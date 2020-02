Pourquoi la correction des indications d’Apple provoque moins de panique par rapport à 2019

Pour la deuxième fois en deux ans, Apple a publié une correction de ses prévisions de revenus. Après avoir semblé stupide de sensationnaliser la chute d’Apple l’année dernière, les analystes et les journalistes des médias technologiques font preuve de plus de prudence dans leur couverture de la façon dont les interruptions d’activité par le coronavirus pourraient affecter la société.

Le coronavirus provoque moins de panique que la crise économique de l’an dernier

Moins d’un tiers de l’impact sur les actions d’Apple par rapport à 2019

Les actions d’Apple ont baissé de 2,5% après l’annonce, au cours du long week-end, qu’elle prévoyait de manquer ses prévisions de revenus annoncées entre 63 et 67 milliards de dollars au cours du trimestre de mars.

Pourtant, malgré la perspective préoccupante d’interruptions liées à l’épidémie de COVID-19 en Chine – affectant non seulement les ventes de la société en Chine mais également la production d’Apple d’appareils pour les utilisateurs dans le monde entier – les analystes ont minimisé tout impact à long terme. Les actions d’Apple se sont déjà remises de la baisse plus prononcée observée dans les transactions avant commercialisation, où les actions avaient temporairement chuté de plus de 10 $ ou 3%.

Il y a un an, Apple a annoncé qu’il manquerait ses prévisions de revenus anticipées – également imputées aux conditions en Chine – a entraîné une baisse beaucoup plus importante de 8,6% du cours de l’action d’Apple dans les échanges avant la mise sur le marché, qui s’est encore aggravée après l’ouverture du marché.

En partie, la réaction plus prudente aux nouvelles négatives concernant Apple semble être fondée sur une nouvelle compréhension de la valeur d’Apple. Plutôt que d’être perçus comme un fabricant de téléphones en difficulté qui essaie désespérément de se détourner du matériel pour vendre du contenu d’abonnement car il fait disparaître les livraisons unitaires et la part de marché aux fabricants de combinés Android, les investisseurs voient maintenant Apple comme un distributeur automatique de billets qui est uniquement capable d’attirer et de fidéliser des clients fidèles avec ses produits et services innovants, largement isolés de l’achèvement direct avec des androïdes bon marché. Apple est également de plus en plus reconnu pour sa capacité à gérer les problèmes de production mondiaux avec une précision opérationnelle.

Ces changements de compréhension ont récompensé les investisseurs avec un doublement du cours de l’action d’Apple au cours de la dernière année seulement. Pourtant, les principaux journalistes, blogueurs et analystes de l’industrie n’ont pas compris ce qui se passait, principalement parce qu’ils avaient inventé ou répétaient des récits médiatiques fatigués qui n’étaient pas vrais, plutôt que d’essayer de comprendre ce que faisait Apple et de pouvoir informer leur public.

Notez qu’AppleInsider a correctement détaillé ce qui se passait il y a un an, notant que la correction était “une opportunité” et qu’Apple lui-même “a déjà alloué 71 milliards de dollars pour racheter ses actions, désormais disponibles à un prix très avantageux grâce à des rapports financiers incessamment manipulateurs. . ” Ce n’était pas une prise populaire à l’époque.

Comment les médias grand public ont bâclé sa couverture d’Apple en 2019

Au début de janvier 2019, le chef de la direction d’Apple, Tim Cook, a adressé aux actionnaires un avis selon lequel les performances de l’entreprise seraient en deçà de ses prévisions de 89 milliards de dollars à 93 milliards de dollars pour le trimestre de décembre, visant plutôt des revenus de 84 milliards de dollars.

Cook a attribué les résultats pires que prévu à des mises à niveau d’iPhone plus lentes que prévu, qu’il a imputées à la faiblesse économique des pays émergents, à un abandon des subventions des opérateurs, à un dollar plus fort provoquant une hausse des prix d’Apple dans d’autres devises et à une augmentation des mises à niveau de batterie. associé à des échanges de batterie à bas prix de 29 $ que la société avait proposés jusqu’à la fin de 2018.

“Des revenus d’iPhone inférieurs aux prévisions, principalement dans la Grande Chine, expliquent la totalité de notre manque à gagner par rapport à nos prévisions et bien plus que la baisse totale de nos revenus d’une année à l’autre”, a expliqué Cook. Il a répliqué que la baisse des ventes unitaires d’iPhones au cours du trimestre a été partiellement compensée par de fortes ventes d’autres matériels et services. Les ventes d’iPad, de Mac, de montres, d’autres accessoires et de services ont augmenté de 19%.

Apple ne souffrait pas d’un “problème d’innovation”

Pourtant, plutôt que de simplement rapporter ce que Cook avait détaillé, d’éminents blogueurs médiatiques ont ignoré les déclarations de Cook et se sont précipités pour inventer leurs propres histoires sur ce qui se passait. Leurs théories semblaient peut-être plausibles à l’époque, mais elles n’étaient pas vraies et ne se sont pas déroulées comme prévu parce qu’elles n’étaient basées sur rien de factuel.

