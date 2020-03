Pourquoi le LiDAR de l’iPad Pro est un grand pas pour Apple en vision par ordinateur et en réalité augmentée

Le nouveau capteur de caméra LiDAR qui a fait ses débuts dans le dernier iPad Pro d’Apple cette semaine est une amélioration de la matrice d’imagerie frontale TrueDepth à détection de profondeur qui a fait son apparition sur iPhone X fin 2017. Cette année, lors de son arrivée sur iPhone 12, LiDAR apparaît pour atteindre une base installée massive de dizaines de millions d’utilisateurs. Voici pourquoi c’est important.

Utilisation de l’iPad Pro LiDAR pour apporter la “Hot Lava” d’Apple Arcade à une expérience AR

Rembourser vers l’avenir

Apple est souvent réprimandé pour ne pas être la première entreprise à déployer de nouvelles technologies. Il y a trois ans, j’ai abordé ce sujet dans l’éditorial Quand Apple a 2 ans de retard, mettez de l’ordre dans vos affaires, qui a noté qu ‘”il y a une décennie solide de preuves que, pour Apple, être en retard est un avantage concurrentiel”.

Au cours de la dernière année, par exemple, divers passionnés d’Android ont essayé de faire la différence avec les écrans OLED pliants lancés par Samsung, Motorola et Huawei – malgré leur coût énorme et leurs avantages réels très limités, largement compensés par des inconvénients importants, notamment une augmentation considérable la fragilité et la perte de résistance à l’eau. Ce n’est pas un mystère pourquoi les téléphones pliants ont toujours un prix dans la stratosphère. Toutes ces entreprises vendaient à peine leurs téléphones haut de gamme phares au-dessus de 500 $, sans parler de ces concepts pliants au nord de 2000 $.

Le prix des écrans pliants devra baisser radicalement avant qu’un nombre important de consommateurs ne les adopte, et les prix ne baissent pas simplement parce que de nouvelles générations sont proposées. Il faut en fait les acheter en quantité pour faire baisser les prix, car les profits permettent des itérations plus efficaces et meilleures de nouveaux produits pour faire baisser les prix.

C’est simplement ainsi que fonctionne la tarification des composants. Il n’y a pas non plus de demande inhérente importante pour les dispositifs de pliage; nous sommes tous passés des téléphones à clapet au facteur de forme iPhone en raison de l’énorme saut de fonctionnalité possible avec un grand écran tactile.

Nous ne revenons pas sur une nostalgie bizarre pour un son de «clic» associé à des fonctionnalités de l’ère 2003, peu importe le nombre d’écrivains qui s’alignent pour transporter de l’eau pour les groupes de marketing de Motorola et de Samsung qui nous disent que c’est en baisse, et ce flip de base les téléphones sont tellement amusants à cliquer pour ouvrir et fermer qu’ils valent 1 500 $ de plus que de simplement transporter une paire de coquilles de noix de coco avec votre iPhone.

Il y a une grande différence entre une nouvelle technologie précieuse et un gadget à froufrous

Même les technologies prometteuses offrent des avantages importants, tels que les réseaux mobiles 5G émergents, ont des avantages liés à des dépendances allant de la disponibilité réelle des réseaux 5G aux coûts supplémentaires requis pour accéder à cette capacité réseau plus rapide. La seule chose qui fera baisser les prix des modems 5G est l’émergence d’une forte demande en volume pour les téléphones 5G.

Comme nous l’avons vu depuis le déploiement de la 4G, cela ne peut se produire que si le marché investit à l’avance pour réaliser des ventes en volume. Soyez trop loin devant cette demande et vous finissez par parier sur un large inventaire de technologies de première génération sur lesquelles vous perdez trop d’argent pour continuer à construire l’avenir. C’était un problème majeur pour Motorola et HTC.

En 2012, Apple pourrait adopter tardivement la 4G après avoir autorisé ses concurrents Android à faire la course et à essayer des composants 4G de première génération. Ce n’est qu’après que les réseaux 4G sont devenus largement disponibles qu’Apple a passé ses propres commandes à volume élevé, ce qui a fait baisser considérablement le prix de ses composants. Cela a permis au premier iPhone 5 4G LTE d’Apple de concurrencer favorablement les fabricants d’Android qui avaient déjà des années de téléphones 4G sous leur ceinture. L’iPhone 5 n’était pas le premier téléphone 4G par une grande marge, mais il était le plus rentable par une grande marge.

