la tête en accord les uns avec les autres sur le fait que, cette fois, les acheteurs étaient désormais branchés sur les Huawei Androids bon marché et n’allaient plus jamais acheter un iPhone Apple cher, en partie à cause du pur patriotisme pour les produits domestiques.

Pourtant, pour une raison quelconque, ce patriotisme n’a pas eu d’incidence sur les ventes chinoises de Mac, iPad et Apple Watch, même si Huawei et d’autres marques nationales arnaquent tous les autres produits d’Apple et proposent leurs versions pour beaucoup moins cher. Au lieu de cela, dans une réprimande directe aux arrogants plaisanteries autour de la «sagesse commune» selon laquelle Huawei mangeait les ventes d’iPhone, ce qui s’est passé, c’est que les acheteurs d’iPhone retardaient simplement un petit nombre de leurs achats en raison de l’incertitude économique.

Lorsque les ventes ont repris au cours du présent exercice d’Apple, elles ont été incitées par les prix et le financement qu’Apple pouvait facilement se permettre d’offrir. En conséquence, les ventes d’iPhone ont rebondi, poussant Apple à enregistrer des revenus et des bénéfices.

Il n’y a pas eu de changement vers Huawei et retour. Les journalistes avaient inventé une idée plausible et insisté sur le fait.

Dans le même temps, les ventes d’iPhone qu’Apple a réalisées ce trimestre n’étaient pas simplement comparables aux unités de base «eau sous le pont» expédiées par divers licenciés Android en Chine. Apple construit un écosystème clair d’utilisateurs qui achètent également ses autres produits et services. Cela est évident dans le fait que, comme indiqué la semaine dernière dans les résultats d’Apple, “les trois quarts des clients qui achètent un Mac en Chine sont nouveaux, et près des deux tiers des clients qui achètent un iPad sont nouveaux”, et que dans l’ensemble, 75 % des acheteurs d’Apple Watch sont nouveaux.

C’est une vague massive de nouveaux achats haut de gamme – les utilisateurs s’enfermant intentionnellement dans les murs des douves du château d’Apple – parmi les consommateurs urbains de plus en plus riches de Chine, représentant une vaste nouvelle classe moyenne qui continue de sortir de la pauvreté en Chine. Tout comme les Américains, ils aspirent à avoir de belles choses, pas seulement des choses bon marché.

Cet intérêt pour le luxe abordable est clairement affiché en Chine, bien que nous vous recommandons d’attendre que le coronavirus soit entièrement contenu avant d’aller voir par vous-même.

L’excellence opérationnelle d’Apple est vilipendée plutôt qu’appréciée

Un facteur majeur dans la capacité d’Apple à créer et à livrer de manière rentable des produits technologiques haut de gamme avec des logiciels performants, puis à vendre ses appareils à un public mondial dans de vastes volumes malgré la présence d’alternatives moins chères, est sa concentration sur les opérations mondiales.

Notez que ni Google ni Microsoft n’ont pris la peine de créer des opérations globales sophistiquées dans leurs efforts matériels. Leurs résultats commerciaux misérables avec Pixel et Surface reflètent cela.

Les blogueurs des médias et même les analystes sérieux semblent souvent totalement aveugles à cette réalité. Reconnaître la valeur de l’excellence opérationnelle d’Apple contredirait également leurs récits récents qui insistaient sur le fait qu’Apple se préoccupait beaucoup trop des opérations ennuyeuses et devrait plutôt concentrer ses efforts sur une fantaisie de conception délicieuse.

Cette illusion romantique d’un ancien et glorieux Apple à l’époque où il construisait principalement des ordinateurs portables en plastique translucide pour les écoliers semble avoir obscurci la compréhension des experts de ce qui a fait d’Apple un succès retentissant en tant qu’opération mondiale au cours de la dernière décennie en particulier. Ce n’était pas des plastiques brillants et pétillants, ni un mécanisme de pliage sophistiqué. C’était l’excellence opérationnelle à l’échelle mondiale.

Pas plus tard que l’été dernier, Tripp Mickle du Wall Street Journal a écrit à quel point il était terrible qu’Apple soit passée de la charmante boutique de créations Jony Ive de Steve Jobs à une entreprise mondiale brutalement grotesque commandée par Tim Cook uniquement pour générer argent. Le reste du Wall Street Journal ne dépense pas autant d’encre pour dénigrer le capitalisme, mais Mickle a un rythme spécial. Même s’il comprend très peu le fonctionnement d’Apple, un gros titre impliquant la société attire assez clairement les clics et vend des publicités – la façon brutale dont le papier paie son personnel.

Tripp Mickle a toujours tort à propos d’Apple car il n’a pas une compréhension de base de l’entreprise

Mickle a dramatiquement déploré que le départ de Jony Ive “cimente le triomphe des opérations sur la conception chez Apple, un changement fondamental d’une entreprise axée sur la magie matérielle à une économie axée sur le maintien des marges bénéficiaires et l’exploitation du succès matériel passé d’Apple pour vendre des logiciels et des services. “

Cela a été écrit en 2019, près d’une décennie après que Cook – qui était le chef des opérations d’Apple depuis la fin des années 1990 – a été unanimement nommé pour continuer à diriger Apple en tant que directeur général après le décès de Jobs en 2011.

Le redressement spectaculaire d’Apple dans le cadre de Jobs, qui a commencé avec l’acquisition de Jobs ‘NeXT en 1997, a également coïncidé avec la même période pendant laquelle Cook dirigeait les opérations mondiales d’Apple. En effet, l’une des premières priorités de Jobs pour remettre Apple sur les rails consistait à recruter Cook auprès de Compaq pour rationaliser les opérations assiégées de la société qui saignaient. Il souffrait d’une pénurie de production d’ordinateurs portables de valeur en demande, et d’énormes stocks de produits pourris qui ne se vendaient pas.

Ce n’est pas seulement une coïncidence si Apple a rebondi aux côtés de l’apparition de Cook et de son développement d’une structure opérationnelle de classe mondiale pour l’entreprise.

Même avec Jobs à la barre, NeXT possédait son logiciel OS futuriste et ses outils de développement depuis près d’une décennie sans être en mesure de créer efficacement des produits à succès qu’il pourrait vendre avec le genre de succès que Jobs a trouvé plus tard chez Apple.

Au cours de cette même décennie, Apple a également eu du mal à vendre des produits – dont plusieurs impliquaient une technologie innovante de grande qualité – malgré la présence à bord d’Ive et d’une variété d’autres designers industriels très compétents. Il avait même un netbook à clapet de conception iconique avec une coque en plastique translucide et un stylet, toutes les choses que les experts modernes pensent qu’Apple devrait offrir, avec un nouveau design attrayant d’Ive. Il ne s’est pas bien vendu et n’a pas rapporté d’argent, en partie à cause des problèmes opérationnels d’Apple.

Le chef de la direction d’Apple, Tim Cook, a construit ce qui a transformé la société sous la direction de Jobs et a préparé l’entreprise à son expansion mondiale d’une décennie sous la présidence de Cook en tant que PDG. Cette structure opérationnelle vaste, complexe et sophistiquée a été conçue pour garder Apple compétitif et résilient aux menaces concurrentielles et aux crises externes, y compris même l’arrêt temporaire sans précédent d’une superpuissance massive par un virus.