Kara Swisher of Recode est apparu sur CNBC pour avancer l’idée que le problème d’Apple n’était pas seulement une faiblesse économique temporaire ou des mises à niveau d’iPhone différées par des mises à niveau de batterie, mais plutôt un “problème d’innovation”.

“Le cycle d’innovation a ralenti chez Apple”, a déclaré Swisher. “Où est leur nouveau produit passionnant, et où sont leurs nouveaux entrepreneurs passionnants au sein de cette entreprise?”

Pourtant, Apple lui-même avait clairement indiqué que «l’innovation» n’était pas le problème. La société avait organisé quelques mois plus tôt un événement à Brooklyn, dévoilant la nouvelle Apple Watch Series 4 capable de capturer un électrocardiogramme ainsi que les nouvelles offres remises à neuf de MacBook Air et iPad Pro.

Cook a même déclaré qu’Apple avait par la suite eu du mal à répondre à la demande pour son “nombre sans précédent de nouveaux produits à augmenter au cours du trimestre”, ajoutant que les ventes de ces trois nouveaux produits étaient limitées par l’offre, plutôt que d’être négligées par les clients à la recherche pour plus “d’innovation passionnante”.

Et tandis que les ventes d’Apple des iPhones étaient en baisse, elle vendait toujours les smartphones les plus premium de tous les fournisseurs avec une énorme marge. Il n’existait pas de fabricant de téléphones “plus innovant” attirant les clients d’Apple. Au lieu de cela, il y a eu des ventes record de produits comme Apple Watch qui garantissaient qu’une fois que les clients d’Apple auraient mis à niveau leur téléphone, ils resteraient à nouveau avec un iPhone.

C’est l’importance de comprendre la valeur d’une base d’utilisateurs active par rapport aux expéditions unitaires simples, un sujet qu’Apple a appelé une attention particulière au cours de l’exercice 2019. Personne n’aurait dû être trop surpris que l’iPhone 11 fasse rebondir les revenus des téléphones Apple sur un territoire record l’année suivante après les mises à niveau des batteries ont disparu et les conditions économiques se sont améliorées avec la désescalade de la guerre commerciale.

Les meilleurs jours d’Apple n’étaient pas derrière

Toni Sacconaghi, l’analyste de “Bernstein Bear” sur Apple, a également répété sur CNBC pour affirmer que “les meilleurs jours d’Apple sont derrière”, en 2015, 2017 et 2018.

CNBC a présenté Toni Sacconaghi comme l’un des meilleurs analystes d’Apple, mais il s’est énormément trompé sur les perspectives d’avenir de l’entreprise

CNBC a continué à qualifier Sacconaghi de “meilleur analyste # 1” couvrant Apple, mais ce n’était tout simplement pas vrai. Philip Elmer-DeWitt d’Apple 3.0 a rapporté que Sacconaghi faisait plutôt partie des plus d’une douzaine d’autres analystes qui “se sont efforcés de suivre le stock tout au long du trimestre”.

En décembre, Sacconaghi est même apparu sur CNBC pour admettre que “nous avons été neutres sur Apple cette année et ce n’est pas le bon choix. Nous l’avons manqué”, faisant référence à l’augmentation massive du cours de l’action d’Apple au cours de la dernière année alors qu’elle montait à atteindre une capitalisation boursière de 1,3 billion de dollars, le plus élevé jamais atteint par une entreprise technologique. Comment le «meilleur analyste» rate-t-il une augmentation de 700 milliards de dollars pour ses clients?

Apple ne souffrait pas de “prix plus élevés”

Écrivant pour Bloomberg, Mark Gurman a initialement réprimandé la déclaration de Cook pour avoir omis de mentionner “qu’Apple avait évalué ses nouveaux modèles à des niveaux stratosphériques”, affirmant en fait que Cook trompait les investisseurs en refusant de reconnaître que la raison pour laquelle les ventes d’iPhone étaient en baisse était due à la concurrence d’Androïdes moins chers.

À peine deux semaines plus tard, Gurman a publié un article de suivi qui prétendait exactement le contraire: que l’avis d’Apple aux actionnaires avait en fait déclaré que les mises à niveau d’iPhone n’étaient pas aussi fortes que prévu en raison de “prix plus élevés”.

Mark Gurman de Bloomberg a fourni une couverture disproportionnée de type informatif des produits Pixel de Google sans aucun examen de leur stratégie de tarification, tout en affirmant que les iPhones étaient trop chers

Gurman n’était pas le seul à maintenir son récit médiatique selon lequel les prix élevés tuaient les ventes d’iPhone. Le japonais Nikkei et le Wall Street Journal ont également répété la même théorie sur le «prix élevé» pendant des années. Tous les trois avaient précédemment insisté sur le fait que l’iPhone X ne se vendait pas bien en 2017 en raison de son prix, une affirmation qui s’est révélée totalement erronée.