Apple a poursuivi une stratégie similaire avec Apple Watch, qui a fourni du micro-silicium pour les appareils portables qui était bien en avance sur ses concurrents, malgré le fait qu’Android Wear, Galaxy Gear et d’autres plates-formes se lancent dans le secteur des montres intelligentes plusieurs années avant Apple. Apple a accompli cela grâce à un blitz médiatique qui a vendu avec succès de gros volumes d’Apple Watch, finançant des itérations annuelles rapides qui pourraient s’améliorer beaucoup, beaucoup plus rapidement que tous les différents concepts de montres flottaient dans des volumes qui ne pouvaient pas payer leur avenir.

Cela n’a été possible que parce qu’Apple a fait suffisamment de travail à l’avance pour rendre Apple Watch 1.0 suffisamment attrayante pour les utilisateurs pour justifier son prix. Apple a vendu beaucoup plus d’articles portables à 350 $ et plus que ses concurrents ne pouvaient le faire avec leurs propres appareils, moins capables et moins finis, qui essayaient de se vendre pour environ 150 $. C’est pourquoi ils n’avaient pas d’avenir alors qu’Apple Watch propose désormais des exploits avancés dans la série 5.

L’Apple Watch a également jeté les bases de la technologie utilisée dans l’iPhone X.

La compétence de base d’Apple consiste à créer un produit livrable pouvant justifier son prix

Il est clair que la compétence de base d’Apple consiste à créer un produit livrable pouvant justifier son prix. C’est quelque chose que ses concurrents ne font manifestement pas. Certains vendent de plus gros volumes d’appareils beaucoup moins chers comme des téléphones Android à 300 $ et des bandes Xiaomi à 15 $ et des appareils plus chers en petites quantités comme les téléphones à clapet rabattables à 1600 $ et plus. Aucune de ces catégories n’atteint le genre de succès qu’Apple remporte régulièrement avec de nouvelles versions qui semblent être parfaitement tarifées pour augmenter le volume des ventes dont Apple a besoin à la fois pour profiter maintenant et pour payer sa prochaine génération de développements.

Quelle que soit votre opinion personnelle sur Apple, il est incontestablement clair que l’entreprise fait – et a fait – le meilleur travail pour financer l’avenir de la technologie grand public: une combinaison de conception de produits, de développement de logiciels, de marketing efficace et d’opérations mondiales capables de livrer le bon produit au bon moment à un prix acceptable pour une masse critique d’acheteurs.

Pourquoi devrais-je LiDAR?

En plus de tirer parti de sa position de queue pour dépasser ses concurrents en matière de prix de volume, Apple a également utilisé de nouvelles technologies exclusives et coûteuses pour se démarquer des produits à bas prix. Apple n’a cessé de convaincre le public d’acheter ses produits depuis l’iPod.

Ce n’était pas seulement le premier modèle d’iPhone qui faisait la queue. Chaque année, le prochain iPhone d’Apple proposait une proposition que des dizaines de millions de consommateurs réguliers ne pouvaient pas refuser. Chaque nouvel iPad et Mac a réalisé de solides ventes, et Apple a récemment élaboré de nouvelles raisons de posséder Apple Watch ou AirPods, des catégories de produits entièrement nouvelles qui existaient à peine avant qu’Apple ne les transforme en succès sur le marché de masse.

Tout ce qu’Apple fait n’est pas nécessairement un succès à succès, mais même ses projets marginaux “passe-temps” tels que Apple TV et HomePod rapportent des milliards de dollars même sur des marchés où ses concurrents offrent désespérément des produits liés à un modèle commercial de publicité de surveillance, tels que Appareils Roku, Fire, Vizio et Alexa.

Pourtant, si les écrans pliants et la 5G – qui semblent tous deux avoir un attrait intrinsèque évident, au moins sur le plan conceptuel – ne parviennent pas à attirer l’attention des utilisateurs aux prix qu’ils demandent actuellement, comment peut-il être possible que l’incursion d’Apple dans La réalité augmentée se maintiendra-t-elle jamais? C’est le récit médiatique émergent exprimé par des experts qui sont toujours stridents, déformant désespérément les failles logiques essayant de dépeindre Apple comme potentiellement défaillant à certains égards.

TechCrunch a récemment annoncé que «les consommateurs ne voient tout simplement pas encore ce qu’ils veulent» dans le domaine de la RA, mais cela ne devient pas vrai avec une simple répétition. On pourrait dire la même chose des polices bitmap en 1985.

Apple vend LiDAR cette année comme une histoire convaincante pour iPad Pro, et nous attendons, iPhone 12 plus tard cette année. LiDAR fonctionne de manière similaire au capteur TrueDepth orienté vers l’avant, mais plutôt que d’être optimisé pour le visage, il permet aux utilisateurs de numériser une représentation précise de leur environnement.

Utilisation de l’iPad Pro LiDAR pour mesurer la mobilité corporelle

Le concept n’est pas nouveau. Quelques mois après l’acquisition par Apple de PrimeSense en 2013, nous avons détaillé comment la technologie de «capteur de structure» de numérisation 3D qu’elle avait acquise pouvait être utilisée pour numériser des modèles d’objets. Et avant cela, d’autres sociétés en partenariat avec PrimeSense ont utilisé la technologie pour alimenter des concepts tels que le Kinect de Microsoft pour le suivi des mouvements du corps utilisé dans les jeux vidéo et les applications “d’interaction naturelle”, des gestes corporels pleinement efficaces.

Apple a acquis PrimeSense fin 2013

Au cours des années qui ont suivi, Google a barboté avec des partenaires dans le cadre du projet Tango, qui a ajouté un système de caméra de profondeur arrière à divers phablets Android qui n’ont pas réussi à gagner du terrain sur le marché. Comme pour beaucoup de choses que Google fait, Tango a été lancé comme Apple a fait les choses dans les années 1990: s’associez à diverses grandes manufactures, attisez le battage médiatique sur les fonctionnalités nébuleuses, puis lancez-le en tant que technologie clouée sur des appareils autrement banals qui peuvent ” t concurrencer les appareils standard aux prix du marché. Ensuite, après avoir échoué, abandonnez tout et laissez les autres profiter de vos erreurs!

Malgré des années de barbotage avec un capteur 3D arrière sur les appareils mobiles, Google a abandonné Tango juste après qu’Apple ait publié sa vision 1.0 pour ARKit. Google a ensuite copié ARKit, de la même manière qu’il a vidé ses propres efforts antérieurs de Google Pay pour copier Apple Pay avec Android Pay. Ou la façon dont Google a abandonné ses efforts Android initiaux pour proposer une nouvelle version d’Android calquée sur iOS.

Plutôt que d’essayer de tout promettre dans sa première version d’ARKit, Apple a concentré la caméra 3D sur l’utilisateur et a publié plusieurs fonctionnalités utiles pour cette technologie, y compris les modes Animojis et Selfie Portrait, et plus tard les effets Portrait Lighting AR. L’implémentation TrueDepth d’Apple était non seulement fonctionnelle et offrait des avantages évidents, mais faisait également partie d’une série d’autres fonctionnalités séduisantes fournies dans l’iPhone X.

La capacité d’Apple à prendre un seul aspect de la technologie PrimeSense et à la livrer dans le cadre d’un ensemble global attrayant a entraîné une énorme augmentation des ventes et des bénéfices qui ont aidé à payer pour les nouvelles générations d’iPhone X: l’iPhone XR moins cher et grand public, le l’iPhone XS de luxe et l’association de l’iPhone 11 et de ses homologues Pro cette année. De plus, le travail technique qu’Apple a fait pour faire avancer ses cadres ARKit, qui gèrent des choses comme l’identification des surfaces, l’occlusion des personnes et des effets de rendu réalistes qui permettent aux graphiques de réalité augmentée de se fondre parfaitement dans la vidéo de la caméra, continue de s’adapter pour tirer parti de nouveaux matériels comme le nouveau LiDAR.

À travers le miroir AR

LiDAR sur l’iPad Pro ajoute du matériel spécialisé pour effectuer une imagerie de profondeur rapide et précise qui permet à ARKit de fonctionner encore mieux et d’étendre ses capacités. C’est un peu comme mettre des lunettes sur un enfant génial, qui peut désormais utiliser ses fonctions de cortex visuel inné de manière encore plus efficace et avec plus de clarté, débloquant de nouvelles capacités pour analyser le monde et profiter de la vie. De la même manière, le matériel LiDAR améliore encore le logiciel ARKit et les applications qui l’utilisent et font de nouvelles choses qui sont soit moins pratiques, soit pas du tout possibles avec les capteurs de caméra standard.

iPad Pro LiDAR maillage d’un environnement local

LiDAR changera encore plus la donne sur iPhone, car il élargira considérablement la base installée d’utilisateurs capables de LiDAR. En un an, Apple comptera plusieurs dizaines de millions d’utilisateurs sur du matériel équipé LiDAR, permettant aux développeurs de profiter de ses fonctionnalités. L’un des problèmes les plus importants pour Tango de Google était que les développeurs n’étaient pas incités à coder spécifiquement pour lui, car le matériel pour l’utiliser n’était installé que sur quelques modèles de niche. Il n’y a jamais eu d’espoir réaliste qu’un grand nombre d’utilisateurs d’Android se retrouveraient avec des téléphones Tango, car la principale attraction d’Android est le bon marché.

En ajoutant rapidement du matériel LiDAR à sa gamme de produits, Apple va encore différencier iOS et établir ses plates-formes comme le moyen de développer des applications AR de pointe grâce aux données de détection du “temps de vol” de LiDAR. La prochaine grande étape évidente pour la RA consiste à déplacer des capteurs d’imagerie de profondeur avancés pour afficher des graphiques générés par ordinateur sur une lentille que vous regardez, plutôt que de simplement les mélanger avec de la vidéo pour créer une représentation composite “augmentée” de la réalité.