Tous les trois se sont à nouveau retournés et ont répété les mêmes affirmations à propos de l’iPhone XS et iPhone XS de l’année dernière, le Wall Street Journal appelant spécifiquement l’iPhone XR un échec qui “ne peut pas vendre” sous le titre sensationnel “Le téléphone qui fait défaut Apple”. Ce modèle était en fait le téléphone le plus vendu et le plus rentable de l’année.

Apple ne souffrait pas de la popularité de Huawei ni des boycotts patriotiques

La fausse couverture des ventes, de la demande et des supposées “baisses de production” de l’iPhone était également remplie de la théorie selon laquelle Huawei déplaçait les ventes de l’iPhone avec ses Androïdes beaucoup moins chers, alimentés par un boycott patriotique des iPhones par des ressortissants chinois à l’appui des marques nationales.

Ces affirmations étaient également fausses. Si les consommateurs en Chine se tournaient vers Apple en tant que marque américaine, pourquoi continuaient-ils à acheter un nombre record d’autres produits Apple plutôt que de passer à des PC, tablettes, montres, AirPod et autres produits Huawei bon marché?

Et plutôt que d’attaquer Apple comme une menace étrangère, la Chine elle-même a réduit les taxes sur les ventes d’iPhone pour stimuler son économie. Lorsque Apple a répercuté ces économies sur les acheteurs, diverses sources de CNBC à Venture Beat ont affirmé qu’Apple “réduisait” ses prix dans une tentative désespérée de concurrencer les androïdes bon marché. Ce n’était pas vrai non plus, car l’iPhone XR le plus populaire d’Apple n’était proposé qu’à environ 45 $, un changement qui n’aurait aucun impact réel sur la concurrence supposée avec les téléphones Huawei se vendant à un prix moyen d’environ 250 $.

Apple ne souffrait pas de téléphones pliants coûteux

Après qu’Apple ait publié les résultats du trimestre d’hiver qui ont détruit ces récits médiatiques, Bloomberg a radicalement inversé son histoire sur les prix des téléphones le mois suivant, applaudissant bizarrement à l’introduction d’Androïdes très chers et établissant la hausse des prix demandés de Google, Samsung, Huawei (ci-dessous ) sans jamais indiquer de données montrant qu’aucun de ces nouveaux modèles onéreux ne se vendait réellement en volumes comparables aux iPhones.

Bloomberg a discuté de la hausse des prix sans penser aux ventes unitaires – car il était enthousiasmé par les androïdes

Écrivant pour Bloomberg, Gurman a même déclaré que «le mouvement [to raise Android prices] semble avoir blessé Apple “au cours du trimestre avant même la sortie de ces téléphones pliants très chers de Samsung et Huawei. En fin de compte, les deux introductions coûteuses ont échoué au lancement, ont ensuite été retardées pendant des mois et n’ont jamais entraîné de ventes importantes.

Les blogueurs Android, dont Dieter Bohn du Verge et Joana Stern du Wall Street Journal, ont initialement fait monter la température du Galaxy Fold de 1 980 $ de Samsung, jusqu’à ce qu’il devienne clair que l’appareil était purement impropre à la vente et même retiré du marché.

Pourtant, après avoir réprimandé Apple sur ses claviers MacBook, se moquer de la société pour affirmer que les problèmes de clavier “n’affectaient qu’un petit nombre d’utilisateurs”, et exiger de savoir “si des MacBook de 1 200 $ devaient se casser à cause de la poussière et des débris!? Absolument pas!” Stern a ensuite dissipé les inquiétudes concernant le Galaxy Fold beaucoup plus cher, minimisé le problème en disant qu’il “n’affectait qu’un nombre limité d’échantillons Galaxy Fold”, et n’a émis aucune critique dramatique pour Samsung publiant un appareil encore plus cher qui a complètement échoué après l’exposition aux débris.

Ce n’est qu’après avoir noté le double standard dans les reportages du Wall Street Journal que Stern a publié une sorte de rétractation qui disait que Samsung ne devrait pas traiter ses clients comme des bêta-testeurs.

Comment cherche-t-on à baser sa carrière sur la moquerie du taux d’échec réellement très bas des claviers MacBook, puis à promouvoir de manière extravagante le premier écran pliant de génération d’un téléphone Android qui ne va clairement pas durer et n’est rien de plus qu’un gadget extrêmement cher?

– Daniel Eran Dilger (@DanielEran) 17 février 2020

Pourtant, dès que Samsung a publié son prochain Galaxy Z rabattable – manquant de résistance aux liquides et à la poussière, souffrant de problèmes de rayures immédiats et d’un prix supérieur à 1 350 $ pour un téléphone Android de niveau intermédiaire – Stern a célébré son lancement avec une vidéo mignonne plutôt que des critiques cinglantes. pour avoir à nouveau servi à ses clients un autre concept bêta intrinsèquement imparfait et incroyablement cher.

Le marché semble maintenant comprendre que les récits médiatiques sur Apple ont été dramatiquement erronés depuis trop longtemps pour être pris au sérieux.