Avec le développement attaché au logiciel d’Apple et le matériel unique de sa base installée, il sera très difficile pour les concurrents de livrer quoi que ce soit de comparable.

Il a fallu des années aux fabricants d’Android pour ajouter des capteurs d’empreintes digitales, et pendant ce déploiement, ils se sont trompés de toutes sortes de choses. Notamment, de nombreux premiers capteurs d’empreintes digitales sur Android stockaient ces données sensibles de manière irresponsable d’une manière à laquelle les logiciels malveillants pouvaient potentiellement accéder. La forme de vos murs et la disposition des objets à l’intérieur de votre maison ou de votre entreprise sont des données sensibles qui doivent également être conservées en privé. Pourtant, Apple est le seul à commercialiser l’idée qu’il n’a pas besoin de collecter vos données et d’essayer de gagner de l’argent en les analysant et en vendant des informations vous concernant.

Tim Cook: “Vous n’êtes pas notre produit.”

Comme pour les téléviseurs «intelligents» qui vous surveillent, les données des capteurs AR et LiDAR doivent être liées à un matériel haut de gamme capable de vous offrir la sécurité et la confidentialité, et pas seulement collectées sans se demander où elles pourraient se retrouver.

Toutes ces choses s’ajoutent à une stratégie étroitement alignée sur la vision stratégique d’Apple pour la photographie informatique, l’odométrie inertielle visuelle et SLAM (localisation et cartographie simultanées), la technologie qui construit une carte du monde que votre système de caméras de profondeur “perçoit”. autour de vous lorsque vous l’utilisez. À l’heure actuelle, LiDAR signifie AR instantané et modélisation d’objets. Au cours des prochaines années, attendez-vous à ce qu’ARKit saute de l’écran de l’appareil pour être projeté directement dans votre vision, vous permettant ainsi d’augmenter immédiatement les données sur le monde qui vous entoure.

Et avant cela, attendez-vous à ce qu’Apple et ses partenaires tiers proposent une gamme croissante d’applications de RA convaincantes pour les appareils mobiles. Ceux-ci peuvent offrir des jeux plus immersifs, des achats plus personnels – où les meubles peuvent être virtuellement placés dans votre maison, les vêtements peuvent être virtuellement drapés sur votre corps et des améliorations peuvent être affichées sur votre maison ou votre aménagement paysager – et une cartographie personnalisée qui fournit un routage croisé, campus la navigation, les directions intérieures vers un distributeur automatique de billets et l’emplacement des objets perdus à l’aide d’appareils NFC et Ultrawideband. Les entreprises utilisent déjà la RA dans la formation des employés et d’autres applications précieuses, et les enseignants voient une réelle valeur à attirer l’attention des étudiants atteints de RA.

Ce qui rend tous ces progrès disponibles, c’est le marché libre des appareils grand public qui récompense l’innovation par ses profits. Le travail d’ingénierie de précision de Samsung l’année dernière pour livrer son Galaxy Fold techniquement avancé mais extrêmement impraticable n’a pas été récompensé de la même manière. Les fonctionnalités avancées de l’appareil photo de Google pour Pixel 4 et certaines idées intelligentes qui ont été intégrées à Andy Rubin’s Essential n’ont pas non plus été récompensées. Les idées conceptuelles intéressantes de Microsoft pour les appareils Surface n’ont pas vraiment été récompensées.

Ce qui a été récompensé, ce sont les AirPods Pro, l’Apple Watch, l’iPad, les MacBooks et, pour le plus grand iPhone 11 extrême, l’appareil le plus rentable de la dernière saison. Un aspect majeur de l’attrait général de l’iPhone 11 était sa photographie informatique, que LiDAR a le pouvoir d’améliorer encore de manière évidente.

Les critiques d’Apple continuent de dénigrer la rentabilité de l’entreprise comme s’ils essayaient de prouver que le fait d’être payé pour un travail acharné est immoral. C’est absurde et c’est faux. Apple n’est actuellement performant sur le plan commercial que parce qu’il fait un meilleur travail pour fournir une meilleure technologie dans un meilleur emballage au bon moment et à un coût acceptable pour les consommateurs. Apple n’a pas de monopole exécutoire sur les téléphones, les appareils portables, les tablettes ou les écouteurs. Si ses concurrents faisaient également un meilleur travail, ils seraient également rentables. Mais ce n’est pas le cas et Apple l’est.

Le LiDAR est la dernière preuve de la compétence d’Apple pour fournir, et pas seulement annoncer, une technologie de pointe au juste prix.